Игроки «Тамбова» бойкотируют матч со «Спартаком», но он все равно состоится. Что об этом известно

Информации о возможном бойкоте матча 17-го тура РПЛ «Спартак» – «Тамбов» гостями – уже две недели.

Что было известно за это время?

💬 19 ноября спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сказал, что существует вероятность бойкота – игроки даже не хотели выходить на матчи с «Краснодаром» и «Уфой».

По его словам, от области нет финансирования с июня, за лето клуб своими силами долги закрыл.

💬 Игрок «Тамбова» Михаил Костюков объяснил, что губернатор пообещал закрыть долги к 20 августа, но после переизбрания с ним не было никакой связи, и он пропал. Костюков подтвердил: Худяков закрыл долги за лето.

💬 Через шесть дней Худяков отметил: «Та группа футболистов, которая была на встрече с губернатором, она точно не выйдет на матч. Видимо, состав будет разбавлен».