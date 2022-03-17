Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Александер Шлагер А. Шлагер
|Вра
|26
|11
|0
|0
|1
|0
|
8Петер Михорль П. Михорль
|Пол
|26
|11
|2
|0
|2
|0
|
27Томас Гойгингер Т. Гойгингер
|Пол
|29
|11
|2
|1
|1
|0
|
7Рене Реннер Р. Реннер
|Пол
|28
|11
|0
|1
|2
|0
|
19Марвин Поцман М. Поцман
|Нап
|28
|9
|1
|1
|4
|0
Таблица
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|6
|5
|1
|0
|12:1
|16
|
2
|6
|3
|2
|1
|14:4
|11
|
3
|6
|2
|0
|4
|5:15
|6
|
4
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
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