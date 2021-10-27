чемпионат Казахстана

Дата основания
1992 г.
Наиболее титулованный клуб
Астана
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Футбол
Тихонов получил два года дисквалификации в Казахстане за сорванный матч против «Кайрата»
#Андрей Тихонов
Футбол
«Кайрат» выиграл первое чемпионство с 2004 года. Там работает 32-летний тренер
#Кайрат
Футбол
Андрей Тихонов – новый главный тренер «Астаны». Он получил назначение в день рождения
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Футбол
Умер внук Нурсултана Назарбаева. Он числился в академии «Челси» и играл в чемпионате Казахстана
#Айсултан Назарбаев
Футбол
25 игроков казахстанского «Кайсара» заразились коронавирусом
#Кайсар
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Вагнер Лав перешел в «Кайрат»
#Вагнер Лав
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Материалы
Почему чемпионом Казахстана впервые за 11 лет стал «Тобол» из маленького города
#Тобол
«Астана» Тихонова ушла с поля, обидевшись на судью и упустив золото – это первый матч в истории, который транслировался за пределами страны
#чемпионат Казахстана
Еще один футболист потерял сознание на поле. Случай в Казахстане – спустя сутки после Эриксена
#Лев Кургин
Тренеру чемпионского «Кайрата» – 32 года. Он сын агента и работает уже 11 лет
#Алексей Шпилевский
Насвай в тюбике, капельницы, договорняки, внук Назарбаева. Как устроен футбол Казахстана изнутри
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#чемпионат Казахстана
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Кто такой Исламхан – главный футболист Казахстана и новый персонаж РПЛ
#Бауыржан Исламхан
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