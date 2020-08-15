«Тамбов» затроллил ЦСКА за облепленную спонсорами форму – через дизайн сайтов из 90-х

Шутка «Тамбова» связана со спонсорскими логотипами на форме ЦСКА в сезоне-2020/21. Там стандартно есть значок РПЛ и логотип Joma – нового технического спонсора. К ним добавились сразу восемь логотипов от партнеров ЦСКА. Среди них: «Промсвязьбанк», Wildberries, «Фонбет», «ИКС Холдинг».

В первой игре сезона ЦСКА показал новую белую форму: