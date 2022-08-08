Игра: вспомните все клубы, которые выигрывали Суперкубок Европы

Матчи за Суперкубок УЕФА раньше проводились между победителями Кубка чемпионов и Кубка Кубков в два матча. Сейчас все проще – один матч между лучшими командами Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2022 году участники матча за Суперкубок 10 августа – «Реал» и «Айнтрахт».

Помните ли вы вообще всех победителей? Их тут сразу 24.

Давайте проверим: