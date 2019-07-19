Карпин после «Спартака»: победы, тактика, стиль

C момента ухода Валерия Карпина из «Спартака» прошло пять лет. За это время он съездил в Испанию, поработал в ФНЛ, принял «Ростов» и полностью преобразился. Тогда был немного нервный коуч, зажатый в тиски спартаковского давления. Сейчас – это стильный тренер, который не очень много говорит. Но, когда дает интервью, почти всегда рассказывает много интересного.

Каким стал Карпин

На этот вопрос лучше всего отвечает автор Eurosport.ru Вячеслав Палагин. В своем телеграм-канале Палагин рассказывал, каким был Карпин во времена работы на «Матч ТВ»:

«Главное впечатление: Карпин – невероятный трудоголик. Константин Генич рассказывал, что по дороге в Виго Валерий бесконечно просматривал матчи «Сельты». Перед апрельским эфиром Карпин смог поспать всего три часа и даже перед последним (так и не вышедшим) разрисовывал схему «Рубина» в аппаратной Останкино. Для чего не понятно – все знали, что он хочет вернуться в футбол.

Поразила простота – минимум эго, по крайней мере – на публике. Валерий прислушивался к любой идее, хотя банил большинство из них: одобрялись только те, в которых он был уверен лично. Сделать яркую прогу не получилось во многом из-за этого: взгляды на футбол прилично отличались и даже приводили к мини-зарубам в гриммерке.

Еще одна причина – Валерий не хотел примерять любую другую роль, кроме ведущего».