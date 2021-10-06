Сергей Карасев
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#Сергей Карасев #РПЛ #Лига наций #Евро-2020 #Лига чемпионов #Лига Европы #ЧМ-2022 #Кубок России #Суперкубок УЕФА

Лучшая карьера в русском футболе в 2021 году – у судьи Карасева: отработал уже в восьми разных турнирах

вчера, 23:05

До конца календарного года еще три месяца, а Сергей Карасев уже мог бы назвать 2021-й самым насыщенным в карьере. Он отработал на многих топовых матчах.

А главное – сразу на восьми разнообразных турнирах:

✅ Год начинался с матча Лиги Европы «Гранада» – «Наполи», также в этом турнире Карасев поработал на четвертьфинальной игре «Аякс» – «Рома».

✅ В РПЛ было шесть матчей. В том числе чемпионский у «Зенита» (6:1 с «Локомотивом») и перенесенный из-за жары в последнем туре «Уфа» – «Арсенал». В новом сезоне – четыре матча, два из которых «Локо» – «Зенит» и ЦСКА«Спартак».

✅ В Кубке России – победный для «Локомотива» полуфинал против ЦСКА.

✅ Поработал и в плей-офф Лиги чемпионов – зафиксировал победу «Ман Сити» над «Боруссией» 2:0. В новом сезоне судил матчи квалификации, а в групповом этапе был главным арбитром на игре «Порту» – «Ливерпуль».

✅ Матч за Суперкубок Европы между «Челси» и «Вильярреалом» – еще одна ступень в карьере.

✅ Весной и осенью Карасев ездил на матчи квалификации ЧМ-2022. При нем было две неожиданности – победа македонцев над немцами и успех греков в матче со шведами.

✅ Конечно, успешный Евро-2020 – целых три матча. Два на групповом этапе (Италия – Швейцария, Германия – Венгрия) и матч 1/8 финала Нидерланды – Чехия.

✅ Наконец, полуфинал Лиги наций между Италией и Испанией. Уже в первом тайме Карасев отвесил Бонуччи желтую карточку, а затем показал ему и вторую за удар локтем. Второй тайм Италия играет вдесятером без капитана.

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#ЧМ-2022
#Кубок России
#Суперкубок УЕФА