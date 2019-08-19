«Такого судейства не помню с бандитских 90-х!». Как раньше Карасев работал на дерби
Изначально дерби «Спартак» – ЦСКА должен был судить Алексей Еськов, но из-за травмы его сменил Сергей Карасев. «Еськов получил повреждение икроножной мышцы, там что-то с ахиллом. Так как эта игра будет с VAR, а все бригады уже были расписаны, то единственным кандидатом на матч «Спартак» — ЦСКА оставался Карасев», – сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
Пару лет назад Карасев менял Еськова перед дерби «Локо» и ЦСКА. «По каким причинам был заменен Еськов? Никаких причин – мы так посчитали», – сказал Андрей Будогосский, на тот момент занимавший нынешний пост Егорова. «Мы будем давать судьям возможность отдохнуть, как дали сейчас Еськову», – версия Виталия Мутко. Еськов тогда в матче «Зенит» – «Урал» удалил трех игроков гостей.
Тут UPD. «Спартак» обыграл ЦСКА 2:1, к Карасеву претензий не было, для просмотра VAR не было причин, вопрос возник лишь из-за продолжения матча во время сильного задымления на стадионе. Возникла пауза и затянулась минут на пять (к основному времени матча Карасев добавил семь, учитывая замены).
«Мне вообще непонятна вся ситуация. Подходит Карасев и говорит, что VAR ничего не видит, но потом возобновляет игру, хотя нам все еще ничего не видно было. Для чего было делать паузу?» – негодовал Виктор Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».
До этого сезона Сергей Карасев трижды обслуживал матчи «Спартака» с ЦСКА, оканчивались они с разной степенью скандальности. Вообще, после дерби редко когда обходятся без обсуждения судейства, но тут были особые случаи.
Первое дерби – в августе 2011-го. Веллитон открыл счет, ЦСКА ответил голами Думбии и Тошича, а Эменике красиво пальнул издали – 2:2. Запомнился матч фолом Веллитона на Акинфееве, который повлек за собой тяжелую травму вратаря, трехматчевый бан бразильца и множество разговоров о заговоре против «Спартака».
«Понимаю, что можно что-то не увидеть – касание мяча руки, например – но нельзя же не замечать фолы против одной из команд постоянно! Такого судейства не припомню с времен бандитских 90-х! И сделаю все, чтобы Карасев больше не работал главным арбитром», – гневался Леонид Федун. Карасев через месяц получил назначение на игру «Рубин» – «Зенит» и судит до сих пор.
В ЦСКА были недовольны тем, что Веллитона не удалили, но КДК чуть позже все исправил.
Второе дерби – апрель 2013-го. И снова много шума. «Спартак» вел 2:0, получил пенальти, который не забил Вагнер, но потом пропустил от Мусы, а на последних минутах – еще и с пенальти от Дзагоева, 2:2. После матча на повышенных тонах с Карасевым поговорил Валерий Карпин и получил дисквалификацию на три игры.
«Как можно показать желтую карточку Боккетти на бегу, махнув рукой игрокам ЦСКА, чтобы они продолжали играть? Такого в футболе не видел ни разу. В первом тайме была точно такая же ситуация, когда показывают карточку Игнашевичу, мы разыгрываем мяч, но рефери игру останавливает, сказав, что надо все записать», – возмутился тренер. «Судья просто очень грамотно ломал игру в пользу наших соперников при счете 2:0», – добавил Федун.
Карасеву выставили «неуд», но оба пенальти признали верными. Претензии к судье со стороны инспектора встречи – по непоследовательности судейства и неудалении Сергея Игнашевича в середине второго тайма, чей фол тянул на вторую желтую карточку.
Третье дерби – сентябрь 2018-го. Матч был не самым ярким: только крутой гол со штрафного Фернандо, да классный точный удар Влашича – 1:1. Никаких поставленных пенальти, переломов и очень нервных ситуаций не было, но недовольные все равно нашлись. «Адриано спиной специально стукался о центральных защитников и падал. Судья пару раз купился, дал фол», – говорил защитник ЦСКА Никита Чернов.
«Бекао сфолил против Адриано в штрафной, а вот в моменте с падением Чалова, когда в ответной атаке был назначен штрафной, нарушения не было. Карасев работал непоследовательно», – мнение бывшего судьи Сергея Хусаинова.
Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров с критикой не согласился: «Бригада очень качественно провела матч с первой до последней минуты. Были какие-то шероховатости, но в целом я считаю, что бригада провела матч на высоком уровне».
В дерби к Карасеву периодически возникают вопросы. Даже если вспомнить первый тур сезона-2010, где «Спартак» проиграл «Динамо». Кстати, и тогда Федун высказался в его адрес, но с необычной претензией: «Квалификация судьи по первому тайму совершенно не соответствовало уровню сегодняшнего матча. Например, того же Шешукова (спартаковца! – прим.) он должен был удалять еще раньше».
В 2013-м «Локомотив» обыграл «Динамо», но судейство Карасева обсуждали долго. «Лучший игрок «Локомотива» – Карасев, который отсудил так, что мы проиграли. Он отменил чистый гол Воронина, назначил пенальти там, где был штрафной», – шумел Дан Петреску. «Зачем пятого судью поставили на линию, если он ни на что не смотрит?» – задавался вопросом Кристиан Нобоа.
Через пару лет матч тех же соперников и снова недовольство динамовцев. «Видимо, каждый раз бывает день железнодорожника, когда этот арбитр судит нас с «Локомотивом», – сказал тогда Владимир Габулов. Чуть позже Карасев схватил «неуд» за работу на матче «Локомотива» и ЦСКА – к нему были претензии по назначенным пенальти.
Еще через два года Карасевым снова недовольны на игре «Локо» и ЦСКА. Первые жаловались на то, что судья не удалил Вернблума за удар локтем, вторые – на удаление Хосонова. «Это был не лучший мой матч. Своей работой недоволен», – признался Карасев, которому приписывали также неудаление Васина.
Весной 2018-го остался вопрос к неназначенному в пользу ЦСКА пенальти в игре с «Динамо», а в последнем туре он явно ошибся с неназначением пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Динамо», где спартаковцы упустили второе место по итогам сезона. Чуть ранее в полуфинале Лиги Европы из-за бригады Карасева пострадал австрийский «Ред Булл», который едва не прошел «Марсель».
«Хочу попросить прощения у всех, кто пострадал из-за моих ошибок в этом году, просто иногда что-то заклинивает, иногда не успеваешь перестроиться, не держите зла», – обратился арбитр перед тем, как поехать на ЧМ-2018 и поработать там на матче Австралии и Перу.
Последнее дерби 2018-го не обошлось без ошибок – Карасев зря поставил пенальти для «Локомотива» в игре со «Спартаком» и удалил Рассказова. Спартаковцу отменили карточку после заседания КДК. Карасев закончил 2018-й четырьмя удалениями в игре «Крыльев Советов» и «Ростова».
Карасев работает в Премьер-лиге уже 11 лет, за это время он три десятка раз работал на московских дерби. Примерно в каждом третьем из них возникали вопросы по судейству, которые потом обсуждались. Опыт у Карасева – колоссальный.
«Я подошел к Карасеву перед игрой, сказал: «Лысый лысому должен помогать». Он мне помог! У меня теперь волосы вырастут от него. Он останется лысым, а у меня волосы начнут расти», – так реагировал на судейство Карасева главный шутник российского футбола Игорь Гамула пять лет назад. Тогда было весело, но повторения не хочется – все соскучились по огненным российским дерби без разговоров об ошибках судей.