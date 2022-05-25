Сколько денег приносит Лига конференций УЕФА и как ее экономика отличается от Лиги Европы и Лиги чемпионов

Лига конференций – новый европейский турнир и третий в иерархии после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Победитель ЛК напрямую попадает в группу ЛЕ на следующий сезон (если не отбирается в ЛЧ через домашний чемпионат).

Мы изучили, как турнирные модификации повлияли на экономику европейского футбола и в чем выгода для команд, кроме титула и гарантированного участия в еврокубке выше.

Лига конференций стала продолжением Лиги Европы и затянула в еврокубки беспрецедентное число стран. Риск – убыточность

«Мы хотим сделать наши турниры более инклюзивными – дать клубам и болельщикам возможность мечтать и бороться за европейские трофеи, – раскладывал идею запуска президент УЕФА Александер Чеферин. – Вот почему мы создали Лигу конференций. В состав УЕФА входят 55 национальных ассоциаций, и важно дать клубам из как можно большего числа ассоциаций шанс продлить выступление в Европе на как можно более долгий срок».

В дебютном сезоне сыграли 184 команды (часть из них перешла из Лиги чемпионов или Лиги Европы) из всех национальных ассоциаций. Восемь клубов впервые прошли в групповой этап еврокубка, среди них – представители Армении, Гибралтара и Эстонии, чьи команды вообще никогда не попадали в группу еврокубков. Российские клубы участвовали в отборочных раундах, но вылетели.

Турнирная система Лиги конференций аналогична Лиге чемпионов и Лиге Европы – восемь групп по четыре команды. В групповой этап вышли 32 клуба из 26 стран. Это самое широкое географическое разнообразие в еврокубках: в Лиге чемпионов – 15 стран, в Лиге Европы – 20 стран. На групповом этапе семь стран представили минимум по одному клубу в каждом еврокубке: Англия, Франция, Германия, Италия, Голландия, Бельгия и Австрия.