Дик Адвокат ел на скамейке во время матча с ЦСКА. Потом сказал, что против «Валвейка» было сложнее

«Иногда матчи с «Валвейком» сложнее, чем с ЦСКА», – сказал Дик Адвокат уже после игры. Так он вспомнил матч от 25 октября, когда «Фейеноорд» и «Валвейк» сыграли со счетом 2:2 в чемпионате Нидерландов. Еще Адвокат отдельно похвалил 19-летнего Кекчю. У того не было голов с прошлого сезона, но в игре с ЦСКА он стал автором победного мяча.

Во втором тайме «Фейеноорд» забил три гола за девять минут. Это всего вторая победа Дика Адвоката над ЦСКА, в истории «Фейеноорда» – тоже вторая. ЦСКА опустился на последнее место и теперь имеет всего два очка. Еще один плохой итог: в середине первого тайма травмировался Марио Фернандес.

Перед игрой с ЦСКА Адвокат будто вообще не думал о победе «Фейеноорда». Говорил так: «Если сравнивать работу тренером в России и в Голландии, то могу сказать, что в РПЛ выше бюджеты. Уровень чемпионата страны намного выше в России». Зато по матчу «Фейеноорд» превзошел ЦСКА по всем ключевым показателям. Разница по ударам: 19 (9) – 10 (4).

ЦСКА впервые в сезоне пропустил три гола за матч

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