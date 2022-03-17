ЛАСК

Линц
Linz
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Сайт
www.lask.at/home/
Страна
Австрия
Стадион
Линцер Гугл
Тренер
Доминик Талхаммер
Д. Талхаммер
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Александер Шлагер А. Шлагер 		Вра 26 11 0 0 1 0
8
Петер Михорль П. Михорль 		Пол 26 11 2 0 2 0
27
Томас Гойгингер Т. Гойгингер 		Пол 29 11 2 1 1 0
7
Рене Реннер Р. Реннер 		Пол 28 11 0 1 2 0
19
Марвин Поцман М. Поцман 		Нап 28 9 1 1 4 0
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Таблица

Группа A И В Н П Мячи Очки
1
ЛАСК
6 5 1 0 12:1 16
2
Маккаби
6 3 2 1 14:4 11
3
ХИК
6 2 0 4 5:15 6
4
Алашкерт
6 0 1 5 4:15 1
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Результаты
17.03.2022 17 марта 2022 чт 23:00
ЛАСК
4 : 3
Славия
17.03.2022 17 марта 2022 чт 23:00
1/8 финала
ЛАСК
4
Славия
3
Лига конференций , 1/8 финала
10.03.2022 10 марта 2022 чт 20:45
Славия
4 : 1
ЛАСК
10.03.2022 10 марта 2022 чт 20:45
1/8 финала
Славия
4
ЛАСК
1
Лига конференций , 1/8 финала
09.12.2021 09 дек. 2021 чт 20:45
ЛАСК
3 : 0
ХИК
09.12.2021 09 дек. 2021 чт 20:45
6 тур
ЛАСК
3
ХИК
0
Лига конференций , 6 тур
25.11.2021 25 нояб. 2021 чт 23:00
Маккаби
0 : 1
ЛАСК
25.11.2021 25 нояб. 2021 чт 23:00
5 тур
Маккаби
0
ЛАСК
1
Лига конференций , 5 тур
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 20:45
ЛАСК
2 : 0
Алашкерт
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 20:45
4 тур
ЛАСК
2
Алашкерт
0
Лига конференций , 4 тур
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