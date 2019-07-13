«Тамбов» отвечает на неудобные вопросы. Откуда столько африканцев? Что не так со стадионом? Зачем уволили тренера?
«Гол» запускает цикл материалов про неудобные вопросы. В нем мы приходим к клубам или разным людям из спорта и напрямую просим объяснить их все те темы, которые бурлят вокруг них. Мотив простой: когда одни молчат, а вторые − додумывают, мы получаем медиасреду из стереотипов, заблуждений и мутных фактов. Тогда лучший вариант − дать зрителям и звездам проговорить все открыто.
В первой серии – «Тамбов», сочиненный в 2013 году, живущий на бюджетные средства и неожиданно быстро добравшийся от ПФЛ до Премьер-лиги. Клуб еще не дебютировал в РПЛ, но уже наделал много шума:
- Странный уход главного тренера прямо перед выходом в Премьер-лигу и приглашение тренера с репутацией скандалиста;
- Подписание малоизвестных африканцев и непонятки с контрактом лидера и капитана;
- Реконструкция домашнего стадиона и переезд в Саранск до осени.
Спросили обо всем спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова.
Уход тренера, который вывел команду в РПЛ, под завершение сезона – ок?
За шесть туров до конца прошлого сезона «Тамбов» поменял Мурата Искакова (для него «Тамбов» – первый самостоятельный опыт) на Александра Григоряна (еще недавно тренировал женский ЦСКА и выступал как эксперт на «Матч ТВ»). Клуб лидировал в ФНЛ, но на финише растерял очки в трех матчах с лидерами подряд и немного пошатнулся.
После этого последовала отставка Искакова, которую болельщики не понимают до сих пор. Еще больше их смущает, что «Тамбов» поставил на его место Григоряна – тренера без успеха в РПЛ и с опытом работы в шатких проектах.
– Такая ситуация не кажется подлой и неуважительной к Искакову, с которым клуб совершил исторический выход в РПЛ?
– Мы это решение приняли вместе с ним. Он тоже переживает за клуб. Его никто не увольнял. Мы сели, проговорили. То, что произошло… На тот момент мы считали, что это правильное решение. «Тамбов» начал проседать по игре. Нужна была перезарядка. Это не значит, что у нас Искаков – слабый тренер, поэтому его срочно нужно было менять.
Мы разговаривали с ним, что если «Тамбов» выйдет в Премьер-лигу, то он будет вторым тренером, потому что нет опыта в РПЛ. ФНЛ – одна планета, Премьер-лига – другая. То, что команда вышла с первого места, – в этом львиная доля Искакова, а не Григоряна.
– Ситуация напоминает простой пиар-ход, чтобы привлечь внимание.
– Нет. Прекрасно понимали, что в случае выхода в Премьер-лигу у нас будет один из самых маленьких бюджетов. Сами видите, за счет кого мы комплектуемся – из ФНЛ, из «Анжи» много игроков. Класс игроков в РПЛ мы уже представляли.
Мы можем зацепиться не за счет суперских исполнителей, которые в одиночку решают исход матча. Нужно было найти человека, чтобы при нем игроки выкладывались не на 100, а на 200%. Именно по такому критерию выбрали Григоряна.
– Вы говорили, что остановились на Григоряне потому, что он долго работал на «Матч ТВ» и тренировал в РПЛ. При этом в Премьер-лиге за всю карьеру он отработал только 6 матчей. В чем логика?
– Очень маленькое окно между концовкой того и началом этого сезона. Нужен был человек, который по максимуму мотиватор и который качественно разбирает игру. Григорян целый год разбирал все команды РПЛ на «Матч ТВ». У него хорошая база, которая нам пригодится.
Мое мнение, что Григорян созрел. Здесь очень много общего у тренера и команды. И у него, и у нас как бы последний шанс. У нас одна идея, мы будем цепляться за нее до конца.
Вместо Тамбова первую треть сезона клуб проведет в Саранске. Или больше?
На «Спартак», «Краснодар», «Динамо», ЦСКА и «Ростов» тамбовским фанатам придется смотреть за 400 километров от дома. До конца сентября Премьер-лигу в Тамбове ждать не стоит. Домашний стадион «Спартак» – на реконструкции по расширению и обеспечению необходимых условий, требуемых РПЛ. Болельщики тяжко вздыхают и отмечают, что работа на стадионе просто стоит.
– Не кажется, что реконструкция закончится гораздо позже сентября и в первой половине сезона тамбовские болельщики дома Премьер-лигу не увидят?
– В сентябре вряд ли сыграем. Реконструкция продлится до октября. Думаю, в октябре точно начнем играть дома. Именно строительных работ сейчас там не ведется. Самое главное – бумажная волокита: согласование проекта, всех заданий. Этого не видно, но это идет.
Что касается стройки, то достаточно двух месяцев, чтобы все возвести. У нас же не глобальная стройка. Нужно снести старую трибуну и возвести новую, которая доведет вместимость до 10 тысяч. Нам передали оборудование после чемпионата мира-2018, чтобы мы согласно всем мерам безопасности его установили. На возведение трибуны и создание хороших мест для раздевалок нужно 2-2,5 месяца.
– Есть ощущение, что реконструкция затягивается из-за того, что власти не видят в ней смысла.
– Мы выходили в Премьер-лигу не затем, чтобы просто поставить галочку, что мы там играли. Самое главное – привести в город команды РПЛ, чтобы болельщики их увидели.
Деньги на стадион уже выделены. Это я точно знаю. На реконструкцию выделено 150 миллионов рублей. Как все согласования пройдут, будем работать в три смены. В октябре сможем увидеть команды РПЛ.
Очень много непонятных новичков и возможный уход капитана. По совести?
«Тамбов» активно набирает в состав недорогих и малоизвестных африканцев. При этом капитан и лидер Младен Кашчелан, по словам Григоряна, не проходит в состав, поэтому ему уже ищут новую команду. В прошлом сезоне Кашчелан провел в ФНЛ 32 матча и полюбился болельщикам. Они недовольны, что по нему нет никакой ясности и что клуб плохо с ним поступает.
– Брать второсортных африканцев и избавляться от лидера – это правильно?
– Есть главный тренер, который отвечает за результат. Если я не буду доверять ему, то это неправильно. Вы же знаете, какой у нас будет старт. Если тренер так видит…
Со второсортными африканцами не соглашусь. Если они получают по 4-5 тысяч долларов, это не значит, что они второсортные. Это хорошие футболисты. Они хорошо себя покажут в РПЛ. Например, Усман – призер Олимпийских игр в составе сборной Нигерии.
– Да, но дело не в формулировке. Клуб набирает малоизвестных африканцев и спокойно избавляется от лидера, который много сделал для выхода в РПЛ.
– Конечно, Кашчелан еще бы помог нам. Но у тренера свое мнение, и я не могу навязывать ему свое. У нас такого никогда не было. Григорян считает, что Кашчелан – возрастной, и его уровень – ФНЛ. Мы предлагали ему остаться в клубе, чтобы он возглавил наш дубль, но он подал документы на тренерскую лицензию в Черногории. Он хочет играть. Обсуждение в процессе.
Путь «Енисея» и «СКА-Хабаровска»? Или нет?
Мы посчитали: за последние пять сезонов 6 клубов из 10 («Тосно», «СКА-Хабаровск», «Арсенал», «Торпедо», «Енисей» и «Томь») напрямую вылетали из РПЛ в первый же год после выхода.
– Цель «Тамбова» – просто не вылететь? Как клуб удержится в РПЛ с учетом самого маленького бюджета в лиге?
– За счет микроклимата, за счет единства, за счет мотивации тренера. Только за счет этого сможем удержаться в Премьер-лиге. Больше ни за счет чего. Цель на первый сезон – просто не вылететь. Комментарии Габуева про выход в Лигу Европы – просто шутка.