10 вещей, по которым мы запомним первую Лигу конференций

Сезон-2021/22 – первый в истории Лиги конференций. Александер Чеферин перед финалом сказал, что турнир напоминает о футболе 1980-х годов прошлого века. Впечатления схожи – турнир получился многонациональным, как в ранних еврокубках.

Были и события, которые запомнились особо.

Вылет российских клубов уже в квалификации и отклеенные буквы «Рубина»

Россия была представлена «Рубином» и «Сочи».

«Сочи» начинал бодро, забив семь голов азербайджанской «Кешле» – 3:0 и 4:2. А с «Партизаном» не хватило нескольких минут – после 1:1 дома вел 2:1 в гостях, но пропустил. В серии пенальти промахнулись Цаллагов и Родриго – так «Сочи» вылетел.

С пенальти был связан вылет и «Рубина». После гостевых 0:0 против «Ракува», где с формы «Рубина» постоянно отлетали буквы и цифры, были домашние 0:1 с незабитым пенальти на последней минуте. Месяцами позже история повторилась в последнем туре РПЛ – так «Рубин» вылетел еще и в ФНЛ.