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#СКА Ростов #РПЛ #Футбол #Тамбов #ПФЛ

Jako сделал новую форму для СКА. Такую же он делал «Тамбову» в прошлом сезоне

09 августа, 15:00
Александр Плеханов

Ростовский «СКА» готовится к новому сезону ПФЛ. 7 августа команда показала новую форму. Тогда же СКА объявил о сотрудничестве с немецким брендом Jako.

Официальный сайт СКА

В прошлом сезоне Jako делал форму для «Тамбова». Тогда было так:

официальный сайт «Тамбова»

Формы похожи не только по цветам, но и детально. Вот домашние комплекты СКА в новом сезоне и «Тамбова» из прошлого:

твиттер СКА и РПЛ

А это гостевая форма СКА и вратарский комплект «Тамбова». На сайте СКА написано, что в этом комплекте применялось смелое дизайнерское решение – контрастные оранжевые вставки. Они же были и у «Тамбова».

твиттер СКА и РПЛ

Сам «Тамбов» обновился. Новый сезон клуб начал в такой форме.

ФК «Тамбов»

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vladik12
09 августа, 21:13

"Химки" - аутсайдер, болото РПЛ.

Jako - аутсайдер, болото рынка спортивной экипировки.

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