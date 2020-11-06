Адвокат поспорил с игроком «Фейеноорда» из-за его позиции. Тот послушал тренера – и забил ЦСКА
«Фейеноорд» обыграл ЦСКА (3:1) в третьем туре группового этапа Лиги Европы.
Основные итоги матча:
- Марио Фернандес травмировался. ЦСКА впервые в сезоне пропустил три гола.
- Дик Адвокат говорит, что иногда матчи с «Валвейком» бывают сложнее.
- 19-летний Кекчю забил первый гол за год. И сразу в ворота ЦСКА.
- ЦСКА занимает последнее место в группе.
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На результат матча «Фейеноорда» и ЦСКА во многом повлияла тактическая перестановка от Дика Адвоката. Тирелл Маласия вышел играть левого защитника. Ридгесиано Хапс ушел на левый фланг атаки, хотя номинально остается конкурентом по позиции для Маласии. WhoScored пишет, что Хапс впервые в сезоне вышел на этой позиции.
Адвокат перестановку объясняет так: «У меня есть два левых защитника, которые могут играть в сборной Голландии. Я серьезно. Хапс и Маласия действительно обладают всеми подходящими качествами. Хапс отлично справился со своей ролью на левом фланге. Он показал скорость, ловкость и создавал постоянную угрозу».
«Фейеноорду» требуется усиление атаки из-за травм Йоргенсена и Боженика. Слабая форма запасных форвардов вынудила Адвоката двинуть Хапса выше. Он уже играл на этой позиции несколько раз за прошлый сезон, но вообще ее не любит. Потому что считает себя левым защитником и хочет прогрессировать на этой позиции.
Об этом Хапс разговаривал с Адвокатом перед матчем. «Левый защитник – моя позиция номер один. Вчера я донес это до тренера. Поначалу он был не очень доволен этим. Все сказанное останется между нами. Но я просто высказал свое мнение по этому поводу. Он ответил, но мы пришли к выводу, что я выйду левым нападающим», – рассказал Хапс.
Именно с гола Хапса на 63-й минуте начался голевой рывок «Фейеноорда». Интересно, что даже с позиции левого защитника Хапс забил в этом сезоне три гола в чемпионате Нидерландов. Для этого ему хватило шести матчей. Так Хапс уже перекрыл свой результат по результативности за прошлый сезон: там было 16 матчей и два гола.