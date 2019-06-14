Тут очень быстро о том, зачем смотреть Кубок Америки

1. Месси и Аргентина. Извечный вопрос, выиграет ли Месси что-нибудь со сборной кроме Олимпиады. Для любителей сравнивать его заслуги с Криштиану – дополнительная интрига, португалец же успел добыть трофей даже этим летом. Лео, ну, пора уже!

2. Бразилия почти всегда и везде фаворит, но далеко не каждый раз ей удается выступить успешно. Очень сильно расхваливали тренера Тите, но четвертьфинал ЧМ – не тот результат, которого хотели. Победить на домашней Копе – шанс исправиться, но не будет Неймара . Неужели это скажется?

3. У колумбийцев яркие Куадрадо, Хамес и Фалькао плюс выжигающий зенитовец Барриос, но невыносимый скучный тренер Карлуш Кейруш. Не сказать, что и при Пекермане Колумбия была зрелищной, но ужасающая прагматичность – смысл всей карьеры португальца. Как же этот симбиоз будет работать – неясно, но жутко интересно.