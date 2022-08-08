Суперкубок УЕФА
#Суперкубок УЕФА
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Игра: вспомните все клубы, которые выигрывали Суперкубок Европы

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Матчи за Суперкубок УЕФА раньше проводились между победителями Кубка чемпионов и Кубка Кубков в два матча. Сейчас все проще – один матч между лучшими командами Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2022 году участники матча за Суперкубок 10 августа – «Реал» и «Айнтрахт».

Помните ли вы вообще всех победителей? Их тут сразу 24. 

Давайте проверим:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: augenklick/firo Sportphoto / Global Look Press
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