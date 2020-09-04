АПЛ разорвала крупнейший телеконтракт с китайцами. Потери – больше 300 млн фунтов
АПЛ объявила, что разрывает контракт с китайским вещателем PPTV. Он принадлежит холдингу Suning. Он владеет «Интером» и правами на показ в Китае других топ-лиг.
У АПЛ был рекордный международный контракт: за три сезона с 2019 по 2022 год PPTV должен был заплатить за 564 миллиона фунтов. Но китайцы отказались платить в марте 160 миллионов.
Daily Mail пишет, что в PPTV были недовольны жесткой позицией лиги, которая во время паузы из-за пандемии все равно настаивала на запланированной оплате. PPTV в китайской соцсети Weibo пишет, что были долгие раунды переговоров с АПЛ, но в итоге контракт пришлось разорвать.
По оценке Daily Mail клубы АПЛ потеряют 300 миллионов фунтов.
Спортивный журналист Марк Драйер, который руководит сайтом China Sports Insider, рассказал The Athletic, что в Китае переговоры подвижны, и там принято пересматривать уже принятые контракты:
«Есть старая шутка, что подписание контракта в Китае – это момент начала переговоров»
В АПЛ же отказываются давать развернутые комментарии. И как-то связывать этот разрыв контракта с политикой.
Например, сейчас у Китая напряженные отношения с Великобританией из-за ее отказа дать Huawei доступ к мобильной сети 5G. А премьер Борис Джонсон говорил, что готов принять три миллиона жителей Гонконга (это проблемный регион Китая, где часто проходят протесты).