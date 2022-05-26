Через что прошел автор победного гола в финале Лиги конференций Дзаньоло – 12 травм, 2 разрыва крестов, 515 дней лечения

Из-за больного колена Дзаньоло не поехал на Евро-2020. «Моя цель – подготовиться к чемпионату мира в следующем году», – успокаивал он. Но Италия туда не попала, так что дебют Дзаньоло на крупном международном турнире отложен еще минимум на два года.

Верить в него продолжали в клубе, а Фабио Капелло предсказывал ему «Золотой мяч». «Я влюблен в этого парня, потому что у него все качества на высочайшем уровне. Есть игроки с большим потенциалом, но не такие, как он», – восторгался Капелло.

В Лиге конференций Дзаньоло более чем в половине матчей отмечался результативным действием – в семи играх забивал или ассистировал, накопил 6+4 по «гол плюс пас», став по этому показателю лучшим в команде. Он делал это в четырех матчах подряд на групповом этапе, а в плей-офф, например, исполнил хет-трик в игре с «Буде-Глимтом» – так «Рома» выиграла 4:0.