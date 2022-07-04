«Рома» привезла домой к 96-летнему фанату трофей Лиги конференций – он старше самого клуба

А в начале июля «Рома» привезла трофей домой к своему фанату. Его зовут Джорджо, ему 96 лет. Фактически он старше самого клуба – «Роме» в июне исполнилось 95. Джорджо – самый пожилой ее фанат и владелец абонемента.

Трофей привез гендиректор Тьяго Пинту. Вот как это выглядело: