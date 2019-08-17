Почему у «Зенита» отобрали голы? Как Ракицкого не удалили за две карточки? Показываем на скриншотах

Такое мнение есть у бывшего судьи Сергея Хусаинова: «Ерохин и Уциев бежали параллельными курсами, потом Ерохин начинает скрещивать движение, и цепляется за Уциева, тем самым Уциев сбивает ему шаг. Это фол, но неумышленный. Считаю, тут надо было давать желтую карточку, а не красную, ибо два игрока «Ахмата» в этот момент успели забежать в штрафную. Это не фол последней надежды, потому что было кому прервать атаку».

Ерохина тоже спросили об этом эпизоде. Он рассказал о результате матча и красной для Уциева: «Мы сами не должны были доводить до этого. Нам сказали, что гол мы забили чистый. Сложно говорить. Нам нужно было просто забить свой гол и одержать победу. Он зацепил ногу, я упал. Получается, сорвал выход один на один. В принципе, логично все».

Кажется, еще один гол «Зенита» тоже отменили ошибочно

На 51-й минуте Ригони забил мяч. Ракицкий сделал классный заброс вперед. Ригони оторвался от защитников и пробил мимо Городова. Все классно только в теории. В этом эпизоде сработал линейный арбитр. Зафиксировали офсайд.

Мы покажем только один скриншот, но считаем его показательным. С такой позиции кажется, что никакого офсайда у Ригони не было. Смотрите на трех участников эпизода (они выделены):