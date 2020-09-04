АПЛ разорвала крупнейший телеконтракт с китайцами. Потери – больше 300 млн фунтов

АПЛ объявила, что разрывает контракт с китайским вещателем PPTV. Он принадлежит холдингу Suning. Он владеет «Интером» и правами на показ в Китае других топ-лиг.

У АПЛ был рекордный международный контракт: за три сезона с 2019 по 2022 год PPTV должен был заплатить за 564 миллиона фунтов. Но китайцы отказались платить в марте 160 миллионов.

Daily Mail пишет, что в PPTV были недовольны жесткой позицией лиги, которая во время паузы из-за пандемии все равно настаивала на запланированной оплате. PPTV в китайской соцсети Weibo пишет, что были долгие раунды переговоров с АПЛ, но в итоге контракт пришлось разорвать.

По оценке Daily Mail клубы АПЛ потеряют 300 миллионов фунтов.