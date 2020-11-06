Адвокат поспорил с игроком «Фейеноорда» из-за его позиции. Тот послушал тренера – и забил ЦСКА

«Фейеноорду» требуется усиление атаки из-за травм Йоргенсена и Боженика. Слабая форма запасных форвардов вынудила Адвоката двинуть Хапса выше. Он уже играл на этой позиции несколько раз за прошлый сезон, но вообще ее не любит. Потому что считает себя левым защитником и хочет прогрессировать на этой позиции.

Об этом Хапс разговаривал с Адвокатом перед матчем. « Левый защитник – моя позиция номер один . Вчера я донес это до тренера. Поначалу он был не очень доволен этим. Все сказанное останется между нами. Но я просто высказал свое мнение по этому поводу. Он ответил, но мы пришли к выводу, что я выйду левым нападающим», – рассказал Хапс.

Именно с гола Хапса на 63-й минуте начался голевой рывок «Фейеноорда». Интересно, что даже с позиции левого защитника Хапс забил в этом сезоне три гола в чемпионате Нидерландов. Для этого ему хватило шести матчей. Так Хапс уже перекрыл свой результат по результативности за прошлый сезон: там было 16 матчей и два гола.