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#Лига конференций УЕФА #Рома #Тоттенхэм #Рубин #Сочи #Харри Кейн #Буде-Глимт
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10 вещей, по которым мы запомним первую Лигу конференций

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Сезон-2021/22 – первый в истории Лиги конференций. Александер Чеферин перед финалом сказал, что турнир напоминает о футболе 1980-х годов прошлого века. Впечатления схожи – турнир получился многонациональным, как в ранних еврокубках.

Были и события, которые запомнились особо.

Вылет российских клубов уже в квалификации и отклеенные буквы «Рубина»

Россия была представлена «Рубином» и «Сочи».

«Сочи» начинал бодро, забив семь голов азербайджанской «Кешле» – 3:0 и 4:2. А с «Партизаном» не хватило нескольких минут – после 1:1 дома вел 2:1 в гостях, но пропустил. В серии пенальти промахнулись Цаллагов и Родриго – так «Сочи» вылетел.

С пенальти был связан вылет и «Рубина». После гостевых 0:0 против «Ракува», где с формы «Рубина» постоянно отлетали буквы и цифры, были домашние 0:1 с незабитым пенальти на последней минуте. Месяцами позже история повторилась в последнем туре РПЛ – так «Рубин» вылетел еще и в ФНЛ.

А в группе Лиги конференций никто из наших не сыграл. И теперь неизвестно, когда вообще это произойдет.

32 команды в группе – из 26 стран

Самым многочисленным на групповом этапе было представительство Нидерландов – три клуба. А по два – у Чехии, Израиля, Дании и Кипра. Еще 21 страна выставила по одному клубу.

Не было испанцев из-за победы «Вильярреала» в Лиге Европы, не квалифицировались португальцы. Зато из топ-пять были все остальные – англичане, немцы, французы и итальянцы.

Также в группах ЛК сыграло по одной команде из Швейцарии, Бельгии, Австрии, Греции, Сербии, Румынии, Украины, Финляндии, Норвегии, Азербайджана, Словакии, Словении, Армении, Болгарии, Эстонии, Казахстана и даже Гибралтара.

Зато в 1/8 финала было сразу четыре голландских клуба (из ЛЕ свалился «ПСВ»), но до полуфинала, а потом и до финала дошел только «Фейеноорд».

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот после выхода в финал

УЕФА

Ни один из клубов не выиграл все матчи в группе

Шесть из шести с 18 очками взять никому не удалось. Ближе всех были ЛАСК и «Копенгаген» – не выиграли по одному матчу.

В ЛЕ таких команд тоже не нашлось. А в ЛЧ шесть побед в группе было у «Ливерпуля», «Баварии» и «Аякса».

«Рома» получила 1:6 за Полярным кругом

«Рома» часто очень много пропускает в еврокубках, но раньше это было от суперклубов, а теперь случилось в Норвегии. 1:6 от «Буде-Глимта» – шок. Жозе Моуринью совершенно не угадал с составом, о чем потом и сказал: «Те игроки, что вышли в старте у соперника, качественнее, чем те игроки, которых я выпустил сегодня с первых минут».

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Дома «Рома» сыграла вничью 2:2 и приберегла эмоции для плей-офф, где снова пересеклась с норвежцами. В гостях опять проиграла, но хотя бы 1:2, а дома отвела душу за прошлое унижение – 4:0.

«Тоттенхэм» не вышел из группы, получив техническое поражение

В последнем туре «Тоттенхэму» нужно было обыгрывать «Ренн», чтобы выйти в плей-офф.

Перед игрой «Тоттенхэм» настиг коронавирус – минус восемь игроков и пять тренеров. О переносе игры с «Ренном» не договорились, позже УЕФА сослался на регламент, где ответственность несет клуб, по вине которого не состоялся матч. «Возможно, тут замешаны чьи-то личные интересы», – предполагал Антонио Конте, называя решение несправедливым, но это ни на что не повлияло.

www.imago-images.de / Global Look Press

Матч вообще не был сыгран. Так «Тоттенхэм» получил техническое поражение и не вышел из группы.

Зато Кейн не вошел бы в историю по хет-трикам без этого турнира

Харри Кейн забил три гола «Муре» и благодаря Лиге конференций повторил достижение Герда Мюллера и Юппа Хайнкеса.

Только три этих форварда отмечались хет-триками в трех разных еврокубках.

Тренер «Карабаха» сказал судье, что его игрок забил рукой. ВАРа в турнире не было до полуфинала

«Карабах» принимал «Марсель» в ответном стыковом матче в феврале. 1:3 в гостях, уже 0:1 дома – и «Карабах» сравнял счет на 34-й минуте. Судья гол засчитал, хотя мяч был забит рукой.

Пока игроки «Марселя» возмущались, главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов подозвал своего капитана, а тот затем направился к судье. В итоге гол был отменен, а Димитри Пайет пожал руку Гурбанову. Забивший тот гол Ибраима Ваджи позже рассказал о словах Гурбанова: «Он говорит: «Это нехорошо, ты должен взять на себя ответственность, ты должен обсудить это с судьей».

«Карабах» проиграл 0:3 и вылетел, но его тренер заслужил овации.

УЕФА

В турнире сыграли семь 16-летних игроков

А самым молодым был полузащитник «Копенгагена» Руни Бардагжи. Он сыграл 15 минут в очень зрелищном матче 1/8 финала против «ПСВ» – 4:4.

Бардагжи на тот момент было 16 лет и 115 дней. Игрок датского клуба, выступает за шведскую молодежку, родился в Кувейте, а родители родом из Сирии.

В полуфиналах были принадлежавшие русскому клубу игроки

И сразу трое – все спартаковцы, которые были арендованы.

  • Гус Тил сыграл за «Фейеноорд» практически полные полуфиналы.
  • Йоррит Хендрикс из «Фейеноорда» дважды выходил на замену.
  • Алекс Крал просидел на лавке «Вест Хэма».

«Спартак» же в это время старался не угодить в зону стыков РПЛ. Но к еврокампании вопросов нет – зимой он выиграл группу Лиги Европы с «Наполи» и «Лестером».

«Рома» в финале обыграла команду, которая играет в турнире уже 10 месяцев

«Роме» хватило гола Дзаньоло, чтобы обыграть «Фейеноорд».

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«Рома» прошла всего один квалификационный этап, а «Фейеноорд» – целых три. Первый матч в ЛК он сыграл еще 22 июля против косовской «Дриты».

Матч с «Ромой» состоялся спустя целых десять месяцев и был для голландцев 19-м по счету. Лишь один раз до этого они проиграли – шведскому «Эльфсборгу» в квалификации, что было нестрашно – случилось после домашних 5:0. Второе поражение произошло уже в финале.

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