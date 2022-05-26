Через что прошел автор победного гола в финале Лиги конференций Дзаньоло – 12 травм, 2 разрыва крестов, 515 дней лечения
«Рома» впервые в истории выиграла еврокубковый турнир. В финале Лиги конференций она переиграла со счетом 1:0 «Фейеноорд», а победный гол забил Николо Дзаньоло.
Вот как это было. Дзаньоло забил с первого же удара «Ромы» в створ.
- Гол Дзаньоло – первый для итальянцев за 15 лет в финалах еврокубков. Последним до этого был Филиппо Индзаги (за «Милан» забил «Ливерпулю» в финале ЛЧ в 2007-м).
- Дзаньоло – самый молодой итальянец с голом в финалах еврокубков за последние 25 лет. До этого Алессандро Дель Пьеро забил за «Ювентус» «Боруссии» в финале ЛЧ в 1997-м. Дель Пьеро было 22 года и 200 дней, Дзаньоло сейчас на 127 дней больше.
Травмы – сложнейшая часть карьеры Дзаньоло. К 22 годам он рвал крестообразные связки на обеих ногах: восстановился после разрыва первой – через два месяца порвал вторую.
Остальные не стали слишком серьезными, но их все равно было много. Фактически за 2,5 года у Дзаньоло было 12 травм, а пропустил он из-за них 515 дней.
Из-за больного колена Дзаньоло не поехал на Евро-2020. «Моя цель – подготовиться к чемпионату мира в следующем году», – успокаивал он. Но Италия туда не попала, так что дебют Дзаньоло на крупном международном турнире отложен еще минимум на два года.
Верить в него продолжали в клубе, а Фабио Капелло предсказывал ему «Золотой мяч». «Я влюблен в этого парня, потому что у него все качества на высочайшем уровне. Есть игроки с большим потенциалом, но не такие, как он», – восторгался Капелло.
В Лиге конференций Дзаньоло более чем в половине матчей отмечался результативным действием – в семи играх забивал или ассистировал, накопил 6+4 по «гол плюс пас», став по этому показателю лучшим в команде. Он делал это в четырех матчах подряд на групповом этапе, а в плей-офф, например, исполнил хет-трик в игре с «Буде-Глимтом» – так «Рома» выиграла 4:0.
«Это здорово. Я осуществил детскую мечту. У нас фантастические фанаты – это все для них. Победу я посвящаю моим матери, дедушке, отцу и сестре. Все они были рядом со мной в трудные времена».