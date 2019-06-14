Тут очень быстро о том, зачем смотреть Кубок Америки
1. Месси и Аргентина. Извечный вопрос, выиграет ли Месси что-нибудь со сборной кроме Олимпиады. Для любителей сравнивать его заслуги с Криштиану – дополнительная интрига, португалец же успел добыть трофей даже этим летом. Лео, ну, пора уже!
2. Бразилия почти всегда и везде фаворит, но далеко не каждый раз ей удается выступить успешно. Очень сильно расхваливали тренера Тите, но четвертьфинал ЧМ – не тот результат, которого хотели. Победить на домашней Копе – шанс исправиться, но не будет Неймара. Неужели это скажется?
3. У колумбийцев яркие Куадрадо, Хамес и Фалькао плюс выжигающий зенитовец Барриос, но невыносимый скучный тренер Карлуш Кейруш. Не сказать, что и при Пекермане Колумбия была зрелищной, но ужасающая прагматичность – смысл всей карьеры португальца. Как же этот симбиоз будет работать – неясно, но жутко интересно.
4. Катар – единственная сборная в мире, у которой есть шанс выиграть сразу два континентальных трофея в один год (после триумфа на Кубке Азии). Букмекеры сразу гасят всю интригу: шансы у Катара – худшие среди всех 12 участников. Узнать, чего стоит лучшая азиатская команда на фоне соперников по Копе – дополнительная мотивация для просмотра.
5. Помимо Катара на Копу вызвали Японию. Эксперты не скрывают – японцы едут обкатать молодежь для домашней летней Олимпиады в Токио. Заявка подтверждает – тут лишь пять человек старше 22 лет! А десятым номером наконец-то будет Сея Накадзима – замечательный игрок, который по разным причинам пропустил и ЧМ-2018 и Кубок Азии, а в феврале 2019-го уплыл в катарский чемпионат из Португалии аж за нереальные 35 миллионов евро.
6. Хм, как это мы еще не упомянули уругвайцев. А ведь там крутой кипер Муслера, потрясающая связка центрдефов Годин – Хименес, шикарный выбор в полузащите, а впереди суперзвезды Суарес и Кавани. 72-летний Оскар Табарес – прекрасный легендарный тренер, который в 2011-м уже выигрывал турнир. Все всегда говорят о Бразилии, Аргентине и Колумбии, но вот он – теневой фаворит.
7. Там три «наших» парня – о Барриосе уже сказали, еще из РПЛ на Копе сыграют перуанец Фарфан и эквадорец Рамирес. У двух последних шансов на медали меньше, но сенсаций в Южной Америке всегда хватало, на четвертое место даже как-то забиралась Венесуэла. Там, кстати, тоже бывший наш легионер – Рондон, и он сыграет. А еще один экс-зенитовец Паредес – так вообще стопроцентная основа в Аргентине.
8. Какие самые крутые форварды вам сразу вспоминаются на этой Копе? Месси, Агуэро, да Суарес и Кавани. Что интересно, в этом веке (шесть турниров) лучшими бомбардирами не становились ни аргентинцы, ни уругвайцы, а последние три спора бомбардиров на Копах вообще выигрывали чилиец Варгас и перуанец Герреро. Неужели и сейчас никто из мощного квартета форвардов «Барсы», «ПСЖ» и «Сити» не забьет больше остальных?
9. Пять городов, шесть стадионов, каждая из арен вмещает не менее 49 тысяч фанатов. Предыдущие турниры (кроме Копы-2016 в США) в этом веке проводились на стадионах вместимостью гораздо меньше. Теперь же – шесть гигантских арен, которые должны неплохо заполняться. Помните ЧМ-2014 и красивые заполненные трибуны? Четыре стадиона оттуда примут и Копу. Картинка для просмотра будет классной.
10. 12 команд, три группы по четыре, 2/3 из участников выйдут в плей-офф. Сама формула для Копы привычная, но до сих пор немного странная. Зато суперпреимущество – есть смысл биться и за третье место в группе, ведь только худшая сборная из третьих мест не выйдет в четвертьфинал. Интриги до последнего тура обеспечены – разве не здорово?
- Группа А: Бразилия, Боливия, Венесуэла, Перу
- Группа B: Аргентина, Колумбия, Парагвай, Катар
- Группа С: Уругвай, Эквадор, Япония, Чили
Матчи с 14 июня по 7 июля. Старт уже сегодня ночью.