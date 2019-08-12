Важные мелочи 5 тура РПЛ: у «Локо» и «Арсенала» новые герои, у «Ростова» один состав на все туры, «Ахмат» опять суперэффективен
«Зенит» снова забил благодаря Дзюбе и Азмуну. Так происходит во всех матчах сезона
Пять туров РПЛ, матч за Суперкубок – почти все время «Зенит» забивал дважды, только с «Краснодаром» один раз. Всего 11 голов, каждый из них – обязательно при участии суперпары форвардов, которая тяжеловато склеивалась по весне, но теперь и у Дзюбы, и у Азмуна все складывается прекрасно.
В 10 мячах из 11 кто-то из них обязательно поучаствовал результативным баллом, забив гол или сделав голевую передачу. В 11-м соавторство на Дзюбу нельзя записать лишь формально – именно он здорово отвлек на себя защитника, позволив Ерохину легко забивать в игре с «Тамбовом». У Дзюбы сейчас четыре гола и три голевые передачи, у Азмуна – 4+2.
На старте у «Локо» хороши Смолов и Крыховяк. Но как раскрылся Жемалетдинов
В прошлом сезоне у Рифата всего четыре балла по «гол плюс пас», в нынешнем – уже два плюс заработанный пенальти. Три года назад был скандал вокруг его ухода, считалось, что Жемалетдинов ушел в «Рубин» только из-за денег. Потом он вернулся в «Локо», так себе отыграл сначала, но сейчас очень хорош.
Четыре матча – три очень полезных действия. Заработанный пенальти с «Рубином», голевой навес с «Крыльями», четкий гол «Уралу» – легкая и техничная реализация выхода один на один. Не зря Юрий Семин так хотел вернуть его обратно в «Локо».
Новички «Спартака» Шюррле и Тиль – 4 результативных балла на двоих
Раньше чемпионом по купленным игрокам, которые зажигают с первых же матчей, был ЦСКА. У «Спартака» тоже такие были, можно вспомнить Зе Луиша, Луиса Адриано, Жиго и многих других. Но в Грозном матч за «Спартак» фактически выиграли именно новички: Тиль – два голевых паса, Шюррле – гол плюс пас, Зелимхан Бакаев – дубль.
Последнего можно считать новичком отчасти – он играл в Туле в прошлом сезоне на правах аренды. Но с нового сезона в «Спартаке» выглядит даже круче чем в «Арсенале». Ну а то, что голландец и немец (да и швед Ларссон тоже) так быстро вписались и понравились – даже слегка неожиданно.
«Арсенал» делит второе место, а лучший у него – воспитанник «Барселоны» и Почеттино
Туляки быстро вылетели из еврокубков, получив болезненные 0:4 по сумме двух встреч от «Нефтчи», но в чемпионате все хорошо – 10 очков из 15 возможных, одинаковое их количество с идущим третьим ЦСКА, пятая строчка только по дополнительным показателям.
Победу 1:0 над «Уфой» обеспечили левый защитник Виктор Альварес и рикошет. Альварес вообще прекрасен в нынешнем сезоне – в игре с «Динамо» совершил пять обводок и пять раз выиграл верховые единоборства, совершил шесть уверенных отборов неделю назад с «Тамбовом» и выполнил голевой навес, а уфимцам еще и забил.
Альварес третий год в «Арсенале», он занимался в юношеских командах «Барселоны» и «Эспаньола», дебютировал в Примере под руководством Маурисио Почеттино, а шесть лет назад восстановился после операции на сердце. Сейчас он – ключевой игрок тульского клуба.
«Ахмат» забил с единственного удара в створ. В прошлом туре: два удара – два гола
Удивительная эффективность, только очки команде она принесла лишь в одном матче.
Неделю назад дважды в створ игроки «Ахмата» попали по воротам «Оренбурга» и победили 2:1 (Харин, Роши). В игре со «Спартаком» единственный удар в створ хоть и стал голевым (Мбенг), но грозненцы уступили 1:3.
В целом, эффективность стала столь заметной лишь в последних двух турах. В первых трех матчах «Ахмат» попал в створ 11 раз, но забил лишь однажды. Вообще, реже «Ахмата» в створ бьет только «Сочи», но там с реализацией давние проблемы.
Тилль был лидером «Уфы» в прошлом сезоне. Сейчас из-за него клуб часто пропускает
«Уфа» купила Оливье Тилля из люксембургского «Прогреса», который обыграла в прошлом сезоне в квалификации Лиги Европы. Тилль быстро вошел в число лучших игроков уфимской команды наряду с Игбуном, ходили даже слухи об интересе к нему из команд российской топ-5.
Сейчас его действия приводят к пропущенным голам.
- В первом туре не догнал свежего Бавина, который забил за «Урал», и «Уфа» проиграла;
- Во втором – сделал голевой пас сопернику, за «Краснодар» забил Намли, «Уфа» в итоге уступила;
- В последнем матче против «Арсенала» не успел накрыть Альвареса, который забил победный гол, снова поражение.
В эпизоде с Альваресом, вероятно, это был не его игрок, но именно Тилль находился ближе всех и не успел в отбор. Люксембуржца заменили в перерыве. Пока он даже по цифрам явно не в лучшей форме.
5 туров – 5 одинаковых составов у «Ростова»
Эту картину вы можете видеть на старте любого из матчей «Ростова» в новом сезоне.
Валерий Карпин ставит одних и тех же 11 человек в «старт». При этом замены не настолько предсказуемы, разве что можно предугадать замену Шомуродова на Сигурдарсона в конце матча. Пока все это отлично работает – «Ростов» второй, впереди только лишь «Зенит», чаще ростовчан никто не забивает, а Эльдор Шомуродов делит первое место в списке бомбардиров.