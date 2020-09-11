«Способ подбодрить детей, которые страдают от шуток толстого дяди». Кавани танцует в рекламе балетной школы для мальчиков
Эдинсон Кавани снялся в рекламе Sodre (государственный орган Уругвая, развивающий в стране сферу развлечений и культуру, включая балет). В ней он танцует в балетной группе и доказывает, что идти в балет для мальчика – это не стыдно.
Кавани, который сейчас свободный агент, говорит в ролике:
«Футбол и танцы похожи намного больше, чем мир воображает. Они начинаются с развлечения, но в конечном итоге могут превратиться в успешную карьеру.
В обоих случаях вы должны быть на 100% профессиональными: надо тренироваться, хорошо питаться, отдыхать и слушать тех, у кого больше опыта».
Вице-президент Sodre объяснила, почему было важно было участие Кавани, который успешен в мужском спорте:
«Мальчики часто уходят из балета из-за давления со стороны семьи и друзей. Ролик с Кавани – способ подбодрить детей, которые страдают от шуток толстого дяди в духе «А этот балет что тебе дал?».