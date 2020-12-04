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#Тамбов #РПЛ #Футбол #Спартак #Павел Худяков

Игроки «Тамбова» бойкотируют матч со «Спартаком», но он все равно состоится. Что об этом известно

04 декабря, 22:40

«Тамбов»

Информации о возможном бойкоте матча 17-го тура РПЛ «Спартак» – «Тамбов» гостями – уже две недели.

Что было известно за это время?

💬 19 ноября спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сказал, что существует вероятность бойкота – игроки даже не хотели выходить на матчи с «Краснодаром» и «Уфой».

По его словам, от области нет финансирования с июня, за лето клуб своими силами долги закрыл.

💬 Игрок «Тамбова» Михаил Костюков объяснил, что губернатор пообещал закрыть долги к 20 августа, но после переизбрания с ним не было никакой связи, и он пропал. Костюков подтвердил: Худяков закрыл долги за лето.

💬 Через шесть дней Худяков отметил: «Та группа футболистов, которая была на встрече с губернатором, она точно не выйдет на матч. Видимо, состав будет разбавлен».

«Тамбов»

💬 Еще через четыре дня возник вопрос – матч вообще состоится? Худяков заверил: «Играть мы точно будем, но в каком составе, неизвестно». В то же время гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова засомневалась: «Пока нет решения относительно того, будет ли матч со «Спартаком» или нет».

💬 «В принципе набирается нормальный состав, будем выходить, играть и биться. Примерно семь-восемь человек завтра не выйдут», – так Худяков сказал за день до игры. Адесойе Ойеволе уточнил: «Команда в абсолютно удрученном состоянии. При этом никто не собирается забывать о своих обязанностях на поле, и оставшиеся матчи хотим провести максимально качественно».

Что говорят власти?

🚫 В сентябре губернатор Александр Никитин получил почти 80% голосов на выборах в Тамбовской области. По ситуации с клубом он не давал комментариев.

💬 Заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту Ирина Ларцева сказала, что клуб не содержится за счет бюджета: «Это некоммерческая организация, у них есть собственные средства, собственный баланс. Они самостоятельно открывают счета, ведут хозяйственную деятельность. Ответственность за целевое расходование средств несет генеральный директор клуба».

«Тамбов»

Какие в целом сложности у «Тамбова»?

  • Долги по зарплате – 140 миллионов рублей, по словам Коноваловой.
  • Клубу запрещено регистрировать новичков из-за задолженностей по зарплате перед бывшим игроком Игорем Юргановым и задолженности по компенсации после досрочного расторжения контракта с Даниилом Кленкиным.
  • Также с ее же слов, стадиона у команды нет и не будет: «Здесь вопрос приоритетов и желания. Просто этот стадион здесь особо никому не нужен».
  • На вопрос о возможном снятии с РПЛ Худяков ответил: «Все может быть».

А что у команды?

  • После 16 туров «Тамбов» идет 14-м в РПЛ. До зоны вылета – два очка, до 12-го места – шесть.
  • Меньше «Тамбова» в чемпионате забил только «Ротор».
  • К матчу со «Спартаком» команда подходит с четырьмя поражениями подряд. Последнее – особо болезненно: «Тамбов» проиграл 0:4 «Уфе».
  • С фаворитами «Тамбов» часто упирается – поражения всего в один мяч от ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», «Краснодара». 0:2 от «Спартака» – с голами в конце. Только с «Зенитом» получилось громко – 1:4.

РПЛ

Так кто будет играть со «Спартаком», а кто нет?

  • Точно не сыграют Тетрашвили и Грицаенко – дисквалифицированы.
  • Точно сыграют защитники Ароян и Чичерин, полузащитники Тиль и Кобахидзе, форварды Карапетян и Онугха. Это по словам Худякова.
  • В Москву команда полетела в полном составе. Кто бойкотирует игру – тоже.

Матч «Спартак» – «Тамбов» состоится 5 декабря в 16:30 по Москве.

Что было осенью
«Тамбов» – в долгах. Игроки готовы бойкотировать матч РПЛ
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