«Такого судейства не помню с бандитских 90-х!». Как раньше Карасев работал на дерби

Тут UPD. «Спартак» обыграл ЦСКА 2:1, к Карасеву претензий не было, для просмотра VAR не было причин, вопрос возник лишь из-за продолжения матча во время сильного задымления на стадионе. Возникла пауза и затянулась минут на пять (к основному времени матча Карасев добавил семь, учитывая замены).

«Мне вообще непонятна вся ситуация. Подходит Карасев и говорит, что VAR ничего не видит, но потом возобновляет игру, хотя нам все еще ничего не видно было. Для чего было делать паузу?» – негодовал Виктор Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

До этого сезона Сергей Карасев трижды обслуживал матчи «Спартака» с ЦСКА, оканчивались они с разной степенью скандальности. Вообще, после дерби редко когда обходятся без обсуждения судейства, но тут были особые случаи.

Первое дерби – в августе 2011-го. Веллитон открыл счет, ЦСКА ответил голами Думбии и Тошича, а Эменике красиво пальнул издали – 2:2. Запомнился матч фолом Веллитона на Акинфееве, который повлек за собой тяжелую травму вратаря, трехматчевый бан бразильца и множество разговоров о заговоре против «Спартака».

«Понимаю, что можно что-то не увидеть – касание мяча руки, например – но нельзя же не замечать фолы против одной из команд постоянно! Такого судейства не припомню с времен бандитских 90-х! И сделаю все, чтобы Карасев больше не работал главным арбитром», – гневался Леонид Федун. Карасев через месяц получил назначение на игру «Рубин» – «Зенит» и судит до сих пор.

В ЦСКА были недовольны тем, что Веллитона не удалили, но КДК чуть позже все исправил.