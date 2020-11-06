ЦСКА впервые в сезоне пропустил три гола за матч

В этом матче ЦСКА установил антирекорд сезона по пропущенным мячам. До этого ЦСКА пропускал по два гола в играх с «Зенитом» и «Рубином» (оба – 1:2).

За весь сезон это четвертое поражение для ЦСКА. И первое в Лиге Европы. Там ЦСКА имеет две ничьи и идет на последнем месте в группе.

Клубы из России ни разу не победили за 12 матчей на групповом этапе еврокубков