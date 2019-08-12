Важные мелочи 5 тура РПЛ: у «Локо» и «Арсенала» новые герои, у «Ростова» один состав на все туры, «Ахмат» опять суперэффективен

На старте у «Локо» хороши Смолов и Крыховяк. Но как раскрылся Жемалетдинов

В прошлом сезоне у Рифата всего четыре балла по «гол плюс пас», в нынешнем – уже два плюс заработанный пенальти. Три года назад был скандал вокруг его ухода, считалось, что Жемалетдинов ушел в «Рубин» только из-за денег. Потом он вернулся в «Локо», так себе отыграл сначала, но сейчас очень хорош.

Четыре матча – три очень полезных действия . Заработанный пенальти с «Рубином», голевой навес с «Крыльями», четкий гол «Уралу» – легкая и техничная реализация выхода один на один. Не зря Юрий Семин так хотел вернуть его обратно в «Локо».

Новички «Спартака» Шюррле и Тиль – 4 результативных балла на двоих

Раньше чемпионом по купленным игрокам, которые зажигают с первых же матчей, был ЦСКА. У «Спартака» тоже такие были, можно вспомнить Зе Луиша, Луиса Адриано, Жиго и многих других. Но в Грозном матч за «Спартак» фактически выиграли именно новички: Тиль – два голевых паса, Шюррле – гол плюс пас, Зелимхан Бакаев – дубль.

Последнего можно считать новичком отчасти – он играл в Туле в прошлом сезоне на правах аренды. Но с нового сезона в «Спартаке» выглядит даже круче чем в «Арсенале». Ну а то, что голландец и немец (да и швед Ларссон тоже) так быстро вписались и понравились – даже слегка неожиданно.