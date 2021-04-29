Рома
Лига Европы
Жордан Верету
Пау Лопес
Леонардо Спинаццола
Поделиться:
Комментарии:
0
#Рома #Лига Европы #Жордан Верету #Леонардо Спинаццола #Пау Лопес

«Рома» из-за травм заменила трех звезд против «МЮ» за тайм – и следом пропустила пять голов

вчера, 23:26

LaPresse/Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» и «Рома» встретились в полуфинале Лиги Европы. Уже первый тайм первой игры – киношная ситуация с закрученным сюжетом. «МЮ» открыл счет, а «Рома» ответила сразу двумя гостевыми голами. Забил даже уникальный Эдин Джеко – теперь у него есть голы на «Олд Траффорд» в трех разных десятилетиях.

Травмы игроков «Ромы» выглядят еще важнее голов. Следим за заменами:

↔️ 5 минута. Верету – Вильяр

↔️ 28 минута. Лопес – Миранте

↔️ 37 минута. Спинаццола – Перес

LaPresse/Global Look Press

Каждый из этих игроков много значит для основного состава «Ромы». Жордан Верету – основной полузащитник и пенальтист. Даже в Серии А он отыграл в сезоне 29 матчей, забил 10 голов, в среднем выходил на 71 минуту. «Рома» писала в твиттере, что у него возникли проблемы с правым бедром.

Пау Лопес – основной вратарь «Ромы». 10 апреля УЕФА признал его игроком недели в Лиге Европы. Лопес отбил пенальти в игре с «Аяксом». Этот момент повлиял на проход «Ромы» в полуфинал Лиги Европы. Пау Лопес порывался на продолжение матча с «МЮ» после травмы, но вместо него вышел 37-летний резервист Миранте.

Леонардо Спинаццола весь сезон был одним из важнейших защитников «Ромы». В Серии А он забил два гола и сделал четыре ассиста. В Лиге Европы имеет еще три голевые передачи. В этом сезоне Спинаццола уже трижды вылетал из-за различных травм. От последней восстановился только 23 апреля – за неделю до матча против «МЮ».

«Рома» выигрывала со счетом 2:1, но во втором тайме сломалась. Травм больше не было, но «МЮ» забил пять голов после перерыва. Лучше остальных выступили Бруну Фернандеш (2+2) и Эдинсон Кавани (2+2+заработанный пенальти).

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Фернандеш 9
Кавани 48
Кавани 64
Фернандеш 71
Погба 75
Гринвуд 86
6:2
Матч завершен
Рома
Рим
Пеллегрини 15
Джеко 34
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Еще по теме
Кавани создал пять голов за матч Лиги Европы. «Рома» – его любимый итальянский соперник
«Арсенал» сломал Лигу Европы за десять минут. Забил три гола, а еще одному помешал офсайд
Боллбой сильно запустил мячом в игрока «Ромы». Тот закричал, но раздумал падать и получил желтую от Карасева
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Рома
#Лига Европы
#Жордан Верету
#Леонардо Спинаццола
#Пау Лопес