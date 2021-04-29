«Рома» из-за травм заменила трех звезд против «МЮ» за тайм – и следом пропустила пять голов

Каждый из этих игроков много значит для основного состава «Ромы». Жордан Верету – основной полузащитник и пенальтист. Даже в Серии А он отыграл в сезоне 29 матчей, забил 10 голов, в среднем выходил на 71 минуту. «Рома» писала в твиттере, что у него возникли проблемы с правым бедром.

Пау Лопес – основной вратарь «Ромы». 10 апреля УЕФА признал его игроком недели в Лиге Европы. Лопес отбил пенальти в игре с «Аяксом». Этот момент повлиял на проход «Ромы» в полуфинал Лиги Европы. Пау Лопес порывался на продолжение матча с «МЮ» после травмы, но вместо него вышел 37-летний резервист Миранте.

Леонардо Спинаццола весь сезон был одним из важнейших защитников «Ромы». В Серии А он забил два гола и сделал четыре ассиста. В Лиге Европы имеет еще три голевые передачи. В этом сезоне Спинаццола уже трижды вылетал из-за различных травм. От последней восстановился только 23 апреля – за неделю до матча против «МЮ».

«Рома» выигрывала со счетом 2:1, но во втором тайме сломалась. Травм больше не было, но «МЮ» забил пять голов после перерыва. Лучше остальных выступили Бруну Фернандеш (2+2) и Эдинсон Кавани (2+2+заработанный пенальти).