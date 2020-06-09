Насвай в тюбике, капельницы, договорняки, внук Назарбаева. Как устроен футбол Казахстана изнутри

Футбол – реально наркотик. Приведу пример: в «Кайрате» одно время был такой директор – Малик Кушалиев. Его назначил Кайрат Боранбаев. Он должен был контролировать деньги, чтоб никто их не воровал. Говорят, он вообще не хотел влезать в футбол, ему не нравилось это. Но прошло чуть времени, увидел все изнутри, почувствовал драйв соперничества, узнал, что такое, когда тебя фанаты носят на руках. И втянулся. Потом его не могли оттащить от клуба. Руководили клубом другие люди, а он все равно был где-то рядом, пытался влиять на процессы.

Тот же Боранбаев. Он до «Кайрата» был очень обеспеченным человеком, мог вообще не заниматься этим. Но сколько он сделал: построил базу шикарную, академию, клуб вывел на космический по нашим меркам уровень – теперь его знает вся страна, многие в Европе. Он даже в УЕФА в одном из комитетов второй человек сразу после Чеферина. Футбол очень сильно затягивает. И я без него не могу».

Конфликты – часть профессии

«У меня были такие, полуопасные ситуации в работе. На разборки и стрелки вытягивали. Всякое бывало. Были инциденты с футболистами. Особенно с недалеким умом, хамоватыми. Они толком читать не умеют.

Как-то написал, что один игрок напоминает аргонавта или тафгая, сейчас точно не помню. А он подумал, что я его так обматерил. Ну как с такими людьми бороться? Просто говоришь ему: «Иди отсюда! Книжки почитай!»

С одним бывшим футболистом как-то раз были разборки, которые завершились, скажем так, нормально. Он считал, что я написал заказную статью о нем, хотя я к ней отношения не имел. Он мне предъявил, я сказал: «Это не мой материал, но я бы сделал такой же». Мы высказали друг другу претензии. Потом все выровнялось. Сейчас поддерживаем нормальные отношения.

До драк не доходило. Бывали пограничные ситуации, с читателями-болельщиками, которые подходили: «Вот, ты это написал», я: «Да». И там слово за слово. Но это было в основном в мои молодые годы.

Был конфликт с очень известным футболистом, который играл за сборную. После матча я написал: «Если поменять его ноги, ничего не изменится», потому что он два раза промазал с разных ног с убойных позиций. И он наехал: «Ты вот написал, что ты бы мне ноги вырвал. Давай-давай, делай!» В итоге он понял, что я хотел сказать, все нормально разрешилось».

Футбольное сообщество Казахстана – семья

«Лучшее в казахстанском футболе – это люди, футболисты. Они очень дружные и отзывчивые. Если у кого-то сложности (после карьеры или болезнь близких), собирают деньги.

Был случай: бывший вратарь «Востока» попал в ДТП. У него отец и сын скончались, еще один сын сильно пострадал. Нужны были деньги, а он сам находился в коме. Футболисты собрались, оплатили лечение, адвоката, так как его пытались сделать виновником аварии. Это показательная история. Таких моментов объединения было достаточно.

Еще один случай. У нас есть игрок по имени Улан Конысбаев, он был топовым несколько лет назад. В товарищеской игре с Китаем за сборную он сломал ногу. Его прооперировали там же – в Китае. Но неудачно. Федерация отправила его в итальянскую клинику. Он долго лечился и восстанавливался. Но пока так и не вернулся на прежний уровень.