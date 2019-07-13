«Тамбов» отвечает на неудобные вопросы. Откуда столько африканцев? Что не так со стадионом? Зачем уволили тренера?

Уход тренера, который вывел команду в РПЛ, под завершение сезона – ок?

За шесть туров до конца прошлого сезона «Тамбов» поменял Мурата Искакова (для него «Тамбов» – первый самостоятельный опыт) на Александра Григоряна (еще недавно тренировал женский ЦСКА и выступал как эксперт на «Матч ТВ»). Клуб лидировал в ФНЛ, но на финише растерял очки в трех матчах с лидерами подряд и немного пошатнулся.

После этого последовала отставка Искакова, которую болельщики не понимают до сих пор. Еще больше их смущает, что «Тамбов» поставил на его место Григоряна – тренера без успеха в РПЛ и с опытом работы в шатких проектах.

– Такая ситуация не кажется подлой и неуважительной к Искакову, с которым клуб совершил исторический выход в РПЛ?

– Мы это решение приняли вместе с ним. Он тоже переживает за клуб. Его никто не увольнял. Мы сели, проговорили. То, что произошло… На тот момент мы считали, что это правильное решение. «Тамбов» начал проседать по игре. Нужна была перезарядка. Это не значит, что у нас Искаков – слабый тренер, поэтому его срочно нужно было менять.

Мы разговаривали с ним, что если «Тамбов» выйдет в Премьер-лигу, то он будет вторым тренером, потому что нет опыта в РПЛ. ФНЛ – одна планета, Премьер-лига – другая. То, что команда вышла с первого места, – в этом львиная доля Искакова, а не Григоряна.

– Ситуация напоминает простой пиар-ход, чтобы привлечь внимание.

– Нет. Прекрасно понимали, что в случае выхода в Премьер-лигу у нас будет один из самых маленьких бюджетов. Сами видите, за счет кого мы комплектуемся – из ФНЛ, из «Анжи» много игроков. Класс игроков в РПЛ мы уже представляли.

Мы можем зацепиться не за счет суперских исполнителей, которые в одиночку решают исход матча. Нужно было найти человека, чтобы при нем игроки выкладывались не на 100, а на 200%. Именно по такому критерию выбрали Григоряна.