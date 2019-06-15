Лионель Месси
Кубок Америки
Аргентина
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#Лионель Месси #Кубок Америки #Аргентина

Месси проиграл 8 турниров с Аргентиной. Половину из них – в финалах

15 июня 2019, 12:53

Лионель Месси выступал за свою сборную на девяти турнирах, но один из них приравнивается к битвам «молодежек» – в самом начале карьеры Лео Аргентина выиграла Олимпиаду в Пекине. Месси тогда забил пару голов и вместе с Агуэро, Маскерано, Рикельме, Ди Марией и Гараем стал олимпийским чемпионом. Тогда ему был 21 год. Казалось, наград еще будет много.

Global Look Press

Лео и правда заработал их много, но на клубном уровне. За сборную – аж четыре вторых места, три на Кубке Америки, еще одно – на ЧМ.

На своем первом ЧМ-2006 Месси забил сборной Сербии и Черногории, но Аргентина вылетела в 1/4. Спустя год он дебютировал на Копе: 20-летний аргентинец в окружении ветеранов Дзанетти, Айялы, Милито, Верона и Креспо молчал в групповом этапе, но забил в четвертьфинале и полуфинале. В решающем матче Аргентину вынесла Бразилия – 0:3.

Sports Yahoo

Через год была победная Олимпиада, еще через два Месси ехал на ЧМ в качестве полноценной суперзвезды – его «Барселона» уничтожала всех в Европе, сам он получил «Золотой мяч». Путь Аргентины закончился в четвертьфинале, где ее унизила Германия (4:0), а Месси вообще не забил ни одного гола на турнире.

Global Look Press

В следующем году Аргентина принимала Кубок Америки-2011. Невнятно сыграв на групповом этапе, хозяева в 1/4 угодили на сильный Уругвай. Жесткая игра со взаимными красными карточками закончилась победой уругвайцев по пенальти (промахнулся Тевес).

TN.com

На следующем международном турнире Месси подобрался очень близко к победе. На ЧМ-2014 Аргентина с тренером Сабельей играла незрелищно, но очень дисциплинированно. В трех матчах плей-офф команда забила всего два гола, но дошла до финала. Месси четырежды отличился на групповом этапе. В решающем матче – 0:1 от Германии.

Лео получил награду лучшему игроку турнира, но был совершенно ей не рад: «Я был готов променять все свои титулы на звание чемпиона мира. Нам грустно и больно, мы заслуживали большего». Через три года его спросили, зажила ли рана после проигранного финала-2014. «Нет, и думаю никогда не заживет», – ответил Месси.

Global Look Press

Global Look Press

Global Look Press

Global Look Press

Global Look Press

Это был первый год глубочайшего трехлетнего разочарования. В следующем Аргентина с трудом протиснулась к полуфиналу Кубка Америки, где раскатала 6:1 Парагвай. В финале – 0:0 с Чили, загубленные моменты Игуаина и 1:4 в серии пенальти, где только Месси у Аргентины и забил.

Снова поражение в финале, вдобавок к этому он отказался от приза лучшему игроку турнира.

Global Look Press

Global Look Press

Global Look Press

Global Look Press

Global Look Press

Еще через год снова был Кубок Америки, только теперь в расширенном варианте в честь столетия с первого турнира. Казалось, уже ближе к трофею быть нельзя – веселая Аргентина закатила 18 голов в пяти матчах до финала, но все случилось по той же схеме – финал с Чили, 0:0, проигранная серия пенальти. На этот раз уже 2:4, при этом Месси не забил.

Global Look Press

Global Look Press

Global Look Press

Global Look Press

Global Look Press

Скриншот с YouTube

«Для меня в сборной все закончено. Это мое решение». Месси объявил об уходе из команды, но через пару месяцев вернулся. Кому-то же надо было вытаскивать ее на ЧМ-2018.

Аргентина с большим трудом попала на турнир и была уничтожена своим же тренером Сампаоли, во что она играла – вообще никто не понимал. Месси начал с незабитого пенальти исландцам, красиво забил нигерийцам, но не мог помочь команде выбить французов в Казани – 3:4, и очередной крах надежд на мировое «золото».

Global Look Press

Global Look Press

Global Look Press

Копа-2019 – девятая попытка для Месси что-то выиграть с Аргентиной кроме Олимпиады. Со своей командой он всегда выходил в плей-офф, но того успеха, который нужен, нет до сих пор.

  • ЧМ-06: 1/4
  • Копа-07: финал
  • ЧМ-10: 1/4
  • Копа-11: 1/4
  • ЧМ-14: финал
  • Копа-15: финал
  • Копа-16: финал
  • ЧМ-18: 1/8

Такому выступлению в сборной многие бы позавидовали. Для Месси же игра в сборной рискует остаться занозой в сердце и по окончании карьеры.

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