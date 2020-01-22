Русский в Шаолине. Как жить в школе при монастыре, постигать кунг-фу − и открывать новый мир

Алексею Карпову 31 год, он из Санкт-Петербурга. Его биография – цепляющая история, как жить не по шаблону, а следовать внутреннему чувству:

• В 2015 году он оставил работу (начальник отдела маркетинга НИИТ), чтобы отправиться в Шаолинь для изучения боевых искусств.

• Первые две недели жил в палатке рядом с монастырем и без знания языка искал себе мастера. Он не считает это время сложным: «Не хочу драматизировать, потому что не было самого сложного времени. Было просто время. Я либо рад, либо не рад. Конечно, это сложнее, чем первый день в школе».

• Раз в полгода он возвращается в Россию. Недавно к нему в Китай приехал отец: жил две недели, тренировался у мастера и проникся атмосферой Шаолиня.

• Сейчас Карпов учится в магистратуре философского факультета университета в Пекине, ведет онлайн-проекты, организует тренировки и экскурсии в Шаолинь и занимается в школе мастера Ши Янчена. Карпов – первый посвященный иностранный ученик мастера Ши Янчена, иностранный тренер школы шаолиньского стиля для подростков в округе Синтай провинции Хэбэй и первое лицо иностранных учеников кунг-фу академии мастера Цань в уезде Синьми провинции Хэнань.

• Прадед Карпова по материнской линии – китаец. Он жил в Красноярске и попал под репрессии. В 1938 году его расстреляли, а через 50 лет реабилитировали. Обращение к корням подтолкнуло Карпова к переезду в Китай.

– Мой прадед с товарищами из Китая приехал в Россию на заработки и оказался в Красноярске. Они поехали на золотые прииски и разбогатели. У него были свои плантации помидоров – достаточно богатый дворянин. Видимо, из-за этого в годы репрессий приехали дяденьки в плащах и сказали: «Вам нужно проехать с нами». Прабабушке сказали за сутки покинуть дом. В этот момент она была беременна моим дедушкой.

Дедушка никогда не видел своего отца. Прабабушка по национальности – татарка, поэтому со стороны мамы русских там нет вообще. В 2015 году появилось какое-то ощущение, что если ничего не сделать, то это останется непонятной историей: правда или вымысел. Нет ничего: ни фотографий, ни документов. У детей прадеда даже не указано, кто их отец. И нет доказательств, что они его дети.

Единственный способ не потерять корни – окунуться в культуру Китая. Возможно, кровь потянула.