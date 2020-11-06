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Фейеноорд
ЦСКА впервые в сезоне пропустил три гола за матч
06 ноября, 00:56
ЦСКА проиграл «Фейеноорду» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.
В этом матче ЦСКА установил антирекорд сезона по пропущенным мячам. До этого ЦСКА пропускал по два гола в играх с «Зенитом» и «Рубином» (оба – 1:2).
За весь сезон это четвертое поражение для ЦСКА. И первое в Лиге Европы. Там ЦСКА имеет две ничьи и идет на последнем месте в группе.
Клубы из России ни разу не победили за 12 матчей на групповом этапе еврокубков
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