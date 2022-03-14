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Лига чемпионов: во сколько начало матча «Аякс» – «Бенфика», 15 марта 2022 года
вчера, 20:14
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где «Аякс» сыграет против «Бенфики», состоится в Амстердаме 15 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Матч Футбол 1» покажет прямую трансляцию игры.
«Аякс» лидирует в чемпионате Нидерландов, набрав за 26 матчей разницу мячей 77:11. «Бенфика» – третья в чемпионате Португалии, она отстает от лидирующего «Порту» на 12 очков.
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