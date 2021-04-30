Кавани создал пять голов за матч Лиги Европы. «Рома» – его любимый итальянский соперник

К апрелю Кавани набрал форму. Он забивал в каждом из трех последних матчей в «МЮ», где выходил в стартовом составе. Кавани сыграл в семи играх за апрель во всех турнирах. Его статистика: пять голов и два ассиста. В игре с «Бернли» он еще и забил после выхода на замену. Такой гол остается для Кавани единственным в 2021 году.

Кавани не первый раз выдает матчи Лиги Европы с аномальной результативностью, хотя играет в этом турнире редко. Он участвовал всего в трех сезонах Лиги Европы, но в каждом удивлял. В сезоне-2010/11 Кавани оформил хет-трик в игре с «Утрехтом». В сезоне-2012/13 был покер в игре с «Днепром». Тогда Кавани еще выступал за «Наполи».

Такое выступление Кавани именно в матче с «Ромой» – это совсем не случайность. Статистики Sky Sports посчитали, что Кавани забил «Роме» 10 голов за 13 матчей. Ни с одним итальянским клубом у Кавани нет подобных показателей. В последних четырех матчах против «Ромы» Кавани имеет шесть голов. Ответная игра «МЮ» и «Ромы» пройдет уже шестого мая.