Единственный еврокубок, который не покорил Моуринью – Суперкубок УЕФА: три раза проиграл с тремя разными клубами
«Рома» победила «Фейеноорд» в финале Лиги конференций. Вот так теперь выглядит трофейная коллекция Жозе Моуринью в еврокубках:
🏆 Лига чемпионов: с «Порту» (2004) и «Интером» (2010).
🏆 Кубок УЕФА / Лига Европы: с «Порту» (2003) и «Манчестер Юнайтед» (2017).
🏆 Лига конференций: с «Ромой» (2022).
Пять побед в еврокубках теперь есть только у Моуринью и у Джованни Трапаттони. У Трапаттони – так:
🏆 Кубок чемпионов (с «Ювентусом»)
🏆 Кубок Кубков (с «Ювентусом»)
🏆 Три Кубка УЕФА (два с «Ювентусом», еще один – с «Интером»).
У Моуринью нет Межконтинентального Кубка или победы на клубном ЧМ, потому что он уходил из «Порту» и «Интера» сразу после побед в ЛЧ. Но еще одного международного трофея ему недостает – Суперкубка Европы. А выиграть его он мог трижды:
❌ 2003: с «Порту» проиграл «Милану» 0:1, единственный гол забил Андрей Шевченко, который потом играл под руководством Моуринью в «Челси».
❌ 2013: с «Челси» проиграл «Баварии». Матч закончился вничью 2:2 – «Челси» не хватило буквально минуты, поскольку Мартинес сравнял счет на 120+1. В серии пенальти единственным неточным был удар Ромелу Лукаку. Моуринью же сказал, что лучшая команда в том матче проиграла.
❌ 2017: с «МЮ» уступил «Реалу» 1:2. И хоть Лукаку тогда забил, но это было при счете 0:2, и этого гола уже не хватило.
«Еще ни разу я не боролся за Суперкубок УЕФА с сильнейшей командой на бумаге», – говорил Моуринью перед последним матчем за Суперкубок. Все три раза его команда была действующим победителем Лиги Европы, а не Лиги чемпионов.
После матча против «Реала» памятным был жест Моуринью. Он отдал медаль участника матча за Суперкубок восьмилетнему болельщику. Объяснил так: «Медали после побед в турнирах не имеют для меня большого значения. Представьте мое отношение к медалям после поражений. Увидел ребенка в футболке «МЮ» и отдал ему эту медаль. Не знаю, откуда он, но для него это память на всю жизнь».
Несмотря на победу в Лиге конференций, в четвертый раз Моуринью не получит возможность выиграть Суперкубок. Этот трофей по-прежнему разыгрывается между победителям ЛЧ и ЛЕ.