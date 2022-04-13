Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
99Одиссеас Влаходимос О. Влаходимос
|Вра
|28
|14
|0
|0
|2
|0
|
3Алехандро Гримальдо А. Гримальдо
|Защ
|26
|14
|0
|3
|1
|0
|
30Николас Отаменди Н. Отаменди
|Защ
|34
|13
|1
|0
|4
|0
|
28Юлиан Вайгль Ю. Вайгль
|Пол
|26
|13
|1
|0
|3
|0
|
5Ян Вертонген Я. Вертонген
|Защ
|35
|12
|0
|0
|1
|0
Таблица
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|6
|6
|0
|0
|22:3
|18
|
2
|6
|2
|2
|2
|7:9
|8
|
3
|6
|2
|1
|3
|2:9
|7
|
4
|6
|0
|1
|5
|1:11
|1
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