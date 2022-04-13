Бенфика

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Эштадиу да Луж
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Нельсон Вериссимо
Н. Вериссимо
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
99
Одиссеас Влаходимос О. Влаходимос 		Вра 28 14 0 0 2 0
3
Алехандро Гримальдо А. Гримальдо 		Защ 26 14 0 3 1 0
30
Николас Отаменди Н. Отаменди 		Защ 34 13 1 0 4 0
28
Юлиан Вайгль Ю. Вайгль 		Пол 26 13 1 0 3 0
5
Ян Вертонген Я. Вертонген 		Защ 35 12 0 0 1 0
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Таблица

Группа E И В Н П Мячи Очки
1
Бавария
6 6 0 0 22:3 18
2
Бенфика
6 2 2 2 7:9 8
3
Барселона
6 2 1 3 2:9 7
4
Динамо
6 0 1 5 1:11 1
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Результаты
13.04.2022 13 апр. 2022 ср 22:00
Ливерпуль
3 : 3
Бенфика
13.04.2022 13 апр. 2022 ср 22:00
1/4 финала
Ливерпуль
3
Бенфика
3
Лига чемпионов , 1/4 финала
05.04.2022 05 апр. 2022 вт 22:00
Бенфика
1 : 3
Ливерпуль
05.04.2022 05 апр. 2022 вт 22:00
1/4 финала
Бенфика
1
Ливерпуль
3
Лига чемпионов , 1/4 финала
15.03.2022 15 марта 2022 вт 23:00
Аякс
0 : 1
Бенфика
15.03.2022 15 марта 2022 вт 23:00
1/8 финала
Аякс
0
Бенфика
1
Лига чемпионов , 1/8 финала
23.02.2022 23 февр. 2022 ср 23:00
Бенфика
2 : 2
Аякс
23.02.2022 23 февр. 2022 ср 23:00
1/8 финала
Бенфика
2
Аякс
2
Лига чемпионов , 1/8 финала
08.12.2021 08 дек. 2021 ср 23:00
Бенфика
2 : 0
Динамо
08.12.2021 08 дек. 2021 ср 23:00
6 тур
Бенфика
2
Динамо
0
Лига чемпионов , 6 тур
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