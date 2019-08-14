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#РПЛ #Футбол #Спартак #Динамо #ЦСКА #Сочи #Антон Шунин #Эсекьель Понсе #Иван Миладинович #Федор Чалов

Чалову сломали нос, но судьи это пропустили. КДК разобрался

14 августа 2019, 17:30
Михаил Морозов

КДК РФС вынес две длительные дисквалификации в РПЛ по итогам заседания. Разбирались матчи четвертого и пятого туров.

ЦСКА дома сыграл 0:0 с «Сочи», на последней минуте матча после борьбы в штрафной сочинцев защитник гостей Иван Миладинович отмахнулся локтем от Федора Чалова и сломал ему нос. Судил матч Виталий Мешков, но ни он, ни его помощники на эпизод не отреагировали.

На следующий день ЦСКА сообщил диагноз Чалова:

Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе тоже получил длительную дисквалификацию. В матче четвертого тура против «Динамо» он влетел ногой в грудь голкиперу Антону Шунину и был удален с поля. Шунин сумел продолжить матч.

«Я просто поднял руку наверх, чтобы показать игроку, и, наверное, так попало», – оправдывался серб. «У нас это стандартная ситуация: нас могут ломать, нас могут бить, нам могут ломать нос, а желтые карточки получаем мы», – злился Виктор Гончаренко.

Главе департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров очевидно: «Игрок должен был быть удален и назначен одиннадцатиметровый удар, другого варианта быть не может»

В день заседания КДК стало известно, что Миладинович лично извинился перед Чаловым и записал ему видео с извинениями. По итогам заседания защитник все-таки получил четырехматчевую дисквалификацию.

Чалов на данный момент тренируется в общей группе и готовится к игре со «Спартаком», которая состоится в понедельник, 19 августа.

Понсе не спорил с удалением и признал вину сразу. «Прежде всего, я бы хотел попросить прощения у вратаря «Динамо» Антона. Также бы я хотел извиниться перед клубом, перед болельщиками, партнерами по команде и тренерским штабом – всеми членами семьи «Спартака». В том эпизоде я пошел на мяч после подачи Бакаева и слишком поздно увидел вратаря «Динамо», поэтому не смог избежать столкновения.

Никакого злого умысла с моей стороны не было», – сказал игрок.

Понсе получил бан на три матча РПЛ, два из них – принципиальные. «Спартаку» он не поможет в играх с ЦСКА и «Крыльями Советов». С «Зенитом» уже появится, так как не играл против «Ахмата».

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#Федор Чалов