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#Лига Европы #Футбол #Антверпен #ЛАСК

«Антверпен» нарушил правило замен в Лиге Европы, но ЛАСК не будет протестовать

07 ноября, 00:47

«Антверпен» и ЛАСК встречались в третьем туре Лиги Европы.

  • По регламенту во время пандемии коронавируса, команды могут делать пять замен, но использовать для этого три игровых слота.

«Антверпен» использовал четыре. Клуб готов был произвести двойную замену на 63-й минуте, но вместо этого провел вторую после новой остановки матча.

Скриншот из протокола УЕФА

ЛАСК выиграл 1:0, но протестовать не собирается. Что сказал вице-президент клуба Юрген Вернер: «3:0 вместо 1:0 может дать нам решающее преимущество, но мы не хотим ставить в такое положение «Антверпен». Бывает, ошибки случаются».

Он также добавил, что бельгийцы порядочно вели себя и на поле, и за его пределами, а австрийцы были очень довольны приемом. Это тоже повлияло на решение ЛАСКа.

Матч завершен
Антверпен
Антверпен
0:1
Матч завершен
ЛАСК
Линц
Эггештайн 55
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