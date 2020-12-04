Игроки «Тамбова» бойкотируют матч со «Спартаком», но он все равно состоится. Что об этом известно
Информации о возможном бойкоте матча 17-го тура РПЛ «Спартак» – «Тамбов» гостями – уже две недели.
Что было известно за это время?
💬 19 ноября спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сказал, что существует вероятность бойкота – игроки даже не хотели выходить на матчи с «Краснодаром» и «Уфой».
По его словам, от области нет финансирования с июня, за лето клуб своими силами долги закрыл.
💬 Игрок «Тамбова» Михаил Костюков объяснил, что губернатор пообещал закрыть долги к 20 августа, но после переизбрания с ним не было никакой связи, и он пропал. Костюков подтвердил: Худяков закрыл долги за лето.
💬 Через шесть дней Худяков отметил: «Та группа футболистов, которая была на встрече с губернатором, она точно не выйдет на матч. Видимо, состав будет разбавлен».
💬 Еще через четыре дня возник вопрос – матч вообще состоится? Худяков заверил: «Играть мы точно будем, но в каком составе, неизвестно». В то же время гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова засомневалась: «Пока нет решения относительно того, будет ли матч со «Спартаком» или нет».
💬 «В принципе набирается нормальный состав, будем выходить, играть и биться. Примерно семь-восемь человек завтра не выйдут», – так Худяков сказал за день до игры. Адесойе Ойеволе уточнил: «Команда в абсолютно удрученном состоянии. При этом никто не собирается забывать о своих обязанностях на поле, и оставшиеся матчи хотим провести максимально качественно».
Что говорят власти?
🚫 В сентябре губернатор Александр Никитин получил почти 80% голосов на выборах в Тамбовской области. По ситуации с клубом он не давал комментариев.
💬 Заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту Ирина Ларцева сказала, что клуб не содержится за счет бюджета: «Это некоммерческая организация, у них есть собственные средства, собственный баланс. Они самостоятельно открывают счета, ведут хозяйственную деятельность. Ответственность за целевое расходование средств несет генеральный директор клуба».
Какие в целом сложности у «Тамбова»?
- Долги по зарплате – 140 миллионов рублей, по словам Коноваловой.
- Клубу запрещено регистрировать новичков из-за задолженностей по зарплате перед бывшим игроком Игорем Юргановым и задолженности по компенсации после досрочного расторжения контракта с Даниилом Кленкиным.
- Также с ее же слов, стадиона у команды нет и не будет: «Здесь вопрос приоритетов и желания. Просто этот стадион здесь особо никому не нужен».
- На вопрос о возможном снятии с РПЛ Худяков ответил: «Все может быть».
А что у команды?
- После 16 туров «Тамбов» идет 14-м в РПЛ. До зоны вылета – два очка, до 12-го места – шесть.
- Меньше «Тамбова» в чемпионате забил только «Ротор».
- К матчу со «Спартаком» команда подходит с четырьмя поражениями подряд. Последнее – особо болезненно: «Тамбов» проиграл 0:4 «Уфе».
- С фаворитами «Тамбов» часто упирается – поражения всего в один мяч от ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», «Краснодара». 0:2 от «Спартака» – с голами в конце. Только с «Зенитом» получилось громко – 1:4.
Так кто будет играть со «Спартаком», а кто нет?
- Точно не сыграют Тетрашвили и Грицаенко – дисквалифицированы.
- Точно сыграют защитники Ароян и Чичерин, полузащитники Тиль и Кобахидзе, форварды Карапетян и Онугха. Это по словам Худякова.
- В Москву команда полетела в полном составе. Кто бойкотирует игру – тоже.
Матч «Спартак» – «Тамбов» состоится 5 декабря в 16:30 по Москве.