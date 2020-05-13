Русский парень отказался от карьеры врача − и стал аналитиком и тренером клуба Чехии. Вот его рассказ
Говорят, в Европе нет русских тренеров. Мы все просто не туда смотрели. Автор «Гола» Валера Полевиков нашел в чешской «Дукле» Юрия Динабурского − молодого ассистента главного тренера − и сделал с ним большое интервью.
– Давно читаю и ценю паблик «Блокнот». Пару месяцев назад ты начал туда писать. Интересно, с погружением и, что необычно, про Чехию. Из постов понял, что ты там тренируешь. Полез в гугл – больше о тебе ничего неизвестно. На русском вообще пустота. Кто ты, откуда и как?
– Я живу в Чехии с 2008 года. Приехал сюда еще школьником, учился на чешском языке. До 2016-го к футболу не имел никакого отношения – учился на врача в меде. В 2016-м, на четвертом курсе, понял, что это не мое, и начал параллельно вести блог на фейсбуке на чешском языке.
Делал в основном xG разборы матчей плюс личные наблюдения по тактике. Сначала короткие зарисовки, потом − более детальные разборы команд, матчей. И так потихоньку, за полгода, набрал небольшую аудиторию (600-700 человек). Но это было моим хобби, никаких денег я за это не получал.
Просто писал для удовольствия. Иногда копировал идеи с Spielverlagerung [немецкое издание о тактике], опирался на статьи Никиты Васюхина. Где-то через восемь месяцев под одной из моих статьей оставил комментарий Якуб Добиаш – это сейчас единственный человек в Чехии и один из немногих в Восточной Европе, кто для скаутинга использует продвинутую статистику. Тогда он только начинал работу и был известен тем, что привел в «Славию» Нгадеу-Нгаджуи.
Для чешской лиги это был невероятного качества футболист, который стоит за большинством успехов «Славии». Клуб продал его потом за пять миллионов. А Добиаш привел его за маленькую сумму на основании своего скаутинга.
И вот однажды Добиаш мне написал. Ему понравились некоторые мои тактические замечания – я как раз тогда много изучал гвардиоловскую Juego de Posicion (позиционную игру). И он предложил мне помогать ему в одном тактическом проекте: найти молодых тренеров в Чехии, научить их чему-нибудь и продвинуть идеи позиционной игры в чешском футболе.
Так он привел меня в чат из 5-6 человек − группу молодых тренеров команд до 19 лет, которые с ним познакомились через соцсети. И я начал делать для них видео, переводить статьи, разбирать матчи и тренеров. Мы общались в этой небольшой группе, пару раз встречались лично.
Одним из этих молодых был Давид Голоубек, он тогда работал в команде до 19 лет «Спарты». Мы с ним плотно общались, я много ему чего показывал. И внезапно он стал главным тренером «Слована». Тогда команда шла на пятом месте, и из нее только ушел Трпишовски, который сейчас работает в «Славии».
Голоубек понял, что рядом нет человека, который помогал бы ему с тактикой. Он сам предпочитает быть мотиватором, в ассистенты взял Ярошика (того самого), тренером вратарей − Марека Чеха. А видеоаналитиком Добиаш предложил взять меня.
Так я с начала 2018 года начал работать в «Словане». Я разбирал соперников и помогал ему с тактическими нововведениями. Опыт работы там был интересным и забавным, но имел 0% успеха, потому что Трпишовски, уходя, забрал всех ключевых игроков. На усиление у нас не было никаких ресурсов.
Голоубек оказался не очень сильным тренером. То, что мы пытались настраивать, работало первые 5-6 туров. Голоубек не смог выправить ситуацию и ушел.
Единственное, что мы за это время сделали полезного и что я считаю своим пока что главным успехом в плане скаутинга – привели в клуб Оскара из чемпионата Литвы (играл в одной команде с Динияром Билялетдиновым, кстати) буквально за 200 тысяч евро. Мы еле как убедили владельца его купить. В итоге взяли, он развился, и этой зимой его продали за 1,2 миллиона евро в «Славию».
Когда Голоубек из «Слована» ушел, мне предложили остаться. Пришел новый тренер Хорняк (тренировал «Луч» пару лет назад). Он был мной доволен, я поработал еще месяц, но потом получил предложение из «Дуклы».
«Дукла» тогда тонула: проиграла первые семь туров, чего никогда в истории чемпионата Чехии не случалось. И я туда пошел. Из клуба, который претендовал на еврокубки, в последнюю команду. Но это работа мне была значительно интереснее.
Меня пригласил туда Роман Скугравы – главный тренер «Дуклы» и тогда, и сейчас. Человек, который всегда хотел играть в тот же футбол, что и я. Ему интересны концепции Гвардиолы. Мы до этого общались в одной тусовке и поняли, что наши подходы близки.
В тот год мы вылетели во вторую лигу. Сейчас мы идем на четвертом месте, у нас хорошие шансы выйти наверх. Главное, что мы играем в тот футбол, в который хотим играть, и развиваем игроков. За два года, что я работаю в «Дукле», ни разу не пожалел, что сюда пришел.
Один из успехов за это время – мы привели игрока из третьего испанского дивизиона, который сильно возрос в цене (Пабло Гонсалес, воспитанник «Вильярреала» и «Атлетико»). Мы нашли его с помощью Добиаша и его скаутской программы, которая основывается на продвинутой статистике.
Поехали его смотреть, мне он очень понравился. Зимой его привели, а в конце лета продали за 350 тысяч евро. Для второй чешской лиги это хорошие деньги. Учитывая, что брали почти за ноль.
Недавно начал писать в «Блокнот». Мы познакомились с Никитой Васюхиным, когда он приезжал в Прагу по своим аналитическим делам [Васюхин – аналитик «Зенита» и создатель паблика «Блокнот»]. Он заодно хотел посмотреть матч «Славии» и последить за Соучеком [который сейчас в «Вест Хэме»], ему он был интересен.
Мы с Никитой до этого пару раз списывались и общались в комментариях. Он приехал, предложил встретиться. Оказалось, что у нас много общих тем. До сих пор плотно общаемся.
Динабурский смотрел по 8-9 матчей за выходные, даже когда учился в медицинском
– Чем был для тебя футбол до того, как ты в него попал?
– Всегда главным хобби. Началось это до первого класса. Я смотрел матчи РПЛ уже в возрасте 4-5 лет. С 2012-2013 годов читал о футболе все. В основном о тактике.
Футбол был хобби, да, но занимал очень много времени. Даже когда я учился в медицинском, редко случались выходные, на которых я смотрел меньше 8-9 матчей. Вне зависимости от экзаменов.
– Почему именно тактика?
– Сначала я смотрел футбол как болельщик, болел за «МЮ» с 1999-го. Тактикой интересовался минимально, но мне всегда было интересно разобраться, почему та или иная команда выигрывает. Еще одна причина – игра в Football Manager, который стал важной частью моего свободного времени.
– Как ты в ней – тактике – начал разбираться?
– Много читал сайт Spielverlagerung. Сам подход, как смотреть футбол, пришел оттуда. Внимательно изучал тексты, потом смотрел матчи, искал в них описываемые вещи. А конкретные знания я уже получал внутри футбола – особенно на тренировках и в разговорах с тренерами.
– Зачем поступил в мед, если был так одержим футболом?
– Во многом это связано с тем, что я никогда не играл в футбол на профессиональном уровне. Из-за травмы колена в детстве завязал. Потом я переехал в Чехию, там нужно было адаптироваться к новой среде – и о футболе не могло быть и речи.
На учебе занимался тем, что мне нравилось большей всего – биологией и химией. Поэтому в выборе меда не сомневался. Тогда я не верил в возможность работы тренером или скаутом, мне нужно было иметь другой вариант.
По истечении четырех лет в меде понял, что работать врачом не собираюсь. А футбол параллельно был возможностью для дополнительной реализации, а не основной работой. Потому что я просто не верил в успех. А когда поверил – получилось.
– Два уточняющих вопроса: сколько тебе и где в России ты жил?
– Мне 26, в Екатеринбурге.
– О-о, я отсюда с тобой разговариваю. А почему вы переехали?
– Все просто: родители хотели, чтобы мы с братом получили европейское образование.
– Есть в мыслях когда-нибудь вернуться в Россию?
– Я практически полжизни живу в Европе и ко многим вещам здесь привык, поэтому не вижу смысла их менять. И какие-то европейские ценности мне стали близки – тут больше свободы. Я привык к этой жизни, она меня устраивает.
Мне интереснее переезд в другие европейские страны, немецкоговорящие. Но вообще, вариант переезда в Россию не исключаю, если там будет интересный проект и меня пригласят.
Простые объяснения сложных вещей − так в чем влияние Гвардиолы и зачем клубу нужен отдельный человек, который смотрит видео
– Как называется твоя должность в «Дукле»?
– Видеоаналитик. Но по факту я ассистент тренера, потому что у нас только один ассистент, а нужен еще и второй. Уже давно участвую в тренировках: как в планировании, так и в организации. Еще я занимаюсь методологией – мы хотим, чтобы стилистика первой команды полностью проходила во все молодежные составы. Поэтому мы учим тренеров обучать молодежь нашему способу игры (который близок к гвардиоловскому).
– Гвардиоловский футбол – это?
– Он не атакующий, как принято о нем думать. Он намного оборонительнее, чем кажется. Исходит из принципа расстановки игроков таким способом, чтобы при потере в любой фазе, в любой зоне, можно было одномоментно сформировать оборонительную линию и отбор мяча. Гвардиола оборонительно более интересный тренер, чем атакующий.
– То есть ты об этом и писал, и над этим работаешь в клубах?
– Да, никогда в карьере я не занимался и не собираюсь чем-то другим. В «Словане» я не знал многих деталей и, главное, не имел опыта общения с футболистами. Поэтому там получалось не очень хорошо, а сейчас намного лучше.
В «Дукле» у нас получается много владеть мячом: мы больше всех владели и в первой лиге, и во второй. Даже в первый сезон, когда мы вылетали, у нас были голы, которые состояли из долгих комбинаций в 30+ передач. Но большая часть работы над позиционной атакой, как бы странно ни звучало, это работа над обороной.
Мы не меняем подход к игре, какими бы ни были результаты, потому что верим, что наш стиль улучшает игроков. Никита [Васюхин] тоже отмечал, что вне зависимости от того, как мы играем – хорошо или плохо – наши игроки будут выглядеть очень хорошо в глазах скаутов. Потому что мы много владеем мячом – у нас много действий на мяче – соответственно, много качественных действий на мяче.
– Ты называешь гвардиоловским футбол с продуманными позициями, большим владением, контрпрессингом. Получается, именно он придумал этот стиль?
– Я называю это гвардиоловским футболом, упрощая и утрируя. Вообще, это современный подход к игре, который отображается давным-давно не только у Гвардиолы. Это есть у «Интера» – кстати, у Конте большинство принципов на мяче, как у Гвардиолы. Также «Аякс», который в прошлом сезоне удивил всех работой с пространством. Гвардиола скорее стал основателем этого тренда – контроля игры, максимального доминирования с мячом и агрессии в отборе и контрпрессинге.
Сейчас футбол все равно поменялся. Тот же Клопп этот подход очень сильно модернизировал. Надо признать, что Гвардиола в данный момент от него отстает.
Но Гвардиола все равно основатель. Большинство команд до 2010-х играло в примитивный футбол, в котором было много длинных передач. И главное − игроки в атакующей фазе находились далеко друг от друга, что провоцировало большое количество случайных ситуаций. То есть команда теряет мяч, игроки далеко друг от друга – и в переходной фазе начинается хаос.
Гвардиола первым предложил, что самая успешная команда − та, которая успешна в переходных фазах [при потери мяча или, наоборот, овладении]. Естественно, его идеи базировались на принципах Круиффа, на том, что ему рассказал Бьелса – там много разных влияний. Но он стал тем, кто эту идею модернизировал и показал в эффективном действии.
– Ты сказал, что ушел в «Дуклу» только потому, что там было интереснее. Что там интересного, кроме кайфа от должности?
– Я не хотел работать с тренером, который тогда был в «Словане», потому что у него простой футбол. И я очень хотел поработать с Романом Скугравы. С ним было еще 2-3 человека, с которыми я тоже хотел работать.
Это, например, его ассистент Рихард Полак. Он наиболее похож на Нагельсмана из всех, кого я знаю, в плане инновативности. Я думаю, что он в плане понимания футбола примерно на уровне Рене Марича [ассистент тренера в «Боруссии М»].
Я знал, что иду в проект, который однозначно в первом сезоне не будет иметь успешных результатов. Потому что с теми игроками и условиями в таблице, у нас не было шансов спастись.
Зато мы начали развивать футболистов. Вообще, мое убеждение: футбол не может жить только за счет спонсоров − особенно в Чехии. Поэтому, если мы строим футбольный клуб в Чехии, нужно, чтобы он зарабатывал сам для себя. Для этого нужно производить игроков, которые будут продаваться в Европу.
– Парень из Испании, которого вы нашли за счет продвинутой статистики. Если простым языком – как работает продвинутая статистика?
– Это модели, которые оценивают то, что не успеваешь увидеть при обычном просмотре. С помощью них можно отфильтровать однозначно плохих и однозначно хороших игроков. Эти метрики, оценивающие качество футболистов в активных зонах, не всегда достоверны. Но если брать их в комплексе, по ним всегда можно понять, хороший игрок или плохой.
Как это было в случае Пабло из Испании: мы искали игрока на позицию десятки или нападающего. Для нашего футбола нужен креативный игрок, который будет создавать много моментов партнерам. Соответственно, нужен был человек, который отдает много передач в штрафную, имеет хорошие xA (ожидаемые ассисты) и большое количество принятий мяча в штрафной.
По этим параметрам мы нашли четыре-пять игроков. Их мы отсмотрели на видео, а позже посмотрели лично в Испании. То есть мы не выбираем игрока только на основе статистика, потому что она – это первичный фильтр. И я еще ни разу не видел, чтобы полная статистика показывала плохого игрока в хорошем свете.
Можно ошибиться, если ты не понимаешь контекста и цепляешься за цифру просто так. Но если ты берешь данные в комплексе (примерно десять цифр), то в течение двух-трех минут понимаешь, нужен тебе этот игрок или нет.
Продвинутая статистика точно лучше, чем те методы, которыми пользуется большинство клубов: «нам посоветовал агент», «я помню этого игрока десять лет назад», «этот игрок много голов забил в третьей французской лиге, давайте его возьмем».
– Разговаривал зимой с тренером-аналитиком «Урала» Столбиковым – он считает, что телевизионная картинка не позволяет разобраться, что происходит в матче тактически.
– В его словах есть большая доля правды. Еще ни одного игрока мы не выбирали без личного просмотра. По телевизионной картинке ты не можешь увидеть действия без мяча – а это то, что наиболее важно. К тому же нужно обязательно видеть его эмоции, как он реагирует на решения судьи, партнеров; что он делает во время остановки игры – меняет ли позицию, оценивает ли ситуацию, куда смотрит. Часто именно такие детали оказываются решающими.
С телевизионной камеры можно понять, что тактически происходит в матче. На самом деле футбол не настолько сложная игра. Условно, он состоит из трех зон: оборонительная, средняя и атакующая трети. Можно оценить, как игроки действуют в каждой из третей и из этого сделать вывод. В общем, общие тактические концепты всегда можно понять.
Как Россия выглядит из Чехии. Успех Семина − это плохо, за Крала переплатили, Комличенко не заиграет
– Чем чешский футбол отличается от русского?
– Они не слишком сильно отличаются. Вообще, в чешской лиге самый большой процент единоборств в Европе. Вторая после нее – ФНЛ.
Думаю, что чешская и российская лиги консервативны, их коммьюнити крайне закрыты (новые люди просто не допускаются). И мало свежих мыслей и взглядов. Они есть, но их мало. РПЛ могла быть успешнее, если бы в ней применялись продвинутые тактические механизмы.
Сам факт того, что Юрий Палыч Семин до сих пор успешен – это как раз следствие, что российский футбол очень сильно тактически отстает и медленно развивается. В Чехии ситуация подобная – тренеры, которые работали в 80-е, продолжают работать сейчас.
Но все-таки российский футбол чуть более комбинационный. А в остальном – много схожестей. Это как раз одна из причин, почему чехи так хорошо адаптируются в России.
Сейчас я много общаются с Камилем Чонтофальски (вместе получаем тренерскую лицензию) и Антонином Кински (видимся каждый день, потому что его сын играет в нашей команде). Они описывают ситуацию так же: говорят, что российский футбол очень похож на чешский.
– Зато в русском футболе есть деньги. Но нет результатов в Европе. Чего ему не хватает?
– Безусловно, тактической составляющей. Я помню, как Рене Марич, работая в «Зальцбурге», играл против российской и чешской команд в одном сезоне. И оба раза легко их обыграл. Удивлялся, что в еврокубках могут быть настолько простые команды в тактическом плане.
Еще сейчас в мире наиболее успешны клубы, у которых есть структура и стратегия во всем. Начиная от спортивного директора и владельца и заканчивая молодежными командами. И структура не должна меняться в зависимости от главного тренера новой команды, наоборот, он подбирается под нее.
В России такой только «Краснодар», но о нем еще рано говорить. У клуба есть концепт, философия и видение того, как он хочет играть. Остальные команды зависят от качества игроков, тренерских решений в конкретный момент. То есть клуб может быть успешен в одном сезоне, но в другом проваливается.
В России для большинства владельцев клуб – это либо уход от налогов, либо игрушка, либо обязаловка от государства. Все эти подходы глубоко порочны, и пока не будет другого подхода, шансов на развитие я не вижу.
– Зимой много писали, что Трпишовски может прийти в «Локо». Насколько это возможно?
– Я с ним знаком, периодически общаемся. Знаю и от сотрудников «Славии», и от него, что предложение от «Локомотива» было. Знаю на 100%, что он на него не согласился и не согласится.
Он верит, что его ждет успех в Бундеслиге. Его мечта – тренировать в одной из топ-5 лиг. Думаю, через Россию он этот путь не видит.
– А если бы вдруг он выбрал «Локо»?
– Тяжело оценить, не зная, какую команду тренеров он с собой возьмет. В Чехии 60-70% его успеха – это не тактика, а его ассистенты. Один из лучших ассистентов в Чехии Гоуштецки – совершенно прекрасно работает с игроками: знает их, общается, решает проблемы, умеет мотивировать, плюс хорош в тактике.
К тому же в России у Трпишовски и его ассистентов будет языковой барьер – они не смогут так же работать с русскими футболистами. Они говорят только на чешском, английский не знают.
В России важно понимание специфики не только лиги, но и менталитета. Большинство иностранных тренеров, которые провалились в России, а потом были успешны в Европе – они во многом запнулись о российский менталитет. И я с трудом представляю, как Трпишовски с этим справится.
И на самом деле футбол Трпишовски в тактическом плане не очень хитрый. Весь футбол «Славии» на 90% базируется на физике. В этой Лиге чемпионов их футболисты пробежали больше всех, поэтому они так сильно отыграли. И это не качественная характеристика, потому что большинство их перемещений исходит из тактических недостатков – им приходится исправлять ошибки партнеров бегом.
Но из-за того, что Трпишовски убедил их, что это успешная стратегия, они могут выглядеть неплохо. Плюс он хорошо готовится к соперникам. Хорошо обучает игроков использовать ошибки на стандартах. В этом плане он интересный тренер. Но в плане игры у него много недостатков.
Чтобы его футбол был успешен, в него должны верить все в клубе: от ассистентов, владельца и спортивного директора до последнего игрока второй команды. Футболисты должны быть готовы очень много работать. И очень много бегать – и в матчах, и на тренировках.
Это идею нужно донести и внушить абсолютно всем в клубе. Сомневаюсь, что в России это реализуемо.
– Ты должен знать Комличенко по игре в Чехии. Насколько его бомбардирские цифры серьезны? И какие у тебя ожидания от него в РПЛ?
– Честно говоря, я не уверен, что он был лучшим нападающим в Чехии в прошлом сезоне, хоть и стал лучшим бомбардиром. Отчасти ему везло, отчасти качественно играли полузащитники и во многом – некачественно играли защитники. В России в обороне играют лучше.
Не верю вообще, что он сможет перенести эти цифры в РПЛ. Он одноплановый игрок. Он хорош в своей одноплановсти, но я не верю, что он сможет забивать больше 10-11 голов за сезон. Сильно удивлюсь, если это случится. Хотя он мне очень симпатичен и как человек, и как игрок.
– Что скажешь про Крала?
– Мне удалось его потренировать. Между «Слованом» и «Дуклой» я месяц стажировался в «Теплице». Поэтому знаю Крала и в плане характера, и в плане подхода к тренировкам. Это очень большой профессионал. Он ко всему относится с максимальным усердием и вниманием к деталям.
Поэтому он так быстро спрогрессировал, что им интересовались европейские клубы. У него было предложение из «Бордо».
При всех плюсах (профессионализм, характер, универсальность, движение, в верховая борьба, пас) у него достаточно серьезные пробелы в обороне. Ему не подходит позиция опорника.
В «Теплице» он играл защитника, потому что у него хороший пас. В «Славии» его переделали в бокс-ту-бокса, центрального полузащитника – эта роль подходит ему гораздо больше. Потому что у него очень хорошие физические кондиции, он хорошо реагирует в переходных фазах, быстро меняет темп, умеет пасовать в атаке.
В Чехии есть игрок на год его младше, который лучше – это Ладислав Крейчи из «Спарты». Он гораздо больше подошел бы «Спартаку». И стоил бы значительно дешевле. За Крала очень сильно переплатили, он столько денег не стоит. И если «Спартаку» нужен был именно опорник, то клуб совершил ошибку.
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– Сейчас ты ассистент тренера. В идеале кем бы хотел работать? Любой помощник хочет стать главным – это стереотип?
– Думаю, не стереотип, потому что чаще всего так и есть. Я думаю, что люди в футболе, работающие на моей позиции делятся на два типа: 1) те, которые хотят стать главным тренером 2) те, кто спортивным директором. Если смотреть реально, я, думаю, ближе ко второму. Но в плане того, что мне сейчас интересно – скорее, к первому.
Если честно, моя цель и моя мечта – это работа в клубе, у которого есть общая философия и ясно выстроенные должности. А я буду в нем спортивным директором. И этот клуб будет работать на то, чтобы продавать игроков. Потому что клубов, которые не убыточны и сами себя обеспечивают, единицы в мире.
А если про ближайшее время – хочется набрать тренерской практики, научиться лучше взаимодействовать с игроками, придумывать тренировки и развиваться в этом плане. Чтобы потом, имея этот багаж, перейти на более важную позицию, которая может отвечать за философию клуба целиком.
– Топ-3 стажировки твоей мечты?
– Нагельсманн – точно первый, к кому бы я хотел съездить. Мне кажется, наш подход к футболу очень похож. Поэтому, думаю, стажировка даст новые знания о том, как думать о тренировках.
Хотел бы в клуб, где есть полностью работающая структура снизу вверх. Лучший пример – «Лейпциг». Это была бы стажировка не у тренера, а именно у клуба. Интересно посмотреть, как работает структура, как она соединена, как одни и те же мысли доносятся в команды всех возрастов.
Не хочу на стажировку к Гвардиоле, не вижу в этом особого смысла. Потому что он взаимодействует с лучшими игроками мира – а это совершенная другая специфика.
Была бы интересна стажировка у тренера, который силен в мотивации. Например, у Моуринью. Интересно, как он умудряется сводить с ума футболистов и заставляет поверить в то, что говорит.
Наконец-то хоть кто-то правильно оценивает чешский футбол - говорит, что уровень сопоставим с русфутбиком. А не вот это сладко-приторное: "Уровень футбола в России выше...".
Смотрел в этом сезоне несколько матчей Спарты. В целом неплохой уровень. Условно - середина турнирной таблицы РПЛ. Уровень Сочи до приезда Кокорина был такой же, как у условного Пршибрама.
Короче, мегаадекватное интервью, спасибо, понравилось