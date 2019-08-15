Шаронов пять туров бодрил «Рубин» и всю РПЛ, а теперь влетел на штраф. Возможно, из-за Савина

«Рубин» бодро провел стартовый отрезок в РПЛ. Команда набрала семь очков из 12 возможных: проиграла только «Краснодару» и ЦСКА. Для перестраивающегося без больших средств «Рубина» такой результат близок к хорошему. Освоился в роли тренера и Роман Шаронов. Именно он заменил Курбана Бердыева и стал настоящим лицом новой команды.

Вчера прошло заседание КДК, где раздавали штрафы и дисквалификации. О наказаниях для Миладиновича и Понсе мы рассказывали вот тут. Получили штрафы «Рубин» (миллион рублей) и Роман Шаронов (200 тысяч). Все из-за роли Шаронова в клубе. По лицензии он не может работать главным тренером и выполнять такие обязанности, но систематически это делает.

Дело тут не конкретно в КДК и тех, кто якобы придирается к «Рубину». За действиями клуба внимательно следят в УЕФА. Такие же вещи происходят и по отношению к Мусаеву в «Краснодаре». Ему вообще запрещено находиться на скамейке в еврокубковых матчах, а в России нельзя управлять игрой командой из технической зоны. За это Мусаева тоже уже штрафовали.