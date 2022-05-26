Единственный еврокубок, который не покорил Моуринью – Суперкубок УЕФА: три раза проиграл с тремя разными клубами

«Рома» победила «Фейеноорд» в финале Лиги конференций. Вот так теперь выглядит трофейная коллекция Жозе Моуринью в еврокубках:

🏆 Лига чемпионов: с «Порту» (2004) и «Интером» (2010).

🏆 Кубок УЕФА / Лига Европы: с «Порту» (2003) и «Манчестер Юнайтед» (2017).

🏆 Лига конференций: с «Ромой» (2022).

Пять побед в еврокубках теперь есть только у Моуринью и у Джованни Трапаттони. У Трапаттони – так:

🏆 Кубок чемпионов (с «Ювентусом»)

🏆 Кубок Кубков (с «Ювентусом»)

🏆 Три Кубка УЕФА (два с «Ювентусом», еще один – с «Интером»).

У Моуринью нет Межконтинентального Кубка или победы на клубном ЧМ, потому что он уходил из «Порту» и «Интера» сразу после побед в ЛЧ. Но еще одного международного трофея ему недостает – Суперкубка Европы. А выиграть его он мог трижды:

❌ 2003: с «Порту» проиграл «Милану» 0:1, единственный гол забил Андрей Шевченко, который потом играл под руководством Моуринью в «Челси».

❌ 2013: с «Челси» проиграл «Баварии». Матч закончился вничью 2:2 – «Челси» не хватило буквально минуты, поскольку Мартинес сравнял счет на 120+1. В серии пенальти единственным неточным был удар Ромелу Лукаку. Моуринью же сказал, что лучшая команда в том матче проиграла.

❌ 2017: с «МЮ» уступил «Реалу» 1:2. И хоть Лукаку тогда забил, но это было при счете 0:2, и этого гола уже не хватило.