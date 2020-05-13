Русский парень отказался от карьеры врача − и стал аналитиком и тренером клуба Чехии. Вот его рассказ

Поэтому он так быстро спрогрессировал, что им интересовались европейские клубы. У него было предложение из «Бордо».

При всех плюсах (профессионализм, характер, универсальность, движение, в верховая борьба, пас) у него достаточно серьезные пробелы в обороне. Ему не подходит позиция опорника.

В «Теплице» он играл защитника, потому что у него хороший пас. В «Славии» его переделали в бокс-ту-бокса, центрального полузащитника – эта роль подходит ему гораздо больше. Потому что у него очень хорошие физические кондиции, он хорошо реагирует в переходных фазах, быстро меняет темп, умеет пасовать в атаке.

В Чехии есть игрок на год его младше, который лучше – это Ладислав Крейчи из «Спарты». Он гораздо больше подошел бы «Спартаку». И стоил бы значительно дешевле. За Крала очень сильно переплатили, он столько денег не стоит. И если «Спартаку» нужен был именно опорник, то клуб совершил ошибку.

***

– Сейчас ты ассистент тренера. В идеале кем бы хотел работать? Любой помощник хочет стать главным – это стереотип?

– Думаю, не стереотип, потому что чаще всего так и есть. Я думаю, что люди в футболе, работающие на моей позиции делятся на два типа: 1) те, которые хотят стать главным тренером 2) те, кто спортивным директором. Если смотреть реально, я, думаю, ближе ко второму. Но в плане того, что мне сейчас интересно – скорее, к первому.

Если честно, моя цель и моя мечта – это работа в клубе, у которого есть общая философия и ясно выстроенные должности. А я буду в нем спортивным директором. И этот клуб будет работать на то, чтобы продавать игроков. Потому что клубов, которые не убыточны и сами себя обеспечивают, единицы в мире.

А если про ближайшее время – хочется набрать тренерской практики, научиться лучше взаимодействовать с игроками, придумывать тренировки и развиваться в этом плане. Чтобы потом, имея этот багаж, перейти на более важную позицию, которая может отвечать за философию клуба целиком.

– Топ-3 стажировки твоей мечты?

– Нагельсманн – точно первый, к кому бы я хотел съездить. Мне кажется, наш подход к футболу очень похож. Поэтому, думаю, стажировка даст новые знания о том, как думать о тренировках.

Хотел бы в клуб, где есть полностью работающая структура снизу вверх. Лучший пример – «Лейпциг». Это была бы стажировка не у тренера, а именно у клуба. Интересно посмотреть, как работает структура, как она соединена, как одни и те же мысли доносятся в команды всех возрастов.

Не хочу на стажировку к Гвардиоле, не вижу в этом особого смысла. Потому что он взаимодействует с лучшими игроками мира – а это совершенная другая специфика.

Была бы интересна стажировка у тренера, который силен в мотивации. Например, у Моуринью. Интересно, как он умудряется сводить с ума футболистов и заставляет поверить в то, что говорит.

ТВИТТЕР ЮРИЯ ДИНАБУРСКОГО

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ВАЛЕРЫ ПОЛЕВИКОВА