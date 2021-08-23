Курбан Бердыев – религия и четки. Совершал паломничество в Мекку, на матчах перечислял имена Аллаха, впервые попал в мечеть в 35 лет из-за друга

Бердыев в паломничестве проходил 130 км, отказался от сигарет и алкоголя, в пост ел плов только ночью

Курбан Бердыев – мусульманин. Впервые он проникся верой еще в детстве от деда: «Он был богобоязненным мусульманином, молился даже в советское время. Дедушка жил в Чиликине, а мы в Ашхабаде. Но всегда, когда мы приезжали к нему или он к нам, я видел, как дедушка совершал пятикратный намаз, и это отложилось в моей душе. Хотя в то время я играл и не совершал пятикратный намаз, но в душе всегда была вера».

Впервые Бердыев попал в мечеть в 35 лет, когда завершал карьеру футболиста. Бердыев-тренер посещал ее во всех городах (если нет мечети, то молитвенный дом), куда приезжал с командами. Любимое место – мечеть в Грозном: «Вот в Грозном, когда я был в тамошней мечети, примерно такое же ощущение у меня было, как в Мекке. Когда сейчас мне было тяжело, то подумал: может, мне в Грозный слетать?»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов рассказал «Голу», как Бердыев вел себя внутри команды: «Вера его сдерживает и с годами делает спокойным. Но у него очень жесткий и властный характер. Вера это нивелирует и держит в каких-то рамках, если наступает эмоциональный момент. Это же футбол. Бестолковые здоровенные мужики, на которых приходилось орать и срываться».

Вместе с другом Абдулло и переводчиком Яшаром Озджаном Бердыев посещал Мекку, несколько раз делал умру [малое паломничество, которое связано с посещением Мекки, но не привязано по времени] и один раз – хадж [паломничество, которое связано с посещением Мекки и ее окрестностей, но в определенное время]:

«Единственный раз в жизни со мной произошло такое, что я во время проведения намаза куда-то исчез. И было это в Мекке. Меня как будто бы не было на земле. Настолько там аура такая, чистая. По прошествии какого-то времени я оглядываюсь по сторонам и не могу понять, где я нахожусь».