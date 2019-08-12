«Ростов» теперь второй. Но бодрый старт команды Карпина уже привычен

«Ростов» обыграл «Крылья Советов» и вышел на второе место в РПЛ с 11 очками . Впереди только «Зенит», у которого 13. От чемпиона стартового рывка ждали, но и новый взлет «Ростова» – не сюрприз.

• Мы помним прошлый сезон. «Ростов» тогда после пяти туров набрал даже на очко больше, чем сейчас , да и в топе находился долго – был в тройке после первой трети чемпионата, отставал на три очка от зоны Лиги чемпионов после первого круга. Но по итогам сезона «Ростов» просвистел мимо еврокубков и вообще финишировал девятым – прибили семь туров без побед в конце прошлого года и всего три очка в пяти подряд матчах по весне.