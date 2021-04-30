Кавани создал пять голов за матч Лиги Европы. «Рома» – его любимый итальянский соперник
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому» со счетом 6:2 в полуфинале Лиги Европы. Первый тайм – равная игра с кучей моментов в обе стороны. «Рома» даже выигрывала, но сказались странные травмы. Команда заменила трех игроков уже за первые 37 минут матча. Закончила тайм со счетом 1:2, а потом сломалась.
«Рома» из-за травм заменила трех звезд против «МЮ» за тайм – и следом пропустила пять голов
Эдинсон Кавани – один из двух главных героев матча. Звезда «МЮ» Бруну Фернандеш накидал два гола и сделал два ассиста. Кавани выступил даже лучше: у него такие же 2+2, но еще есть заработанный пенальти. С него Фернандеш и забил один из своих двух голов в матче. Для Кавани это был только третий матч в сезоне Лиги Европы. До этого он имел гол в игре с «Гранадой».
Так «МЮ» отмечал его голы:
К апрелю Кавани набрал форму. Он забивал в каждом из трех последних матчей в «МЮ», где выходил в стартовом составе. Кавани сыграл в семи играх за апрель во всех турнирах. Его статистика: пять голов и два ассиста. В игре с «Бернли» он еще и забил после выхода на замену. Такой гол остается для Кавани единственным в 2021 году.
Кавани не первый раз выдает матчи Лиги Европы с аномальной результативностью, хотя играет в этом турнире редко. Он участвовал всего в трех сезонах Лиги Европы, но в каждом удивлял. В сезоне-2010/11 Кавани оформил хет-трик в игре с «Утрехтом». В сезоне-2012/13 был покер в игре с «Днепром». Тогда Кавани еще выступал за «Наполи».
Такое выступление Кавани именно в матче с «Ромой» – это совсем не случайность. Статистики Sky Sports посчитали, что Кавани забил «Роме» 10 голов за 13 матчей. Ни с одним итальянским клубом у Кавани нет подобных показателей. В последних четырех матчах против «Ромы» Кавани имеет шесть голов. Ответная игра «МЮ» и «Ромы» пройдет уже шестого мая.