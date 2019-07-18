Гацкан уходит из «Ростова». Из победителей «Баварии» теперь не осталось никого
23 ноября – лучшая дата для каждого болельщика «Ростова», в этот день в 2016 году клуб обыграл «Баварию» в Лиге чемпионов. Немцы нанесли 23 удара по воротам, владели мячом 71% времени, вообще не ошибались в передачах (92% точности), но проиграли 2:3.
На этих выходных «Ростов» лишится последнего героя того матча. К сегодняшнему дню в составе остался лишь Александр Гацкан, но он проведет за клуб последнюю игру 20 июля против «Спартака».
Вот как выглядела расстановка игроков в матче с «Баварией»:
Что стало с футболистами из стартовых 11 в той игре:
• Сослан Джанаев – доиграл сезон-2016/17 и перебрался в «Рубин» вместе с Курбаном Бердыевым. В 2019-м провел несколько месяцев за польскую «Медзь», теперь – игрок «Сочи».
• Федор Кудряшов – такой же маршрут, только вместо «Медзи» – турецкий «Истанбул», где в последнем туре игрок упустил чемпионство страны.
• Владимир Гранат – перешел в 2017-м в «Рубин», где и числится до сих пор.
• Сесар Навас – вернулся в «Рубин» на пару сезонов, где завершил карьеру в 2019-м.
• Миха Мевля – по окончании сезона-2016/17 укатил в «Зенит», кому и принадлежит сейчас. В 2019-м на полгода возвращался в «Ростов».
• Тимофей Калачев – один из немногих, кто играл дальше, завершил карьеру в конце сезона-2018/19.
• Кристиан Нобоа – доиграл тот сезон за «Ростов» и перебрался в «Зенит», из которого на полгода уходил в аренду в «Рубин».
• Александр Гацкан – не покидал «Ростов» вплоть до этого лета. Пока неизвестно, где продолжит карьеру.
• Александр Ерохин – игрок «Зенита» с 2017 года.
• Дмитрий Полоз – ушел в «Зенит» также в 2017-м, но не заиграл – сначала аренда в «Рубин», с лета 2019-го – игрок «Сочи».
• Сердар Азмун – покинул «Ростов» ради «Рубина» в 2017-м, с зимы 2019-го регулярно забивает за «Зенит».
Запасные в том матче:
- Никита Медведев – в том же сезоне установил рекорд сухой серии для чемпионатов России – 952 минуты и тем же летом стал игроком «Локомотива»;
- Денис Терентьев – принадлежит «Зениту» с 2017 года;
- Саид Эзатолахи – пока числится игроком «Ростова», с тех пор играл в арендах в «Анжи», «Амкаре» и «Рединге»;
- Максим Григорьев – успел сменить сразу несколько клубов – «Оренбург», «Урал», «Балтика», «Авангард»;
- Мусса Думбия – был арендован тульским «Арсеналом», сейчас – игрок «Реймса»;
- Хорен Байрамян – на один сезон уходил в аренду в «Рубин», сейчас выступает за «Ростов»;
- Андрей Препелицэ – через пару лет после победы над «Баварией» уехал на родину играть за румынскую «Конкордию».
Тренеры:
• Иван Данильянц – формально числился главным, в 2017 году он перешел в «Рубин», где сейчас возглавляет академию клуба.
• Дмитрий Кириченко – руководил командой со скамейки. В сезоне-2018/19 пробовал спасти «Уфу» от вылета из РПЛ, но был уволен – клуб вытащил Вадим Евсеев.
• Курбан Бердыев – формально был не главным тренером, а консультантом, но управлял тренировочным процессом. Следующие два сезона провел в «Рубине», сейчас – свободен.
Таким образом, в конце этой недели в «Ростове» не останется никого из основного состава того героического матча. О нем напоминают лишь Байрамян и Эзатолахи, но первый тогда просидел в запасе, а второй вышел лишь на 93-й минуте.
«Эту победу будут вспомнить через год, пять, десять лет», – светился после матча Нобоа. «Румынские медиа просто сошли с ума, все хотели взять у меня интервью», – вспоминал Мевля.
Сейчас у «Ростова» другие герои. Но там так же много опытных футболистов и центрфорвард Шомуродов, которого часто хвалят и в котором пытаются разглядеть нового Азмуна.
«Верьте в чудо. Когда наши игроки поверили, что могут обыграть топ-клуб, то мы выиграли у «Баварии». Нужно постоянно работать и тогда все получится», – сказал тогда Курбан Бердыев. Фанатов «Ростова» ностальгия по тому дню захлестнет еще не раз. Особенно в нынешнее время, когда все обсуждают не игру, а время начала матчей, споры с «Чайкой» и резкие интервью Карпина.