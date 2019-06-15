Месси проиграл 8 турниров с Аргентиной. Половину из них – в финалах
Лионель Месси выступал за свою сборную на девяти турнирах, но один из них приравнивается к битвам «молодежек» – в самом начале карьеры Лео Аргентина выиграла Олимпиаду в Пекине. Месси тогда забил пару голов и вместе с Агуэро, Маскерано, Рикельме, Ди Марией и Гараем стал олимпийским чемпионом. Тогда ему был 21 год. Казалось, наград еще будет много.
Лео и правда заработал их много, но на клубном уровне. За сборную – аж четыре вторых места, три на Кубке Америки, еще одно – на ЧМ.
На своем первом ЧМ-2006 Месси забил сборной Сербии и Черногории, но Аргентина вылетела в 1/4. Спустя год он дебютировал на Копе: 20-летний аргентинец в окружении ветеранов Дзанетти, Айялы, Милито, Верона и Креспо молчал в групповом этапе, но забил в четвертьфинале и полуфинале. В решающем матче Аргентину вынесла Бразилия – 0:3.
Через год была победная Олимпиада, еще через два Месси ехал на ЧМ в качестве полноценной суперзвезды – его «Барселона» уничтожала всех в Европе, сам он получил «Золотой мяч». Путь Аргентины закончился в четвертьфинале, где ее унизила Германия (4:0), а Месси вообще не забил ни одного гола на турнире.
В следующем году Аргентина принимала Кубок Америки-2011. Невнятно сыграв на групповом этапе, хозяева в 1/4 угодили на сильный Уругвай. Жесткая игра со взаимными красными карточками закончилась победой уругвайцев по пенальти (промахнулся Тевес).
На следующем международном турнире Месси подобрался очень близко к победе. На ЧМ-2014 Аргентина с тренером Сабельей играла незрелищно, но очень дисциплинированно. В трех матчах плей-офф команда забила всего два гола, но дошла до финала. Месси четырежды отличился на групповом этапе. В решающем матче – 0:1 от Германии.
Лео получил награду лучшему игроку турнира, но был совершенно ей не рад: «Я был готов променять все свои титулы на звание чемпиона мира. Нам грустно и больно, мы заслуживали большего». Через три года его спросили, зажила ли рана после проигранного финала-2014. «Нет, и думаю никогда не заживет», – ответил Месси.
Это был первый год глубочайшего трехлетнего разочарования. В следующем Аргентина с трудом протиснулась к полуфиналу Кубка Америки, где раскатала 6:1 Парагвай. В финале – 0:0 с Чили, загубленные моменты Игуаина и 1:4 в серии пенальти, где только Месси у Аргентины и забил.
Снова поражение в финале, вдобавок к этому он отказался от приза лучшему игроку турнира.
Еще через год снова был Кубок Америки, только теперь в расширенном варианте в честь столетия с первого турнира. Казалось, уже ближе к трофею быть нельзя – веселая Аргентина закатила 18 голов в пяти матчах до финала, но все случилось по той же схеме – финал с Чили, 0:0, проигранная серия пенальти. На этот раз уже 2:4, при этом Месси не забил.
«Для меня в сборной все закончено. Это мое решение». Месси объявил об уходе из команды, но через пару месяцев вернулся. Кому-то же надо было вытаскивать ее на ЧМ-2018.
Аргентина с большим трудом попала на турнир и была уничтожена своим же тренером Сампаоли, во что она играла – вообще никто не понимал. Месси начал с незабитого пенальти исландцам, красиво забил нигерийцам, но не мог помочь команде выбить французов в Казани – 3:4, и очередной крах надежд на мировое «золото».
Копа-2019 – девятая попытка для Месси что-то выиграть с Аргентиной кроме Олимпиады. Со своей командой он всегда выходил в плей-офф, но того успеха, который нужен, нет до сих пор.
- ЧМ-06: 1/4
- Копа-07: финал
- ЧМ-10: 1/4
- Копа-11: 1/4
- ЧМ-14: финал
- Копа-15: финал
- Копа-16: финал
- ЧМ-18: 1/8
Такому выступлению в сборной многие бы позавидовали. Для Месси же игра в сборной рискует остаться занозой в сердце и по окончании карьеры.