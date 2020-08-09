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Jako сделал новую форму для СКА. Такую же он делал «Тамбову» в прошлом сезоне
09 августа, 15:00
Ростовский «СКА» готовится к новому сезону ПФЛ. 7 августа команда показала новую форму. Тогда же СКА объявил о сотрудничестве с немецким брендом Jako.
В прошлом сезоне Jako делал форму для «Тамбова». Тогда было так:
Формы похожи не только по цветам, но и детально. Вот домашние комплекты СКА в новом сезоне и «Тамбова» из прошлого:
А это гостевая форма СКА и вратарский комплект «Тамбова». На сайте СКА написано, что в этом комплекте применялось смелое дизайнерское решение – контрастные оранжевые вставки. Они же были и у «Тамбова».
Сам «Тамбов» обновился. Новый сезон клуб начал в такой форме.
Комментарии (1)
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09 августа, 21:13
0
"Химки" - аутсайдер, болото РПЛ.
Jako - аутсайдер, болото рынка спортивной экипировки.
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