Шаронов пять туров бодрил «Рубин» и всю РПЛ, а теперь влетел на штраф. Возможно, из-за Савина
«Рубин» бодро провел стартовый отрезок в РПЛ. Команда набрала семь очков из 12 возможных: проиграла только «Краснодару» и ЦСКА. Для перестраивающегося без больших средств «Рубина» такой результат близок к хорошему. Освоился в роли тренера и Роман Шаронов. Именно он заменил Курбана Бердыева и стал настоящим лицом новой команды.
Вчера прошло заседание КДК, где раздавали штрафы и дисквалификации. О наказаниях для Миладиновича и Понсе мы рассказывали вот тут. Получили штрафы «Рубин» (миллион рублей) и Роман Шаронов (200 тысяч). Все из-за роли Шаронова в клубе. По лицензии он не может работать главным тренером и выполнять такие обязанности, но систематически это делает.
Дело тут не конкретно в КДК и тех, кто якобы придирается к «Рубину». За действиями клуба внимательно следят в УЕФА. Такие же вещи происходят и по отношению к Мусаеву в «Краснодаре». Ему вообще запрещено находиться на скамейке в еврокубковых матчах, а в России нельзя управлять игрой командой из технической зоны. За это Мусаева тоже уже штрафовали.
«Рубин» зарабатывает популярность на образе Шаронова
По людям, которые не обладают нужной лицензией, сами клубы и СМИ должны ограничивать упоминания. Нельзя постоянно называть Шаронова главным тренером и указывать это в официальных документах. Поэтому на официальном сайте «Рубина» главным называют Эдуардо Докампо, а Шаронова обозначают простым тренером.
Сам Докампо рассказывал о тренерских обязанностях Шаронова: «У нас нет такого, что кто-то конкретно работает лишь с нападающими или защитниками. Роману нравится контролировать тренировочный процесс, все видеть. Мы все делаем все понемногу». В «Рубине» Шаронов отвечает еще и за мотивацию. Именно он произносит речи в перерыве и после матча.
Во втором туре «Рубин» обыграл «Динамо». Шаронов сравнил этот матч с рок-концертом, а еще его сфотографировали с изображением «козы». «Сегодня 21-е число, и в «Лужниках» играет легендарная группа под названием Metallica. У меня был билет на концерт, я туда не попал. Но то, что я испытал, это круче. Спасибо!» – сказал Шаронов.
«Рубин» еще несколько раз выкладывал мотивирующие речи Шаронова после матчей. Но именно из-за того высказывания и той самой «козы» заработал популярность на его образе. Клуб выпустил футболку с именем тренера и его жестом – вышло стильно и круто. Прямо сейчас такую футболку можно приобрести в интернет-магазине «Рубина» за 590 рублей.
Заинтересовался Шароновым и Евгений Савин. «КраСава» с Шароновым прямо сейчас имеет 916 тысяч просмотров на ютубе. Там Шаронов рассказал о взаимоотношениях с игроками, впечатлениях от работы с Бердыевым и собственных ощущениях от тренерской роли. Понятно, что все это могли заметить даже в УЕФА.
«Краснодар» и Шаронова тоже связывает больше, чем кажется на первый взгляд. «Рубин» проиграл «Краснодару», но Шаронов после матча наткнулся на Сергея Галицкого. Владелец «Краснодара» пожелал Шаронову удачи и признался, что ему очень нравится то, как Шаронов ведет дела. Это видео тоже оказалось в социальных сетях «Рубина».
«Бизнес Online» пишет, что одной из причин штрафа для Шаронова мог стать выпуск «КраСавы» с его участием. Издание утверждает, что теперь «Рубин» ограничит упоминания о Шаронове в социальных сетях и перестанет выкладывать видео с его речью в раздевалке. Второй штраф (если нарушение повторится) составит уже 2 миллиона рублей.
Все опасаются третьего нарушения. По информации «Бизнес Online», тогда Шаронову может грозить отстранение от тренерской деятельности на три года (хотя это и маловероятно).Шаронову надо продержаться до лета 2020 года, когда он начнет обучение на лицензию Pro. Журналистам «Бизнес Online» в этом вопросе по делам «Рубина» верить можно. В июне они первыми сообщили, что «Рубин» сменит эмблему, а заодно показали и ее дизайн.