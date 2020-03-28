Уругвай уволил 400 человек из футбольной федерации – даже главного тренера сборной. Это из-за кризиса и пособий по безработице

«Из-за текущего кризиса в области здравоохранения, который заморозил любую деятельность организации, мы должны принять ряд жестких решений, чтобы защитить будущее ассоциации. Скоро мяч снова будет катиться по траве», – сообщает AUF.

Наряду с персоналом, нанятым на полный рабочий день, AUF также приостановила контракты прочих сотрудников.

Табарес возглавлял сборную Уругвая с 2006 года. За это время команда сыграла в полуфинале ЧМ-2010 и выиграла Кубок Америки-2011. В 2016 году у тренера был диагностирован синдром Гийена-Барре, и на ЧМ-2018 в России он передвигался в инвалидной коляске.

Сезон в уругвайском футболе был приостановлен 13 марта. В сезоне-2020 Апертуры было сыграно всего три тура.

В стране по состоянию на 28 марта зафиксировано 238 случаев заболевания коронавирусом.