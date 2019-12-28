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Рубин
Казань
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Сайт
rubin-kazan.ru
Страна
Россия
Стадион
Казань Арена
Тренер
Леонид Слуцкий
Л. Слуцкий
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Половина лиги вообще не тратит, а самый дорогой переход – Игнатьев. Главные факты о трансферной зиме РПЛ
#РПЛ
22 февраля, 01:35
Коронавирус в клубах РПЛ. Замешаны уже 7 из 16
#коронавирус
22 мая, 18:35
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
#РПЛ
13 мая, 19:39
Первый матч Слуцкого в «Рубине»: выпустил в старте четырех новичков, но голов не увидел
#Леонид Слуцкий
01 марта, 16:13
У клубов РПЛ большие проблемы с новым лимитом – купить новичков летом будет тяжело
#РПЛ
08 февраля, 19:20
«Я глубоко одинокий человек». Слуцкий дал интервью «Медузе» – о менталитете, государстве и синдроме отличника
#Леонид Слуцкий
13 января, 14:53
Все хвалят «Рубин» за трансферы молодых игроков – но вопросов пока больше
#Рубин
07 января, 10:59
Игнатьев был надеждой «Краснодара», а потом превратился в сомнительный актив
#Иван Игнатьев
28 декабря 2019, 13:05
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