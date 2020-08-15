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#РПЛ #Футбол #ЦСКА #Тамбов

«Тамбов» затроллил ЦСКА за облепленную спонсорами форму – через дизайн сайтов из 90-х

15 августа, 14:45
Александр Плеханов

Так «Тамбов» анонсировал матч против ЦСКА за несколько часов до его начала:

Фанаты ЦСКА сразу ответили «Тамбову» в комментариях. Это отсылка к новому логотипу «Тамбова», который сильно похож на лого канадского регбийного клуба.

твиттер

Шутка «Тамбова» связана со спонсорскими логотипами на форме ЦСКА в сезоне-2020/21. Там стандартно есть значок РПЛ и логотип Joma – нового технического спонсора. К ним добавились сразу восемь логотипов от партнеров ЦСКА. Среди них: «Промсвязьбанк», Wildberries, «Фонбет», «ИКС Холдинг».

В первой игре сезона ЦСКА показал новую белую форму:

официальный сайт ЦСКА

Для сравнения – новая форма «Тамбова»:

Твиттер «Тамбова»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще больше историй с формами
Jako сделал новую форму для СКА. Такую же он делал «Тамбову» в прошлом сезоне
«Спасибо» на разных языках – такую надпись на формах вышили команды еврокубков
Ну и форма у клуба из Австрии – вся в спонсорах. Сколько насчитаете брендов? Мы – 14 разных
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