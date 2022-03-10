Шоу Бензема в Лиге чемпионов: три гола за 17 минут и поднятый над головой стул

Бензема в этой встрече оформил хет-трик, который: а) Спас «Реал» от поражения в ответной встрече; б) Подарил клубу победу; в) И вывел его в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Выступление Бензема в этом матче – набор красивых чисел и фактов:

⌛ Это его 500-я игра в старте «Реала», в ней он за 17 минут забил три мяча.

⌛ Он поучаствовал в 42 голах «Реала» в этом сезоне (30 своих мячей и 12 ассистов). В высших лигах больше только у Роберта Левандовски – 46.

⌛ Бензема забил первый хет-трик в Лиге чемпионов с 2015 года.

⌛ Это его третий хет-трик в Лиге чемпионов.