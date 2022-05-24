«МЮ» – мусор»: такая надпись появилась в прямом эфире BBC – это стажер учился делать бегущую строку

В утреннем выпуске новостей на ВВС появилось оскорбление «Манчестер Юнайтед». В бегущую строку во время трансляции попала надпись, в которой клуб назван «мусором».

Скриншот стал расходиться в соцсетях. Некоторые болельщики иронично отнеслись к надписи и согласились с содержанием, призвав канал и дальше распространять «правдивую информацию». А ведущий Клайв Майри, болеющий за «Манчестер Сити», в шутку заверил, что не причастен к появлению строки.

Канал сначала выпустил короткое заявление, где объяснил все «техническим сбоем», а дополнил разъяснения. Оказалось, что с бегущей строкой в это время работал стажер, который писал «случайные вещи не всерьез». Еще одной надписью, появившейся в строке стала «везде дождь».

«Я надеюсь, болельщики «Манчестер Юнайтед» не обиделись на это. Но, конечно, это была ошибка, и это не должно было появиться на экране», – сказала позже ведущая Аннита Маквей.

«Манчестер Юнайтед» действительно регулярно подвергается критике среди болельщиков. Клуб, имеющий второй по стоимости состав в Англии (721 миллион фунтов), занял шестое место в таблице АПЛ. Его последними титулами остаются победы в Лиге Европы и Кубке лиги – обе были в 2017 году.