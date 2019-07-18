Гацкан уходит из «Ростова». Из победителей «Баварии» теперь не осталось никого

Что стало с футболистами из стартовых 11 в той игре:

• Сослан Джанаев – доиграл сезон-2016/17 и перебрался в «Рубин» вместе с Курбаном Бердыевым. В 2019-м провел несколько месяцев за польскую «Медзь», теперь – игрок «Сочи».

• Федор Кудряшов – такой же маршрут, только вместо «Медзи» – турецкий «Истанбул», где в последнем туре игрок упустил чемпионство страны.

• Владимир Гранат – перешел в 2017-м в «Рубин», где и числится до сих пор.

• Сесар Навас – вернулся в «Рубин» на пару сезонов, где завершил карьеру в 2019-м.

• Миха Мевля – по окончании сезона-2016/17 укатил в «Зенит», кому и принадлежит сейчас. В 2019-м на полгода возвращался в «Ростов».

• Тимофей Калачев – один из немногих, кто играл дальше, завершил карьеру в конце сезона-2018/19.

• Кристиан Нобоа – доиграл тот сезон за «Ростов» и перебрался в «Зенит», из которого на полгода уходил в аренду в «Рубин».

• Александр Гацкан – не покидал «Ростов» вплоть до этого лета. Пока неизвестно, где продолжит карьеру.

• Александр Ерохин – игрок «Зенита» с 2017 года.

• Дмитрий Полоз – ушел в «Зенит» также в 2017-м, но не заиграл – сначала аренда в «Рубин», с лета 2019-го – игрок «Сочи».

• Сердар Азмун – покинул «Ростов» ради «Рубина» в 2017-м, с зимы 2019-го регулярно забивает за «Зенит».