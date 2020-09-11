«Способ подбодрить детей, которые страдают от шуток толстого дяди». Кавани танцует в рекламе балетной школы для мальчиков

Кавани, который сейчас свободный агент, говорит в ролике:

«Футбол и танцы похожи намного больше, чем мир воображает. Они начинаются с развлечения, но в конечном итоге могут превратиться в успешную карьеру.

В обоих случаях вы должны быть на 100% профессиональными: надо тренироваться, хорошо питаться, отдыхать и слушать тех, у кого больше опыта».