Как одно отравление повлияло на главный трансфер этого лета – «Ливерпуль» перехватил Нуньеса у «МЮ»

Пока главная трансферная новость лета-2022 – переход из «Бенфики» в «Ливерпуль» Дарвина Нуньеса за 75 миллионов евро.

The Athletic рассказывает такую историю. Изначально Нуньесом интересовался «Манчестер Юнайтед».

🍄 Перед игрой против «Ливерпуля» представители «МЮ» договорились о встрече с президентом «Бенфики» Руем Коштой.

🍄 Кошта не смог на нее прибыть. Причина – отравление. Он и его семья отравились на дне рождения.

🍄 Что более обидно – это был юбилей Кошты, ему исполнилось 50 лет за неделю до игры с «Ливерпулем».

🍄 По версии автора, «МЮ» мог посчитать это пренебрежением. В любом случае, контактов больше не было.

И здесь вообще странное переплетение. Гол Нуньеса выкинул из ЛЧ «Аякс», который возглавлял Эрик тен Хаг. Самому тен Хагу Нуньес очень нравится. Но он тогда еще не был назначен тренером «МЮ», поэтому не мог настоять на покупке. О переходе тен Хага будет объявлено только через месяц.