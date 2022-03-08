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  4. 🧉🛸 Какого футболиста мы загадали? Разгадайте звезд Лиги чемпионов по эмодзи!
Лига чемпионов
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#Лига чемпионов

🧉🛸 Какого футболиста мы загадали? Разгадайте звезд Лиги чемпионов по эмодзи!

Скоро решающие матчи 1/8 Лиги чемпионов. Как вы помните героев этого сезона? Мы загадали 10 футболистов через эмодзи. Угадывайте и вписывайте фамилию в поле ввода. У вас есть пять минут. Удачи!

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Комментарии (1)
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Элизбар Валаамский - Саровский
18 марта, 08:25

В каждом древе распятый Господь,

В каждом колосе тело Христово.

И молитвы пречистое слово

Исцеляет болящую плоть.

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#Лига чемпионов