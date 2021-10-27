Кайрат

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Футбол
Тихонов получил два года дисквалификации в Казахстане за сорванный матч против «Кайрата»
#Андрей Тихонов
Футбол
Бердыев стал главным тренером «Кайрата». Он не тренировал с 2019 года
#Кайрат
Футбол
«Кайрат» выиграл первое чемпионство с 2004 года. Там работает 32-летний тренер
#Кайрат
Футбол
Вагнер впервые забил за «Кайрат» – дубль в Лиге Европы
#Вагнер Лав
Футбол
Вагнер Лав объяснил, почему не перешел в ЦСКА
#Вагнер Лав
Футбол
Вагнер Лав перешел в «Кайрат»
#Вагнер Лав
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Почему чемпионом Казахстана впервые за 11 лет стал «Тобол» из маленького города
#Тобол
«Астана» Тихонова ушла с поля, обидевшись на судью и упустив золото – это первый матч в истории, который транслировался за пределами страны
#чемпионат Казахстана
Курбан Бердыев – религия и четки. Совершал паломничество в Мекку, на матчах перечислял имена Аллаха, впервые попал в мечеть в 35 лет из-за друга
#Курбан Бердыев
Бердыев не тренировал два года. Чем он занимался в это время: консультировал в «КАМАЗе» и Казахстане, судился с «Ростовом» из-за долга
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#Курбан Бердыев
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Тренеру чемпионского «Кайрата» – 32 года. Он сын агента и работает уже 11 лет
#Алексей Шпилевский
Насвай в тюбике, капельницы, договорняки, внук Назарбаева. Как устроен футбол Казахстана изнутри
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#чемпионат Казахстана
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