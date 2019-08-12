«Ростов» теперь второй. Но бодрый старт команды Карпина уже привычен
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» и вышел на второе место в РПЛ с 11 очками. Впереди только «Зенит», у которого 13. От чемпиона стартового рывка ждали, но и новый взлет «Ростова» – не сюрприз.
• Мы помним прошлый сезон. «Ростов» тогда после пяти туров набрал даже на очко больше, чем сейчас, да и в топе находился долго – был в тройке после первой трети чемпионата, отставал на три очка от зоны Лиги чемпионов после первого круга. Но по итогам сезона «Ростов» просвистел мимо еврокубков и вообще финишировал девятым – прибили семь туров без побед в конце прошлого года и всего три очка в пяти подряд матчах по весне.
Кстати, еще лучше «Ростов» стартовал в сезоне-2013/14 под руководством как раз Миодрага Божовича (13 очков и даже первое место), чьи «Крылья Советов» сегодня в Ростове-на-Дону проиграли. На финише «Ростов» был тогда седьмым.
• Если в прошлом году «Ростов» после пяти туров выделялся разницей 7:1, и меньше его никто не пропускал, то сейчас ситуация другая – реже пропускает даже идущий предпоследним «Сочи», однако «Ростов» – самая результативная команда чемпионата (10 голов). Мы уже писали о том, что изменилось в игре клуба.
Тогда «Ростов» в целом не выделялся какими-то особенными статистическими показателями. По ударам, обводкам, точности передач, владению – вообще шел хуже абсолютного большинства команд. Сейчас по этим показателям не все так же скудно, да еще и есть футболист, находящийся в топе в списке бомбардиров. Соболева и Дзюбу с четырьмя голами догнал Эльдор Шомуродов.
• «Ростов» в прошлом сезоне уступил лишь «Зениту» по среднему количеству болельщиков на трибунах домашнего стадиона. 31034 человека приходили на «Ростов Арену» в среднем. Сейчас было 14,5 тысяч на стартовой игре с «Оренбургом», но начиналась она в 21:30 по местному времени, а на матч со «Спартаком» пришло 35 тысяч, еще 28 – с «Крыльями». Атмосфера на матчах мощная, конечно, это очень добавляет эмоций и влияет на результат.
• Пока из серьезных соперников «Ростов» сыграл только со «Спартаком» (ничья 2:2). В последний день лета состоится матч с «Локомотивом». Самый непростой отрезок у клуба ожидается с конца сентября по ноябрь – «Ростову» предстоит сыграть подряд с «Динамо», ЦСКА, «Зенитом», «Сочи» и «Краснодаром».
Примерно та же история у «Ростова» была и в прошлом сезоне – из топ-5 нашей лиги в самом начале команда сыграла только с ЦСКА (победила), но все ждали матчей с остальными фаворитами. Тогда в четырех играх удалось набрать четыре очка – «Спартак» обыграли, с «Краснодаром» сыграли вничью, но «Локо» и ЦСКА были сильнее.
В общем, бодрый старт с удобным календарем, внушительная посещаемость, но при этом отсутствие каких-либо особенных цифровых показателей – все это делает ситуации прошлого и нынешнего сезонов похожими. Но сейчас все гораздо интереснее – «Ростов» стал атакующей командой, у него есть серьезный форвард, зрелищность чемпионата от этого становится чуть выше, а матчи против российских топ-команд ожидаются с куда большим интересом.