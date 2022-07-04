«Рома» привезла домой к 96-летнему фанату трофей Лиги конференций – он старше самого клуба
«Рома» в мае выиграла первый турнир Лиги конференций и грандиозно отпраздновала это событие. Выигрыш еврокубка впервые за 61 год отмечался прямо напротив Колизея.
Помните, да?
А в начале июля «Рома» привезла трофей домой к своему фанату. Его зовут Джорджо, ему 96 лет. Фактически он старше самого клуба – «Роме» в июне исполнилось 95. Джорджо – самый пожилой ее фанат и владелец абонемента.
Трофей привез гендиректор Тьяго Пинту. Вот как это выглядело:
Джорджо рассказал Пинту, что он болеет за клуб со времен Мазетти и Амадеи. Двукратный чемпион мира Гвидо Мазетти был вратарем и выступал за «Рому» 13 лет с 1930-го, а потом ее тренировал. Амедео Амадеи играл за «Рому» 12 лет с 1936-го, а в Серии А забивал даже в 15 лет.
Трофей Лиги конференций пробыл у Джорджо дома несколько часов. А на память остались фото: