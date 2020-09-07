«Тамбов» – в долгах. Игроки готовы бойкотировать матч РПЛ
Матч седьмого тура РПЛ между «Тамбовом» и «Уфой» намечен на 12 сентября. Теперь он под вопросом – игроки «Тамбова» протестуют против задержки зарплат.
Как стало известно «Спорт-Экспрессу», они написали письмо на имя губернатора области Александра Никитина и заявление на имя гендиректора клуба Ольги Коноваловой. Подписалось 13 игроков.
В письме губернатору они сообщили, что:
- Благодарны ему за поддержку клуба.
- Честно делают свою работу.
- Уже информировали о финансовых проблемах в конце прошлого сезона.
- Просят взять ситуацию под личный контроль.
В обращении к гендиректору:
- Указали, что, в соответствии со статьей 22 ТК РФ и договором, «Тамбов» обязуется выплачивать зарплату в полном размере в установленные сроки.
- Сообщили о задолженности зарплат за три месяца (все летние) в 2020 году, невыплате премий и личных бонусов.
- Предупредили, что, в соответствии со статьей 142 ТК РФ, в случае задержки выплаты зарплаты на более чем 15 дней они имеют право приостановить работу до выплаты задержанной суммы.
- Попросили погасить задолженности в полном объеме до 12:00 11 сентября.
- Предупредили, что в противном случае не будут тренироваться и играть. В том числе – в матче против «Уфы» 12 сентября.
«Небольшая задолженность есть, этот вопрос решается», – прокомментировал проблему спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.
Полузащитник «Тамбова» Антон Килин рассказал подробности:
- В конце сезона была встреча с губернатором, и он сказал, что бюджет увеличится (Sport24 писал об увеличении на 20%), и команда не будет брошена.
- Премиальные не выплачены в размере 70% за прошлый сезон.
- В той же ситуации оказался и персонал клуба – ему еще тяжелее.
- Команда продолжает выкладываться на 100%.
«Тамбов» в новом сезоне проиграл четыре матча из шести и идет 14-м в таблице.
Другие денежные истории с «Тамбовом» в 2020-м:
• В июле перед встречей с губернатором была информация, что в июне от сотрудников, тренеров и игроков поступило 11 исковых заявлений в Октябрьский районный суд из-за невыплаты зарплат.
• В мае Арбитражный суд Тамбовской области постановил назначить судебное разбирательство по взысканию с «Тамбова» задолженности за использование «Мордовии Арены» на матчах РПЛ. Клуб обязался погасить их в июне.
• В апреле «Тамбов» не стал понижать зарплату игрокам, но сократил ее руководству и сотрудникам клуба. «У ребят и так маленькие зарплаты, считаю, они отрабатывают их на 300%. Сокращать просто некуда», – говорил Худяков.
• В январе РФС запретил клубу регистрировать новых игроков и обязал погасить задолженность перед бывшим главным тренером Григоряном и игроками Гарбузом, Мурниным и Вавилиным. Коновалова заявила, что основные задолженности погашены, а речь может идти о процентах или штрафах.
сделайте уже пожалуйста 14 команд в рпл
Зато Худяков несколько недель назад в интервью Нобелито делал счастливый вид, что все хорошо.