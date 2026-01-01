Павел Худяков

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Футбол
Против экс-спортивного директора «Тамбова» Худякова возбуждено уголовное дело о мошенничестве
#Тамбов
Футбол
Бывший спортивный директор «Тамбова» Худяков задержан. Через месяц после признания клуба банкротом
#Тамбов
Футбол
В «Тамбове» осталось всего девять игроков. Из них двое – вратари
#Тамбов
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Игроки «Тамбова» бойкотируют матч со «Спартаком», но он все равно состоится. Что об этом известно
#Тамбов
«Тамбов» отвечает на неудобные вопросы. Откуда столько африканцев? Что не так со стадионом? Зачем уволили тренера?
#Тамбов
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