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#Лига Европы #Футбол #Манчестер Юнайтед #Шахтер #Интер #Истанбул Башакшехир #ЛАСК #Хетафе #Вольфсбург #Копенгаген

«Спасибо» на разных языках – такую надпись на формах вышили команды еврокубков

06 августа, 00:17

Твиттер «Шахтера»

Что объединяло первый день еврокубков после паузы – все команды вышли с надписями «Спасибо» на форме. Так будет на всех майках участников еврокубков в качестве благодарности всем, кто трудится против пандемии коронавируса.

Исполнено. Тут «МЮ», «Интер», «Копенгаген» и «Истанбул»:

А вот так у «Шахтера»:

Так у ЛАСКа:

imago-images.de / Global Look Press

«Хетафе» сделал так:

А «Вольфсбург» – так:

Сторис инстаграма «Вольфсбурга»

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#ЛАСК
#Хетафе
#Вольфсбург
#Копенгаген