Уругвай

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Диего Алонсо
Д. Алонсо
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
6
Родриго Бентанкур Р. Бентанкур 		Пол 24 11 1 0 4 0
2
Хосе-Мария Хименес Х. Хименес 		Защ 27 9 0 0 0 0
3
Диего Годин Д. Годин 		Защ 36 9 0 1 1 0
15
Федерико Вальверде Ф. Вальверде 		Пол 23 8 2 0 1 0
Луис Суарес Л. Суарес 		Нап 35 7 3 0 1 0
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Ближайшие матчи
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Чили
-:-
Уругвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Чили
-
Уругвай
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Чили
-:-
Уругвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Чили
-
Уругвай
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Чили
-:-
Уругвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Чили
-
Уругвай
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Чили
-:-
Уругвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Чили
-
Уругвай
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Чили
-:-
Уругвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Чили
-
Уругвай
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
2
Аргентина
783 521 262 0 1201:366 1825
3
Эквадор
835 364 210 261 1303:785 1302
4
Уругвай
835 315 208 312 993:1144 1153
5
Перу
835 314 156 365 888:1093 1098
6
Чили
835 260 208 367 988:1048 988
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Результаты
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Чили
0 : 2
Уругвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
18 тур
Чили
0
Уругвай
2
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Чили
0 : 2
Уругвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
18 тур
Чили
0
Уругвай
2
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
25.03.2022 25 марта 2022 пт 2:30
Уругвай
1 : 0
Перу
25.03.2022 25 марта 2022 пт 2:30
17 тур
Уругвай
1
Перу
0
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 17 тур
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 2:00
Уругвай
4 : 1
Венесуэла
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 2:00
16 тур
Уругвай
4
Венесуэла
1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 16 тур
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 2:00
Уругвай
4 : 1
Венесуэла
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 2:00
16 тур
Уругвай
4
Венесуэла
1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 16 тур
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