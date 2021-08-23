Курбан Бердыев – религия и четки. Совершал паломничество в Мекку, на матчах перечислял имена Аллаха, впервые попал в мечеть в 35 лет из-за друга
Бердыев в паломничестве проходил 130 км, отказался от сигарет и алкоголя, в пост ел плов только ночью
Курбан Бердыев – мусульманин. Впервые он проникся верой еще в детстве от деда: «Он был богобоязненным мусульманином, молился даже в советское время. Дедушка жил в Чиликине, а мы в Ашхабаде. Но всегда, когда мы приезжали к нему или он к нам, я видел, как дедушка совершал пятикратный намаз, и это отложилось в моей душе. Хотя в то время я играл и не совершал пятикратный намаз, но в душе всегда была вера».
Впервые Бердыев попал в мечеть в 35 лет, когда завершал карьеру футболиста. Бердыев-тренер посещал ее во всех городах (если нет мечети, то молитвенный дом), куда приезжал с командами. Любимое место – мечеть в Грозном: «Вот в Грозном, когда я был в тамошней мечети, примерно такое же ощущение у меня было, как в Мекке. Когда сейчас мне было тяжело, то подумал: может, мне в Грозный слетать?»
Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов рассказал «Голу», как Бердыев вел себя внутри команды: «Вера его сдерживает и с годами делает спокойным. Но у него очень жесткий и властный характер. Вера это нивелирует и держит в каких-то рамках, если наступает эмоциональный момент. Это же футбол. Бестолковые здоровенные мужики, на которых приходилось орать и срываться».
Вместе с другом Абдулло и переводчиком Яшаром Озджаном Бердыев посещал Мекку, несколько раз делал умру [малое паломничество, которое связано с посещением Мекки, но не привязано по времени] и один раз – хадж [паломничество, которое связано с посещением Мекки и ее окрестностей, но в определенное время]:
«Единственный раз в жизни со мной произошло такое, что я во время проведения намаза куда-то исчез. И было это в Мекке. Меня как будто бы не было на земле. Настолько там аура такая, чистая. По прошествии какого-то времени я оглядываюсь по сторонам и не могу понять, где я нахожусь».
Так Бердыев рассказывал о паломничестве, которое совершил во время первого чемпионства «Рубина» в 2008 году: «Мои добрые попутчики посчитали: за десять дней пути мы прошли около 130 километров. Вначале идешь по долине, где нет ни клочка места, где можно было бы прилечь, просто присесть. Ищешь, где бы положить матрас, поспать. Но все это потом забывается, само собой отбрасывается в сторону.
Ты входишь в долину – и каждый мусульманин ощущает глубокое чувство. Никто тебе не нужен, ты – один, хотя вокруг тебя миллионы. Это чувство – оно непередаваемо. Идет многомиллионная толпа людей. Она разноязычна, она – со всего мира, и ты видишь, какие разные верующие мусульмане. Там есть очень богатые, там – бедные. И ты – со всеми. И ты – счастлив».
Когда Бердыев жил с другом Бахтияром Байсеитовым, его жена готовила национальные блюда: «Больше всего он любил плов. Мог несколько дней подряд этот плов есть. Курбан любит очень вкусно покушать, но из-за намаза есть можно только ночью. Ничего не ест целый день, а потом наверстывает».
После сближения с верой Бердыев отказался от алкоголя и сигарет: «Когда к богу пришел, бросил. Водке предпочитаю сок или чай. Дымил раньше как паровоз. Но расстался с сигаретами очень легко. А еще я человек очень домашний. Тусовки не люблю. Но иногда приходится на них ходить: людей нельзя обижать».
Это подтверждал Игорь Гамула, который вместе с «Черноморцем» играл против «Рубина»: «Он очень верующий человек. В 2003 году мы играли «Черноморцем» в Казани. Я пригласил его поужинать перед игрой. Он пришел. Я думал, выпьем шампанского, но он не притронулся и даже не ел».
«Был бы выбор, послал бы все в жопу и тренировал». Гамула − о ютубе, кредитах, жизни без работы и молодости в 60 лет
«Компания компании рознь, – рассказал «Голу» бывший глава пресс-службы «Рубина» Максим Лопухов. – Учитывая, что Бердыев – человек непьющий, ему не нравилось долго находиться в пьяных компаниях. Где бы он не находился, он везде проявлял себя как веселый и жизнерадостный человек с чувством юмора».
Четки Бердыева появились после посещения мечети. Он брал чемпионства с одними и теми же четками, а без них чувствует себя плохо
Привычный набор действий Бердыева во время матчей: в начале – читать молитву с закрытыми глазами, в течение игры – перебирать молельные четки. «Психологические нагрузки во время матча огромные, – объяснял Бердыев. – Я во время игры молюсь – перечисляю про себя все 99 прекрасных имен Аллаха. Четки перебираю, чтобы не сбиться, держать имя всевышнего в мыслях и знать, что он незримо рядом».
В 90-х Бердыев попал в мечеть благодаря другу и бывшему тренеру «Кайрата» Бахтияру Байсеитову. Тогда же появились четки. Байсеитов говорил: «Ко мне подошел тогдашний министр спорта Аманча Акпаев, обратил внимание на эти четки и похвалил за то, что я по-настоящему верю в Аллаха. С тех пор Бердыев сам стал молиться и носить четки с собой».
Бердыев дважды становился чемпионом России с «Рубином» и еще два раза – выигрывал бронзу: в дебютном сезоне РПЛ в 2003 году, а потом в 2010-м. Везде с ним были одни и те же четки. После второго чемпионства он рассказал: «Много ли у меня четок? Много. Я сам некоторые привозил, какие-то мне дарили. Штук 20 есть только здесь, в кабинете. Беру ли на матч одни и те же четки? Да. Они у меня с 2003 года. Держал их в руках, когда еще бронзу в 2003 году брали. В 2008-м, когда чемпионами становились. И вот теперь тоже…»
«Ни религия, ни тем более четки никогда не имели никакого отношения к тренировочному процессу. Я никогда не видел, чтобы четки были в чьих-то других руках, кроме Бердыева. И не помню, чтобы кто-то шутил или язвил по этому поводу», – сказал Максим Лопухов.
«Бердыев – очень суеверный человек. Чему пример его четки и пиджак, – отметил для «Гола» Алексей Попов. – Четки я точно не держал в руках. Все эти суеверия, вера в высшие силы для него – своеобразная защита себя от незнания чего-либо. Это мое мнение.
Когда ты уверен в своих возможностях, у тебя нет надобности верить в потусторонний мир. Но у всех по-разному, поэтому это его выбор, ему так легче жить, легче благодарить жизнь за все, что она ему дала. На команде это никак не сказывалось. Или я просто не видел».
Четки – постоянный атрибут, который важен для Бердыева психологически: «Я думаю, это не примета, не традиция, это необходимость. Я просто чувствую в игре, что они должны быть в руках. Без четок я себя плохо чувствую.
Были несколько матчей, в которых у меня не было при себе четок, так получилось не по моей вине, я чувствовал себя всю игру некомфортно, как будто мне чего-то не хватало. Поэтому важно, чтобы я каждый раз имел при себе четки. Я думаю, что мусульмане поймут меня».