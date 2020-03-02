Почему русские команды проваливают еврокубки и как сделать их умнее. Рассказывает единственный тренер-аналитик РПЛ

Дмитрий Столбиков входит в тренерский штаб «Урала» и занимает там уникальную позицию – тренер-аналитик. В остальных клубах РПЛ есть просто аналитики, которые дают тренерам цифры. Столбиков – интерпретирует их под задачи команды. Еще он умеет брать данные и понятно объяснять сложные вопросы. Например, такой – почему русские клубы так часто проигрывают европейским?

Валера Полевиков записал большой разговор-лекцию Столбикова:

Что такое матч-менеджмент и почему у русских клубов с этим все печально?

Сколько-сколько минут проводит с мячом средний футболист?

Как точно вычислить момент времени, когда все будет плохо?

Скорости русских команд. Насколько все плохо?

Футбол будущего – это когда зрители сами выбирают состав и тактику. Чего-о-о?

Как стать крутым аналитиком, если ты обычный Полевиков?

– Российские клубы провалились в еврокубках. В чем причина?

– Футбол – это отражение социальных процессов, которые происходят в обществе. У нас экономическая ситуация в стране сейчас какая?

– Не та, которой бы хотелось.

– Смотри, экономика России, по мнению финансовых аналитиков, неустойчивая. И это влияет на все сферы жизни. Прослеживается четкая закономерность: когда самый экономический стабильный период у нас в стране был? С 1999-го по 2008-й. Период лучших результатов нашего футбола. Самые значимые достижения за новейшую историю России были тогда.

Но давай конкретно. Кто делает результат в футболе? Футболисты. Качественные футболисты. Знаешь главные критерии качественного футболиста? Первый –функциональные возможности. Футболист должен быть быстрым, выносливым. Потому что – сколько за игру он с мячом времени проводит?

– Около трех минут.

– От 40 секунд до двух минут. Три минуты набирают уникальные игроки, условный Месси. Все остальное время игрок находится без мяча. Поэтому функциональные возможности – самое главное.

Второе – он же не сам по себе бегает, он находится в системе командных перемещений и при этом должен принять правильное решения, куда ему нужно двигаться и с какой скоростью. И вот тут качество определяется тем, насколько правильно футболист принимает решения на фоне усталости и сопротивления в кратчайший промежуток времени.

И только третьим критерием идет техническая оснащенность. И для каждого амплуа она своя. Условно центральный защитник – это первый мяч, игра головой, действия при стандартах. Фланговый защитник – принимать мяч в свободном пространстве на высокой скорости. Игрок середины поля – хорошо владеть передачей на разные расстояния. Нападающий – человек, совершающий с мячом сложные координационные действия в условиях большой плотности.

Все эти данные давно известны и опубликованы – это исследования УЕФА 2010 года.

Так, а когда мы можем взять качественного футболиста? Тогда, когда у нас хорошие экономические возможности. Ладно, допустим, получили качественных игроков. Что дальше?

– Организовать этих игроков.

– Абсолютно верно. И здесь на первый план выходят тренер и его ассистенты. Причем главный тренер – это не тот человек, который отвечает за все. В идеале он аккумулирует всю информацию от штаба и принимает глобальные решения. Но без тренерского штаба сейчас организовать качественных игроков невозможно.

И вот здесь мы подходим к моей специальности – аналитическому обеспечению. И вот в этой сфере наш футбол, к сожалению, проседает.