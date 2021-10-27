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Футбол
Тихонов получил два года дисквалификации в Казахстане за сорванный матч против «Кайрата»
#Андрей Тихонов
27 октября 2021, 14:21
Футбол
Бердыев стал главным тренером «Кайрата». Он не тренировал с 2019 года
#Кайрат
24 августа 2021, 16:09
Футбол
«Кайрат» выиграл первое чемпионство с 2004 года. Там работает 32-летний тренер
#Кайрат
03 ноября 2020, 15:47
Футбол
Вагнер впервые забил за «Кайрат» – дубль в Лиге Европы
#Вагнер Лав
27 августа 2020, 19:44
Футбол
Вагнер Лав объяснил, почему не перешел в ЦСКА
#Вагнер Лав
24 июня 2020, 13:44
Футбол
Вагнер Лав перешел в «Кайрат»
#Вагнер Лав
23 июня 2020, 18:35
Все новости
Материалы
Почему чемпионом Казахстана впервые за 11 лет стал «Тобол» из маленького города
#Тобол
30 октября 2021, 22:35
«Астана» Тихонова ушла с поля, обидевшись на судью и упустив золото – это первый матч в истории, который транслировался за пределами страны
#чемпионат Казахстана
24 октября 2021, 15:50
Курбан Бердыев – религия и четки. Совершал паломничество в Мекку, на матчах перечислял имена Аллаха, впервые попал в мечеть в 35 лет из-за друга
#Курбан Бердыев
23 августа 2021, 13:54
Бердыев не тренировал два года. Чем он занимался в это время: консультировал в «КАМАЗе» и Казахстане, судился с «Ростовом» из-за долга
1
#Курбан Бердыев
16 июля 2021, 23:51
1
Тренеру чемпионского «Кайрата» – 32 года. Он сын агента и работает уже 11 лет
#Алексей Шпилевский
03 ноября 2020, 19:25
Насвай в тюбике, капельницы, договорняки, внук Назарбаева. Как устроен футбол Казахстана изнутри
3
#чемпионат Казахстана
09 июня 2020, 10:15
3
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