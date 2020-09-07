«Тамбов» – в долгах. Игроки готовы бойкотировать матч РПЛ

Матч седьмого тура РПЛ между «Тамбовом» и «Уфой» намечен на 12 сентября. Теперь он под вопросом – игроки «Тамбова» протестуют против задержки зарплат.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», они написали письмо на имя губернатора области Александра Никитина и заявление на имя гендиректора клуба Ольги Коноваловой. Подписалось 13 игроков.

В письме губернатору они сообщили, что:

Благодарны ему за поддержку клуба.

Честно делают свою работу.

Уже информировали о финансовых проблемах в конце прошлого сезона.

Просят взять ситуацию под личный контроль.

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