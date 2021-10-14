Китай

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Материалы
Уйгуры в Китае – полный гид по теме: зачем китайцы устроили лагеря надзора и что рассказывают те, кто там был
#Китай
Понять китайский Новый год: почему празднуется в разные даты, почему там 4718 год, почему традиции запрещают кашу
#Китай
Как разбираться в китайских иероглифах, не зная их
#Китай
Помните богатый «Гуанчжоу»? Сейчас клуб от бедности еле собрал на игру 15 человек, а в атаку вышел вратарь
#Гуанчжоу Эвергранд
АПЛ разорвала крупнейший телеконтракт с китайцами. Потери – больше 300 млн фунтов
#АПЛ
Посмотрите, как китайская футболистка живет в закрытом из-за коронавируса городе Ухань – и тренируется прямо на крыше здания
#Китай
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Футбол
Женская сборная Китая закрыта на карантин в Австралии из-за коронавируса
#Австралия
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