Чалову сломали нос, но судьи это пропустили. КДК разобрался

«Я просто поднял руку наверх, чтобы показать игроку, и, наверное, так попало», – оправдывался серб. «У нас это стандартная ситуация: нас могут ломать, нас могут бить, нам могут ломать нос, а желтые карточки получаем мы», – злился Виктор Гончаренко.

Главе департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров очевидно: «Игрок должен был быть удален и назначен одиннадцатиметровый удар, другого варианта быть не может»

В день заседания КДК стало известно, что Миладинович лично извинился перед Чаловым и записал ему видео с извинениями. По итогам заседания защитник все-таки получил четырехматчевую дисквалификацию.

Чалов на данный момент тренируется в общей группе и готовится к игре со «Спартаком», которая состоится в понедельник, 19 августа.