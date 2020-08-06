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#Лига Европы #Футбол #Манчестер Юнайтед #Шахтер #Интер #Истанбул Башакшехир #ЛАСК #Хетафе #Вольфсбург #Копенгаген
«Спасибо» на разных языках – такую надпись на формах вышили команды еврокубков
06 августа, 00:17
Что объединяло первый день еврокубков после паузы – все команды вышли с надписями «Спасибо» на форме. Так будет на всех майках участников еврокубков в качестве благодарности всем, кто трудится против пандемии коронавируса.
Исполнено. Тут «МЮ», «Интер», «Копенгаген» и «Истанбул»:
А вот так у «Шахтера»:
Так у ЛАСКа:
«Хетафе» сделал так:
А «Вольфсбург» – так:
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