Шоу Бензема в Лиге чемпионов: три гола за 17 минут и поднятый над головой стул
Давайте зафиксируем важное из двух встреч «Реала» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Первая, которая прошла в Париже – игру вытащил Килиан Мбаппе.
Первый тайм второго матча – «ПСЖ» жестче и опаснее благодаря все тому же Мбаппе. Второй тайм – проснулся Карим Бензема, и игра перевернулась.
Бензема в этой встрече оформил хет-трик, который: а) Спас «Реал» от поражения в ответной встрече; б) Подарил клубу победу; в) И вывел его в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Выступление Бензема в этом матче – набор красивых чисел и фактов:
⌛ Это его 500-я игра в старте «Реала», в ней он за 17 минут забил три мяча.
⌛ Он поучаствовал в 42 голах «Реала» в этом сезоне (30 своих мячей и 12 ассистов). В высших лигах больше только у Роберта Левандовски – 46.
⌛ Бензема забил первый хет-трик в Лиге чемпионов с 2015 года.
⌛ Это его третий хет-трик в Лиге чемпионов.
⌛ На момент хет-трика ему было 34 года и 80 дней – самый старый игрок, который забивал три мяча в одном матче ЛЧ.
⌛ Бензема – первый игрок, забивавший в Лиге чемпионов 18 календарных лет подряд (2005-2022).
⌛ Бензема вышел на третье место в списке лучших бомбардиров «Реала» (308 голов), сравнявшись с Альфредо Ди Стефано. После матча он говорил: «Для нас каждая игра – финал. Сегодня все еще раз убедились, что «Реал» жив. Очень горжусь тем, что превзошел Ди Стефано. Это легенда нашего клуба».
Кстати, вот такие эмоции были после третьего мяча Бензема: он просто праздновал, а Давид Алаба размахивал стулом.
А вот эмоции того же Лионеля Месси.
«ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе вылетает из Лиги чемпионов. И да, в этом турнире клубу очень редко везет, когда он в плей-офф натыкается на испанцев. «ПСЖ» стабильно играет в Лиге чемпионов с сезона-2012/13. Такая статистика против испанских команд (зеленым отмечены удачные попытки, жирным – неудачные).
- Сезон-2012/13 – проход «Валенсии» в 1/8 финала, но вылет от «Барселоны» в четвертьфинале.
- Сезон-2013/14 – не встречался с испанскими клубами в плей-офф.
- Сезон-2014/15 – вылет от «Барселоны» в четвертьфинале.
- Сезон-2015/16 – не встречался с испанскими клубами в плей-офф.
- Сезон-2016/17 – вылет от «Барселоны» в 1/8 финала.
- Сезон-2017/18 – вылет от «Реала» в 1/8 финала.
- Сезон-2018/19 – не встречался с испанскими клубами в плей-офф.
- Сезон-2019/20 – не встречался с испанскими клубами в плей-офф.
- Сезон-2020/21 – проход «Барселоны» в 1/8 финала.
- Сезон-2021/22 – вылет от «Реала» в 1/8 финала.