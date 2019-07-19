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#Валерий Карпин #РПЛ #Спартак #Зенит #ЦСКА #Краснодар #Ростов #Эльдор Шомуродов #Алексей Ионов #Роман Еременко

Карпин после «Спартака»: победы, тактика, стиль

19 июля 2019, 15:10
Илья Егоров

C момента ухода Валерия Карпина из «Спартака» прошло пять лет. За это время он съездил в Испанию, поработал в ФНЛ, принял «Ростов» и полностью преобразился. Тогда был немного нервный коуч, зажатый в тиски спартаковского давления. Сейчас – это стильный тренер, который не очень много говорит. Но, когда дает интервью, почти всегда рассказывает много интересного.

Каким стал Карпин

На этот вопрос лучше всего отвечает автор Eurosport.ru Вячеслав Палагин. В своем телеграм-канале Палагин рассказывал, каким был Карпин во времена работы на «Матч ТВ»:

«Главное впечатление: Карпин – невероятный трудоголик. Константин Генич рассказывал, что по дороге в Виго Валерий бесконечно просматривал матчи «Сельты». Перед апрельским эфиром Карпин смог поспать всего три часа и даже перед последним (так и не вышедшим) разрисовывал схему «Рубина» в аппаратной Останкино. Для чего не понятно – все знали, что он хочет вернуться в футбол.

Поразила простота – минимум эго, по крайней мере – на публике. Валерий прислушивался к любой идее, хотя банил большинство из них: одобрялись только те, в которых он был уверен лично. Сделать яркую прогу не получилось во многом из-за этого: взгляды на футбол прилично отличались и даже приводили к мини-зарубам в гриммерке.

Еще одна причина – Валерий не хотел примерять любую другую роль, кроме ведущего».

Образ дерзкого и прямолинейного тренера Карпин довел до совершенства. Сейчас все так же: за любым простым или идиотским вопросом идет традиционное «Ну, и?». Но на более-менее интересные вопросы Карпин теперь реагирует живо и информативно.

Последнее большое интервью тренера «Ростова» было на канале Марии Командной. Там он рассказывал о работе на сборах, своем имидже (как часто моет голову, почему так хорошо выглядит), о жизни в Ростове, о ресторанах. И даже в таком обычном интервью прозвучала пара интересных фраз.

О «Спартаке», ЦСКА и «Зените»:

«В «Спартак» вообще не зовут. Вообще никогда. Был якобы какой-то разговор, но это для отвода глаз было. Есть такой клуб, в который бы не пошел работать. Это ЦСКА. «Зенит»? А почему нет?».

О конце карьеры:

«В конце сезона были мысли уйти на пенсию. Честно. Уйти, чтобы никого не видеть, никого не слышать, чтобы были жена, дети и родители, а больше никого и близко не было. Подзадолбали. Подзадалбывают, я бы так сказал. Отдохнул недельки две – и вроде как с новыми силами. Но мысль все равно посещает. На телевидение вряд ли вернусь, лучше на пенсию».

А еще Карпин – это стиль. На матчах и других официальных мероприятиях он теперь появляется в разных образах.

Global Look Press

Global Look Press

Каким тренером стал Карпин

Преображение Карпина-тренера особенно заметно по его методам. В «Спартаке», «Мальорке» и «Армавире» он работал на основе своего авторитета. В «Ростове» преобразился, уловил современные футбольные тенденции и очень здорово делает свое дело.

Несколько фактов, подтверждающих это:

Первый – Карпин научился выстраивать игру вокруг имеющихся футболистов, он делает из них топов. Яркий пример: Роман Еременко. «Спартак» отказался от него, но Карпин принял и сделал ключевой фигурой. По итогам сезона его признали лучшим игроком «Ростова» в 2018/19, хотя Еременко отыграл в команде всего полгода

Второй – Карпин научился подстраиваться под соперника. В конце 2018-го он оживил игру с «Зенитом» одной удачной заменой. Потом он использовал этот прием постоянно.

Третий – «Ростов» играет в очень гибкий и интересный футбол. Итог прошлого сезона – девятое место (лучшее доказательство) в таблице с учетом весьма скромных возможностей.

Четвертый – Карпин строит игру от обороны и делает «Ростов» одним из лучших в России по этому показателю. В прошлом сезоне ростовчане пропустили всего 23 гола в чемпионате, столько же у сколько ЦСКА и «Краснодар». Все остальные – больше.

Пятый – с Карпиным «Ростов» ведет довольно экономную грамотную трансферную политику. За весь прошлый сезон команда усилилась всего на 9 миллионов евро (14 футболистов), при этом много игроков взяли либо за небольшую сумму (Гулиев, Зуев – по 500 тысяч), либо вообще в качестве свободных агентов (Попов, Чернов, Логашов, Еременко).

Сейчас «Ростов» все так же действует по плану: не смотрит в сторону дорогих приобретений, а рассчитывает на молодых, перспективных игроков. К примеру, из «Казанки» приехал Александр Долгов – он забил 15 мячей в 21 матче прошлого сезона ПФЛ.

Лучше всего о Карпине-тренере рассказал Эльдор Шомуродов: «В двух словах это сделать довольно сложно. Безусловно, как тренер Валерий Георгиевич иногда бывает очень требовательным и жестким, но при этом с игроками он общается весьма открыто. Во время тренировки он не стесняется в выражениях, может четко дать понять, что его не устраивает в действиях того или иного подопечного. Зато в личном общении он абсолютно другой: со всеми дружелюбен, ко всем относится по-доброму».

Карпин сейчас и Карпин-спартаковец – это два разных человека. Нет, прямолинейность осталась. Но в плане общения, работы Карпин резко прибавил. А еще это стильный мужчина: в очках, с брутальной щетиной.

Как-то его сравнили с Юргеном Клоппом, на что Карпин ответил: «Ну и? Или, может, Клопп на Карпина похож? Или Карпин на Клоппа, потому что очки у Клоппа раньше появились?». В этой фразе идеально отображен новый Карпин.

Все фото: ФК «Ростов»
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