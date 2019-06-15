Месси проиграл 8 турниров с Аргентиной. Половину из них – в финалах

Лео и правда заработал их много, но на клубном уровне. За сборную – аж четыре вторых места, три на Кубке Америки, еще одно – на ЧМ.

На своем первом ЧМ-2006 Месси забил сборной Сербии и Черногории, но Аргентина вылетела в 1/4. Спустя год он дебютировал на Копе: 20-летний аргентинец в окружении ветеранов Дзанетти, Айялы, Милито, Верона и Креспо молчал в групповом этапе, но забил в четвертьфинале и полуфинале. В решающем матче Аргентину вынесла Бразилия – 0:3.