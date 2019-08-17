Почему у «Зенита» отобрали голы? Как Ракицкого не удалили за две карточки? Показываем на скриншотах
В матче шестого тура «Зенит» – «Ахмат» (0:0) возникло сразу несколько эпиздов, по которым все еще спорят. На результат не смотрите – было совсем не так скучно, как кажется по счету.
У «Зенита» отобрали гол, но удалили игрока «Ахмата»
Момент состоял из двух частей:
- Ерохин в контратаке выбегал один на один, но упал недалеко от штрафной после того, как его стал догонять Уциев;
- Мяч подхватил Азмун и забил гол. Дзюба или Азмун до этого участвовали во всех мячах «Зенита», но этот матч неожиданно стал исключением.
Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным. В той ситуации арбитр отменил гол, но удалил Уциева за фол последней надежды. Так выглядит момент в динамике:
Все произошло на седьмой минуте. Вот Уциева догоняет Ерохина - тот контролирует мяч и находится ближе к воротам. Защитник «Ахмата» бежит быстрее и почти накрывает соперника, но дальше происходит странное: Ерохин задевает собственную ногу и падает.
Тут заметно это касание. Матюнин за такое падение Ерохина показал красную карточку Уциеву.
Здесь важно посмотреть на то, что было за пару секунд до этого. В динамике видно плохо, но колено Уциева коснулось стопы Ерохина и сбило его шаг. Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поговорил об этом с арбитром. Говорят, в современных условиях за это дают красную карточку. Касание было, но такое ли оно серьезное?
Такое мнение есть у бывшего судьи Сергея Хусаинова: «Ерохин и Уциев бежали параллельными курсами, потом Ерохин начинает скрещивать движение, и цепляется за Уциева, тем самым Уциев сбивает ему шаг. Это фол, но неумышленный. Считаю, тут надо было давать желтую карточку, а не красную, ибо два игрока «Ахмата» в этот момент успели забежать в штрафную. Это не фол последней надежды, потому что было кому прервать атаку».
Ерохина тоже спросили об этом эпизоде. Он рассказал о результате матча и красной для Уциева: «Мы сами не должны были доводить до этого. Нам сказали, что гол мы забили чистый. Сложно говорить. Нам нужно было просто забить свой гол и одержать победу. Он зацепил ногу, я упал. Получается, сорвал выход один на один. В принципе, логично все».
Кажется, еще один гол «Зенита» тоже отменили ошибочно
На 51-й минуте Ригони забил мяч. Ракицкий сделал классный заброс вперед. Ригони оторвался от защитников и пробил мимо Городова. Все классно только в теории. В этом эпизоде сработал линейный арбитр. Зафиксировали офсайд.
Мы покажем только один скриншот, но считаем его показательным. С такой позиции кажется, что никакого офсайда у Ригони не было. Смотрите на трех участников эпизода (они выделены):
Сергей Семак рассказал, что карточки в протоколе нет. Лучше всех разобрался журналист Александр Дорский. Вот его твиты:
По Ригони все это важно и из-за его ситуации с трансфером. Этим летом он чуть не уехал в Италию, а теперь выходит в старте. Болельщики хотят его оставить, Семак выпускает на поле. Надо только забивать.
Отмененный мяч Семак ему простит. Вот так тренер «Зенита» описал свои эмоции по двум голам: «Понятно, что гол Ригони — чистый, не было никакого офсайда. Первый момент нужно было доиграть, и, думаю, тоже был мяч забит верно. Кроме этого были голевые моменты и у Сердара, и у Артема, но, к сожалению, их мы не использовали».
Сколько карточек у Ракицкого?
На 55-й минуте защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий якобы получил желтую карточку. Такая информация была указана на официальном сайте РПЛ. В конце игры судья показал ему вторую карточку и должен был удалить игрока. Или не показал? Или какую не показал?
На 94-й минуте карточка точно была.
«Зенит» все равно не принимает такой итог
«Нужно посмотреть моменты, которые были. Разбирать их будет судейский комитет. Понятно, что мне не понравилось абсолютно. Как и болельщикам, которые выразили свое мнение после матча. Но будут разбираться те, кто занимается судейством», – сказал после матча Сергей Семак.
Артем Дзюба назвал происходившее позором, а Алексея Матюнина признал лучшим игроком матча (напоминаем, это судья). Дзюба говорил про отсутствие VAR и такое же отсутствие желтых карточек для игроков соперника, которые тянули время. Вот его показательная фраза: «У нас чемпионат сейчас стартовал. Все играют так хорошо, кроме судей. Им надо уже прибавлять, мне кажется».
Всем ответил Денис Глушаков из «Ахмата». Если что, тоже с ноткой провокации (цитата по Sports.ru): «Ну, конечно, позор. А то, что мы в меньшинстве, у нас игрока удаляют, а Смольникова не удаляют, и желтые карточки им не показывают, когда люди катятся двумя ногами… Это не позор? Мы молчим, ничего не говорим. Давайте не будем говорить про позор. Мы и так играли в меньшинстве. Надо было двоих-троих удалить, чтобы было хорошо?»