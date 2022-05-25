Сколько денег приносит Лига конференций УЕФА и как ее экономика отличается от Лиги Европы и Лиги чемпионов
Лига конференций – новый европейский турнир и третий в иерархии после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Победитель ЛК напрямую попадает в группу ЛЕ на следующий сезон (если не отбирается в ЛЧ через домашний чемпионат).
Мы изучили, как турнирные модификации повлияли на экономику европейского футбола и в чем выгода для команд, кроме титула и гарантированного участия в еврокубке выше.
Лига конференций стала продолжением Лиги Европы и затянула в еврокубки беспрецедентное число стран. Риск – убыточность
«Мы хотим сделать наши турниры более инклюзивными – дать клубам и болельщикам возможность мечтать и бороться за европейские трофеи, – раскладывал идею запуска президент УЕФА Александер Чеферин. – Вот почему мы создали Лигу конференций. В состав УЕФА входят 55 национальных ассоциаций, и важно дать клубам из как можно большего числа ассоциаций шанс продлить выступление в Европе на как можно более долгий срок».
В дебютном сезоне сыграли 184 команды (часть из них перешла из Лиги чемпионов или Лиги Европы) из всех национальных ассоциаций. Восемь клубов впервые прошли в групповой этап еврокубка, среди них – представители Армении, Гибралтара и Эстонии, чьи команды вообще никогда не попадали в группу еврокубков. Российские клубы участвовали в отборочных раундах, но вылетели.
Турнирная система Лиги конференций аналогична Лиге чемпионов и Лиге Европы – восемь групп по четыре команды. В групповой этап вышли 32 клуба из 26 стран. Это самое широкое географическое разнообразие в еврокубках: в Лиге чемпионов – 15 стран, в Лиге Европы – 20 стран. На групповом этапе семь стран представили минимум по одному клубу в каждом еврокубке: Англия, Франция, Германия, Италия, Голландия, Бельгия и Австрия.
Маркетинговый директор УЕФА Ги-Лоран Эпстейн выделил Лигу конференций как способ расширения бизнеса: «Лига конференций УЕФА – это очень интересное предложение для наших вещателей и партнеров. Она даст им беспрецедентный охват на большем количестве рынков и возможность привлечь новую аудиторию. Новый трофей и бренд помогут создать Лиге конференций УЕФА собственное лицо, а болельщикам со всего континента и за его пределами – найти связь с турниром на много сезонов».
Лига конференций стала продолжением Лиги Европы. Они подбились под один формат: матчи проходили в один день и начинались с одинакового гимна, бренды оформлены в схожей айдентике с использованием элементов волн, а спонсоры имели права на оба турнира, что расширило охваты и маркетинговые возможности.
Бывший исполнительный директор УЕФА Ларс-Кристер Ольссон в 2020 году предполагал, что Лига конференций станет для команд убыточной: «Возможно, рыночная стоимость третьей лиги была оценена неверно. Реакция небольших клубов была понята неправильно. Казалось, что они скажут «да» и обрадуются. На этот раз они этого не сделали, и, возможно, это произошло впервые в истории.
Вы сыграете против менее интересных команд, что, вероятно, означает, что ваши стадионы не заполнятся. В то же время было сказано, что вы не получите никакой дополнительной финансовой поддержки от Лиги чемпионов. Это рискует стать убыточной сделкой для клубов, участвующих в Лиге конференций».
Как все получилось: бюджет примерно в 8 раз уступает ЛЧ, прибыль от трансляций – в три раза меньше, чем в ЛЕ
Общий призовой фонд Лиги конференций составил €235 млн. За проход в групповой этап каждый клуб получил по €2,94 млн. Те, кто не попал в группу, получил €260 тысяч. Финансовое устройство отборочного пути:
- Первый раунд: €150 тысяч;
- Второй раунд: €350 тысяч;
- Третий раунд: €550 тысяч;
- Раунд плей-офф: €750 тысяч.
От России в отборочных раундах выступили «Сочи» и «Рубин». «Сочи» во втором раунде победил «Кешлю» из Азербайджана, но в третьем – в серии пенальти проиграл «Партизану». «Рубин» начал еврокубковую кампанию с третьего раунда, где не прошел «Ракув» из Польши. РБК посчитал, что «Сочи» заработал €750 тысяч, «Рубин» – €650 тысяч.
Сколько заработали остальные российские клубы в других еврокубках:
• «Зенит». Как чемпион России напрямую попал в группу Лиги чемпионов, где из шести матчей выиграл один и еще два завершил вничью. Это привело к выходу в 1/16 финала Лиги Европы с третьего места. Там «Зенит» проиграл «Бетису» и вылетел. Общий заработок – €38,5 млн;
• «Спартак». Не прошел квалификационный раунд Лиги чемпионов и попал в группу Лиги Европы. Три победы и ничья = первое место и выход в 1/8 финала на «РБ Лейпциг». Матчи не состоялись из-за отстранения российских клубов от еврокубков. «Спартак» заработал €7,6 млн;
• «Локомотив». Напрямую попал в группу Лиги Европы, но ни разу не выиграл, два раза сыграл вничью и занял последнее место. Это принесло €6,4 млн.
Разделение денежных потоков в Лиге конференций отличается от Лиги Европы и Лиги чемпионов. Например, в ней 80% (по 40% на каждый) заложено на само попадание команд в группы и призовые, но всего 20% – на выплаты по клубным коэффициентам и трансляциям. В Лиге чемпионов и Лиге Европы 55% от общей суммы идет на выплаты за участие и результаты (30% + 25%), остальное – за клубные коэффициенты и трансляции. Механизм работает так (мы адаптировали инфографику Football Benchmark):
За первое место в группе Лиги конференций команды получили по €650 тысяч, за второе – €325 тысяч. Каждая победа дополнительно принесла по €500 тысяч (ни одна из команд не выиграла шесть матчей из шести), каждая ничья – €166 тысяч. Система выплат в плей-офф:
- 1/16 финала: €300 тысяч;
- 1/8 финала: €600 тысяч;
- 1/4 финала: €1 млн;
- 1/2 финала: €2 млн;
- Победа в финале – €5 млн, второе место – €3 млн.
При шести победах в группе и в финале команда может заработать €20 млн, при шести победах в группе и поражении в финале – €17 млн. Эти суммы включают процент отчислений от телевизионных трансляций. «Рома» и «Фейеноорд», которые стали финалистами, дважды теряли очки во время группового этапа. Football Benchmark посчитал, что при максимальном результате победитель Лиги чемпионов получит €85,14 млн, победитель Лиги Европы – €23,41 млн.
Общая доля телевизионного рынка в Лиге конференций – €23,5 млн (из них €11,75 млн разделились между клубами группового этапа в зависимости от их выступлений в национальных чемпионатах). Так деньги распределились по стадиям:
- Групповой этап: €4,70 млн;
- 1/16 финала: €1,76 млн;
- 1/8 финала: €2,36 млн;
- 1/4 финала: €1,53 млн;
- 1/2 финала: €940 тысяч;
- Финал: €470 тысяч.
Для сравнения: «Лестер» за групповой этап Лиги Европы заработал на трансляциях €15,7 млн, «Тоттенхэм» в группе Лиги конференций (без учета отмененного матча против «Ренна») – €5,2 млн.
Как Лига конференций выглядит на фоне Лиги чемпионов и Лиги Европы через экономику. Главные цифры:
• Общий бюджет: ЛЧ – больше €2 млрд, ЛЕ – €465 млн, ЛК – €235 млн;
• Попадание в группу: ЛЧ – €15,64 млн, ЛЕ – €3,63 млн, ЛК – €2,94 млн;
• Победа в группе: ЛЧ – €2,8 млн, ЛЕ – €630 тысяч, ЛК – €500 тысяч;
• Победа в турнире: ЛЧ – €20 млн, ЛЕ – €8,6 млн, ЛК – €5 млн.